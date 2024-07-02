https://ria.ru/20240702/minzdrav-1956832006.html

Пять человек госпитализировали после взрыва газа в Стерлитамаке

Пять человек госпитализировали после взрыва газа в Стерлитамаке - РИА Новости, 02.07.2024

Пять человек госпитализировали после взрыва газа в Стерлитамаке

Пять человек, пострадавших при взрыве газа в Стерлитамаке, госпитализированы, пострадавшие продолжают поступать в больницу, сообщает минздрав Башкирии. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T12:15

2024-07-02T12:15

2024-07-02T12:23

происшествия

стерлитамак

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УФА, 2 июл - РИА Новости. Пять человек, пострадавших при взрыве газа в Стерлитамаке, госпитализированы, пострадавшие продолжают поступать в больницу, сообщает минздрав Башкирии."Пять человек, пострадавших во время взрыва бытового газа, госпитализированы в городскую больницу №1 Стерлитамака. Ситуацию на личный контроль взял министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин. Пострадавшие продолжают поступать в приемный покой",- говорится в сообщении.На данный момент госпитализированы пять взрослых пациентов с ожогами различной степени. Среди пострадавших есть дети. Один из них на данный момент направлен на консультацию к нейрохирургу, второй после осмотра врачами отпущен домой, он будет проходить лечение амбулаторно. Еще один человек скончался на месте, до приезда скорой, информирует ведомство. "Для оказания первой помощи на месте происшествия было задействовано восемь бригад СМП. По поручению министра здравоохранения РБ Айрата Рахматуллина сформирована бригада врачей-комбустиологов из Республиканского ожогового центра, которая уже выехала в Стерлитамак", - добавили в минздраве региона.Взрыв газа произошел в доме №150 по улице Артёма в Стерлитамаке. По данным прокуратуры, инцидент произошел во время ремонтных работ газового оборудования. Сообщалось, что два сотрудника газовой службы и двое несовершеннолетних получили травмы, одна женщина скончалась.

https://ria.ru/20240702/vzryv-1956832254.html

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Кадры с места взрыва газа в многоэтажном доме в Стерлитамаке Кадры с места взрыва газа в многоэтажном доме в Стерлитамаке 2024-07-02T12:15 true PT0M33S

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происшествия, стерлитамак