https://ria.ru/20240702/mishustin-1956898737.html

Мишустин заявил о необходимости продвинуться в сфере термоядерного синтеза

Мишустин заявил о необходимости продвинуться в сфере термоядерного синтеза - РИА Новости, 02.07.2024

Мишустин заявил о необходимости продвинуться в сфере термоядерного синтеза

Российские специалисты должны существенно продвинуться в сфере управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий, результаты этих работ... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T16:08

2024-07-02T16:08

2024-07-02T16:12

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общество

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томская область

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские специалисты должны существенно продвинуться в сфере управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий, результаты этих работ откроют новые возможности в самых разных направлениях - от более эффективной электроэнергетики до современных космических технологий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он выступил во вторник на стратегической сессии по национальным проектам "Новые атомные и энергетические технологии" и "Новые материалы и химия". "Начнем с блока атомной индустрии. Предполагается реализовать ее переход на качественно новый уровень, создав двухкомпонентную ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом, аналогов которому сегодня в мире нет", - сказал Мишустин. Он напомнил, что сегодня идет строительство первого в мире комплекса из реактора на быстрых нейтронах и роботизированного завода по переработке отработавшего ядерного топлива с возвратом ценных делящихся материалов в производство нового топлива. "Также необходимо существенно продвинуться в сфере управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий", - подчеркнул Мишустин. Уже в 2030 году должен быть завершен этап выхода на полную готовность вакуумной камеры токамака с реакторными технологиями, добавил он. "Это собственная российская установка для удержания плазмы. Плановый режим работы будет обеспечен к 2035 году", - отметил Мишустин. По его словам, "это должно открыть возможности для совершенно новых решений, товаров и даже целых направлений науки, технологий – от более эффективной электроэнергетики до современных космических технологий". Целый ряд шагов намечен по специальным материалам, перспективным исследованиям, по разработкам в рамках системной работы "Росатома" по строительству и эксплуатации энергоблоков большой и малой мощности, добавил глава правительства. "Другая часть национального проекта направлена на развитие тех секторов энергетики, которые не связаны впрямую с атомом. Здесь планируется поддержать солнечную и ветрогенерацию, технологии и производство систем накопления электроэнергии. В совокупности эти меры должны простимулировать качественные изменения в зелёной энергетике, которая действует на возобновляемых источниках", - сказал Мишустин. По его словам, предстоит "дать импульс многим смежным отраслям и решению важных для людей вопросов, начиная с городского транспорта, где внедряют сейчас электроавтомобили, которые не загрязняют воздух в городах, до появления новых рабочих мест в высокотехнологичных сегментах промышленности". "Поддержим также реализацию текущих и разработку новых проектов в области сжиженного природного газа, нефтегаза и электроэнергетики", - отметил Мишустин.Технологии "Атома будущего"Россия осваивает технологии для перехода к конкурентоспособной двухкомпонентной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ).Во-первых, замкнутый ядерный топливный цикл позволит расширить воспроизводство ядерного "горючего", плутония, фактически организовав его "круговорот", и потому существенно увеличить топливную базу атомной энергетики, исключив необходимость добычи природного урана в больших объемах.Во-вторых, появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) - самые опасные радионуклиды планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах или жидкосолевых реакторах. Так можно будет, как образно говорят атомщики, "вынуть две ключевые занозы" нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и отложенной проблемой ОЯТ.Логика двухкомпонентной энергосистемы основана на возможности "сопрячь" эксплуатацию традиционных энергетических реакторов ВВЭР на тепловых нейтронах с реакторами на быстрых нейтронах. В таком случае речь пойдет об использовании плутония, выделяемого из отработавшего ядерного топлива реакторов ВВЭР, для изготовления топлива реакторов на быстрых нейтронах и возможности применения плутония из ОЯТ "быстрых" реакторов для изготовления специального топлива установок ВВЭР.С точки зрения дальнейшей практической реализации этой идеи очень важным стало решение руководства российской атомной отрасли о строительстве на Белоярской АЭС пятого энергоблока с реактором БН-1200М на быстрых нейтронах и жидкометаллическим теплоносителем натрием. Это будет пилотный коммерческий "быстрый" блок, который, как ожидается, не уступит в конкурентоспособности блокам с "тепловыми" реакторами ВВЭР.Работы по проекту БН-1200М идут в рамках проектного направления госкорпорации "Росатом" "Прорыв", направленного на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом и решение проблем отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов. Практическое внедрение разработок "Прорыва" должно обеспечить дальнейшее лидерство российских технологий в мировой атомной энергетике.В рамках "Прорыва" строится первый в мире опытно-демонстрационный энергетический комплекс (ОДЭК), который позволит замкнуть ядерный топливный цикл прямо на одной площадке. Комплекс строится в Северске Томской области. В состав ОДЭК войдут инновационная реакторная установка на быстрых нейтронах и со свинцовым жидкометаллическим теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт. Реактор начали строить летом 2021 года. В составе комплекса также будет и собственно замыкающий ядерный топливный цикл пристанционный завод – он включает в себя модуль переработки облученного смешанного нитридного уран-плутониевого топлива реактора БРЕСТ и модуль по производству такого ядерного топлива.

https://ria.ru/20240215/termoyad-1927395534.html

https://ria.ru/20231206/toplivo-1914063312.html

https://ria.ru/20240410/mishustin-1939028473.html

https://ria.ru/20230908/sfera-1895104828.html

https://ria.ru/20231129/nauka-1912756832.html

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технологии, россия, михаил мишустин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", общество, северск, томская область, белоярская аэс