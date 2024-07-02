https://ria.ru/20240702/mishustin-1956898737.html
Мишустин заявил о необходимости продвинуться в сфере термоядерного синтеза
Мишустин заявил о необходимости продвинуться в сфере термоядерного синтеза - РИА Новости, 02.07.2024
Мишустин заявил о необходимости продвинуться в сфере термоядерного синтеза
Российские специалисты должны существенно продвинуться в сфере управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий, результаты этих работ... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T16:08
2024-07-02T16:08
2024-07-02T16:12
наука
технологии
россия
михаил мишустин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
общество
северск
томская область
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские специалисты должны существенно продвинуться в сфере управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий, результаты этих работ откроют новые возможности в самых разных направлениях - от более эффективной электроэнергетики до современных космических технологий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он выступил во вторник на стратегической сессии по национальным проектам "Новые атомные и энергетические технологии" и "Новые материалы и химия". "Начнем с блока атомной индустрии. Предполагается реализовать ее переход на качественно новый уровень, создав двухкомпонентную ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом, аналогов которому сегодня в мире нет", - сказал Мишустин. Он напомнил, что сегодня идет строительство первого в мире комплекса из реактора на быстрых нейтронах и роботизированного завода по переработке отработавшего ядерного топлива с возвратом ценных делящихся материалов в производство нового топлива. "Также необходимо существенно продвинуться в сфере управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий", - подчеркнул Мишустин. Уже в 2030 году должен быть завершен этап выхода на полную готовность вакуумной камеры токамака с реакторными технологиями, добавил он. "Это собственная российская установка для удержания плазмы. Плановый режим работы будет обеспечен к 2035 году", - отметил Мишустин. По его словам, "это должно открыть возможности для совершенно новых решений, товаров и даже целых направлений науки, технологий – от более эффективной электроэнергетики до современных космических технологий". Целый ряд шагов намечен по специальным материалам, перспективным исследованиям, по разработкам в рамках системной работы "Росатома" по строительству и эксплуатации энергоблоков большой и малой мощности, добавил глава правительства. "Другая часть национального проекта направлена на развитие тех секторов энергетики, которые не связаны впрямую с атомом. Здесь планируется поддержать солнечную и ветрогенерацию, технологии и производство систем накопления электроэнергии. В совокупности эти меры должны простимулировать качественные изменения в зелёной энергетике, которая действует на возобновляемых источниках", - сказал Мишустин. По его словам, предстоит "дать импульс многим смежным отраслям и решению важных для людей вопросов, начиная с городского транспорта, где внедряют сейчас электроавтомобили, которые не загрязняют воздух в городах, до появления новых рабочих мест в высокотехнологичных сегментах промышленности". "Поддержим также реализацию текущих и разработку новых проектов в области сжиженного природного газа, нефтегаза и электроэнергетики", - отметил Мишустин.Технологии "Атома будущего"Россия осваивает технологии для перехода к конкурентоспособной двухкомпонентной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ).Во-первых, замкнутый ядерный топливный цикл позволит расширить воспроизводство ядерного "горючего", плутония, фактически организовав его "круговорот", и потому существенно увеличить топливную базу атомной энергетики, исключив необходимость добычи природного урана в больших объемах.Во-вторых, появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) - самые опасные радионуклиды планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах или жидкосолевых реакторах. Так можно будет, как образно говорят атомщики, "вынуть две ключевые занозы" нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и отложенной проблемой ОЯТ.Логика двухкомпонентной энергосистемы основана на возможности "сопрячь" эксплуатацию традиционных энергетических реакторов ВВЭР на тепловых нейтронах с реакторами на быстрых нейтронах. В таком случае речь пойдет об использовании плутония, выделяемого из отработавшего ядерного топлива реакторов ВВЭР, для изготовления топлива реакторов на быстрых нейтронах и возможности применения плутония из ОЯТ "быстрых" реакторов для изготовления специального топлива установок ВВЭР.С точки зрения дальнейшей практической реализации этой идеи очень важным стало решение руководства российской атомной отрасли о строительстве на Белоярской АЭС пятого энергоблока с реактором БН-1200М на быстрых нейтронах и жидкометаллическим теплоносителем натрием. Это будет пилотный коммерческий "быстрый" блок, который, как ожидается, не уступит в конкурентоспособности блокам с "тепловыми" реакторами ВВЭР.Работы по проекту БН-1200М идут в рамках проектного направления госкорпорации "Росатом" "Прорыв", направленного на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом и решение проблем отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов. Практическое внедрение разработок "Прорыва" должно обеспечить дальнейшее лидерство российских технологий в мировой атомной энергетике.В рамках "Прорыва" строится первый в мире опытно-демонстрационный энергетический комплекс (ОДЭК), который позволит замкнуть ядерный топливный цикл прямо на одной площадке. Комплекс строится в Северске Томской области. В состав ОДЭК войдут инновационная реакторная установка на быстрых нейтронах и со свинцовым жидкометаллическим теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт. Реактор начали строить летом 2021 года. В составе комплекса также будет и собственно замыкающий ядерный топливный цикл пристанционный завод – он включает в себя модуль переработки облученного смешанного нитридного уран-плутониевого топлива реактора БРЕСТ и модуль по производству такого ядерного топлива.
