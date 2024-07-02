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На Украине прокомментировали удар по аэродрому в Миргороде - РИА Новости, 02.07.2024
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01:17 02.07.2024 (обновлено: 12:50 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/mirgorod-1956767299.html
На Украине прокомментировали удар по аэродрому в Миргороде
На Украине прокомментировали удар по аэродрому в Миргороде - РИА Новости, 02.07.2024
На Украине прокомментировали удар по аэродрому в Миргороде
Экс-советник командования ВВС Украины Юрий Игнат сообщил в своем Facebook* об ударе российских войск по украинскому военному аэродрому в Миргороде Полтавской... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T01:17
2024-07-02T12:50
специальная военная операция на украине
украина
россия
полтавская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Экс-советник командования ВВС Украины Юрий Игнат сообщил в своем Facebook* об ударе российских войск по украинскому военному аэродрому в Миргороде Полтавской области, признав "определенные потери".В понедельник Минобороны России сообщило, что авиация, артиллерия и расчеты беспилотников поразили самолеты Воздушных сил Украины на открытой стоянке и инфраструктуру военного аэродрома. При этом в Сети появилось видео, снятое с беспилотника, на котором, как утверждается, запечатлены удары по аэродрому в Миргороде."Это война, и, к сожалению, не без потерь техники. Это я применительно к вражескому удару по аэродрому Миргород", — написал Игнат.Он признал, что "удар был" и "есть определенные потери".В понедельник украинские СМИ несколько раз сообщили о взрывах в Миргороде, где находится военный аэродром. По данным подполья, он использовался украинской авиацией как аэродром подскока при нанесении ударов по Белгороду и Донбассу, на нем дислоцируется 831-я бригада тактической авиации ВСУ.Игнат возглавлял пресс-службу командования Воздушных сил Украины с 2018 года. В марте его освободили от должности советника командования ВВС Украины.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240630/podpole-1956519437.html
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украина, россия, полтавская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Полтавская область, Вооруженные силы Украины
На Украине прокомментировали удар по аэродрому в Миргороде

Экс-спикер ВВС Украины Игнат: при ударе по аэродрому в Миргороде есть потери

© Минобороны РоссииУдар российских военных по аэродрому ВСУ Миргород
Удар российских военных по аэродрому ВСУ Миргород
© Минобороны России
Удар российских военных по аэродрому ВСУ Миргород
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Экс-советник командования ВВС Украины Юрий Игнат сообщил в своем Facebook* об ударе российских войск по украинскому военному аэродрому в Миргороде Полтавской области, признав "определенные потери".
В понедельник Минобороны России сообщило, что авиация, артиллерия и расчеты беспилотников поразили самолеты Воздушных сил Украины на открытой стоянке и инфраструктуру военного аэродрома. При этом в Сети появилось видео, снятое с беспилотника, на котором, как утверждается, запечатлены удары по аэродрому в Миргороде.
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"Это война, и, к сожалению, не без потерь техники. Это я применительно к вражескому удару по аэродрому Миргород", — написал Игнат.
Он признал, что "удар был" и "есть определенные потери".
В понедельник украинские СМИ несколько раз сообщили о взрывах в Миргороде, где находится военный аэродром. По данным подполья, он использовался украинской авиацией как аэродром подскока при нанесении ударов по Белгороду и Донбассу, на нем дислоцируется 831-я бригада тактической авиации ВСУ.
Игнат возглавлял пресс-службу командования Воздушных сил Украины с 2018 года. В марте его освободили от должности советника командования ВВС Украины.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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