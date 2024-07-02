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Сальдо рассказал о судьбе попыток навязать России невыгодный мир - РИА Новости, 02.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:22 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/mir-1956783829.html
Сальдо рассказал о судьбе попыток навязать России невыгодный мир
Сальдо рассказал о судьбе попыток навязать России невыгодный мир - РИА Новости, 02.07.2024
Сальдо рассказал о судьбе попыток навязать России невыгодный мир
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что любые попытки навязать России невыгодный мир при урегулировании украинского конфликта обречены. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T08:22
2024-07-02T08:22
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
владимир сальдо
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что любые попытки навязать России невыгодный мир при урегулировании украинского конфликта обречены. Ранее Владимир Зеленский, запретивший переговоры с Россией и отвергший предложения Москвы по урегулированию, заявил, что в этом году будет готов некий украинский "мирный план", но не привел никакой конкретики. Он отметил, что надеется получить некий "сильный документ" в поддержку Украины на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля. "Мы знаем, что украинские мирные инициативы основываются на так называемой "формуле мира" Зеленского. Большинство тезисов этой программы неприемлемы для нашей страны, так как не учитывают реалии на земле, что неоднократно подчеркивал президент России. Поэтому мы не ожидаем прогресса в регулировании конфликта на основе очередного "мирного плана" Зеленского. Пока режим в Киеве не займёт более конструктивную позицию, все попытки навязать нам невыгодный мир обречены на провал", - сказал Сальдо РИА Новости. По его словам, Россия открыта к переговорам, но мир нужен справедливый, который будет учитывать законные российские интересы и не нанесет ущерб ее безопасности. "Подчеркиваю, когда власти Украины осознают тщетность попыток нанести России стратегическое поражение и примут условия, озвученные главой государства Владимиром Путиным, только тогда и можно будет организовать какую-либо контактную группу для переговоров. В любом случае, соответствующее решение будет принимать Верховный главнокомандующий", - сказал губернатор.
https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html
https://ria.ru/20240202/peregovory-1924940543.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, владимир сальдо, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Сальдо, Владимир Путин
Сальдо рассказал о судьбе попыток навязать России невыгодный мир

Сальдо: любые попытки навязать России невыгодный мир обречены на провал

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что любые попытки навязать России невыгодный мир при урегулировании украинского конфликта обречены.
Ранее Владимир Зеленский, запретивший переговоры с Россией и отвергший предложения Москвы по урегулированию, заявил, что в этом году будет готов некий украинский "мирный план", но не привел никакой конкретики. Он отметил, что надеется получить некий "сильный документ" в поддержку Украины на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля.
Изображение сгенерировано ИИ
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"Мы знаем, что украинские мирные инициативы основываются на так называемой "формуле мира" Зеленского. Большинство тезисов этой программы неприемлемы для нашей страны, так как не учитывают реалии на земле, что неоднократно подчеркивал президент России. Поэтому мы не ожидаем прогресса в регулировании конфликта на основе очередного "мирного плана" Зеленского. Пока режим в Киеве не займёт более конструктивную позицию, все попытки навязать нам невыгодный мир обречены на провал", - сказал Сальдо РИА Новости.
По его словам, Россия открыта к переговорам, но мир нужен справедливый, который будет учитывать законные российские интересы и не нанесет ущерб ее безопасности.
"Подчеркиваю, когда власти Украины осознают тщетность попыток нанести России стратегическое поражение и примут условия, озвученные главой государства Владимиром Путиным, только тогда и можно будет организовать какую-либо контактную группу для переговоров. В любом случае, соответствующее решение будет принимать Верховный главнокомандующий", - сказал губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир СальдоВладимир Путин
 
 
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