https://ria.ru/20240215/termoyad-1927395534.html
https://ria.ru/20231206/toplivo-1914063312.html
https://ria.ru/20240410/mishustin-1939028473.html
https://ria.ru/20230908/sfera-1895104828.html
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технологии, россия, михаил мишустин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", общество, северск, томская область, белоярская аэс
Наука, Технологии, Россия, Михаил Мишустин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Общество, Северск, Томская область, Белоярская АЭС
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские специалисты должны существенно продвинуться в сфере управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий, результаты этих работ откроют новые возможности в самых разных направлениях - от более эффективной электроэнергетики до современных космических технологий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он выступил во вторник на стратегической сессии по национальным проектам "Новые атомные и энергетические технологии" и "Новые материалы и химия".
"Начнем с блока атомной индустрии. Предполагается реализовать ее переход на качественно новый уровень, создав двухкомпонентную ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом, аналогов которому сегодня в мире нет", - сказал Мишустин.
Он напомнил, что сегодня идет строительство первого в мире комплекса из реактора на быстрых нейтронах и роботизированного завода по переработке отработавшего ядерного топлива с возвратом ценных делящихся материалов в производство нового топлива.
"Также необходимо существенно продвинуться в сфере управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий", - подчеркнул Мишустин. Уже в 2030 году должен быть завершен этап выхода на полную готовность вакуумной камеры токамака с реакторными технологиями, добавил он.
"Это собственная российская установка для удержания плазмы. Плановый режим работы будет обеспечен к 2035 году", - отметил Мишустин. По его словам, "это должно открыть возможности для совершенно новых решений, товаров и даже целых направлений науки, технологий – от более эффективной электроэнергетики до современных космических технологий".
Целый ряд шагов намечен по специальным материалам, перспективным исследованиям, по разработкам в рамках системной работы "Росатома
" по строительству и эксплуатации энергоблоков большой и малой мощности, добавил глава правительства.
"Другая часть национального проекта направлена на развитие тех секторов энергетики, которые не связаны впрямую с атомом. Здесь планируется поддержать солнечную и ветрогенерацию, технологии и производство систем накопления электроэнергии. В совокупности эти меры должны простимулировать качественные изменения в зелёной энергетике, которая действует на возобновляемых источниках", - сказал Мишустин.
По его словам, предстоит "дать импульс многим смежным отраслям и решению важных для людей вопросов, начиная с городского транспорта, где внедряют сейчас электроавтомобили, которые не загрязняют воздух в городах, до появления новых рабочих мест в высокотехнологичных сегментах промышленности".
"Поддержим также реализацию текущих и разработку новых проектов в области сжиженного природного газа, нефтегаза и электроэнергетики", - отметил Мишустин.
Технологии "Атома будущего"
Россия осваивает технологии для перехода к конкурентоспособной двухкомпонентной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ).
Во-первых, замкнутый ядерный топливный цикл позволит расширить воспроизводство ядерного "горючего", плутония, фактически организовав его "круговорот", и потому существенно увеличить топливную базу атомной энергетики, исключив необходимость добычи природного урана в больших объемах.
Во-вторых, появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) - самые опасные радионуклиды планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах или жидкосолевых реакторах. Так можно будет, как образно говорят атомщики, "вынуть две ключевые занозы" нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и отложенной проблемой ОЯТ.
Логика двухкомпонентной энергосистемы основана на возможности "сопрячь" эксплуатацию традиционных энергетических реакторов ВВЭР на тепловых нейтронах с реакторами на быстрых нейтронах. В таком случае речь пойдет об использовании плутония, выделяемого из отработавшего ядерного топлива реакторов ВВЭР, для изготовления топлива реакторов на быстрых нейтронах и возможности применения плутония из ОЯТ "быстрых" реакторов для изготовления специального топлива установок ВВЭР.
С точки зрения дальнейшей практической реализации этой идеи очень важным стало решение руководства российской атомной отрасли о строительстве на Белоярской АЭС
пятого энергоблока с реактором БН-1200М на быстрых нейтронах и жидкометаллическим теплоносителем натрием. Это будет пилотный коммерческий "быстрый" блок, который, как ожидается, не уступит в конкурентоспособности блокам с "тепловыми" реакторами ВВЭР.
Работы по проекту БН-1200М идут в рамках проектного направления госкорпорации "Росатом" "Прорыв", направленного на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом и решение проблем отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов. Практическое внедрение разработок "Прорыва" должно обеспечить дальнейшее лидерство российских технологий в мировой атомной энергетике.
В рамках "Прорыва" строится первый в мире опытно-демонстрационный энергетический комплекс (ОДЭК), который позволит замкнуть ядерный топливный цикл прямо на одной площадке. Комплекс строится в Северске Томской области
. В состав ОДЭК войдут инновационная реакторная установка на быстрых нейтронах и со свинцовым жидкометаллическим теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт. Реактор начали строить летом 2021 года. В составе комплекса также будет и собственно замыкающий ядерный топливный цикл пристанционный завод – он включает в себя модуль переработки облученного смешанного нитридного уран-плутониевого топлива реактора БРЕСТ
и модуль по производству такого ядерного топлива.