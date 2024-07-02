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Пять человек госпитализировали после взрыва газа в Стерлитамаке - РИА Новости, 02.07.2024
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12:15 02.07.2024 (обновлено: 12:23 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/minzdrav-1956832006.html
Пять человек госпитализировали после взрыва газа в Стерлитамаке
Пять человек госпитализировали после взрыва газа в Стерлитамаке - РИА Новости, 02.07.2024
Пять человек госпитализировали после взрыва газа в Стерлитамаке
Пять человек, пострадавших при взрыве газа в Стерлитамаке, госпитализированы, пострадавшие продолжают поступать в больницу, сообщает минздрав Башкирии. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T12:15
2024-07-02T12:23
происшествия
стерлитамак
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УФА, 2 июл - РИА Новости. Пять человек, пострадавших при взрыве газа в Стерлитамаке, госпитализированы, пострадавшие продолжают поступать в больницу, сообщает минздрав Башкирии."Пять человек, пострадавших во время взрыва бытового газа, госпитализированы в городскую больницу №1 Стерлитамака. Ситуацию на личный контроль взял министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин. Пострадавшие продолжают поступать в приемный покой",- говорится в сообщении.На данный момент госпитализированы пять взрослых пациентов с ожогами различной степени. Среди пострадавших есть дети. Один из них на данный момент направлен на консультацию к нейрохирургу, второй после осмотра врачами отпущен домой, он будет проходить лечение амбулаторно. Еще один человек скончался на месте, до приезда скорой, информирует ведомство. "Для оказания первой помощи на месте происшествия было задействовано восемь бригад СМП. По поручению министра здравоохранения РБ Айрата Рахматуллина сформирована бригада врачей-комбустиологов из Республиканского ожогового центра, которая уже выехала в Стерлитамак", - добавили в минздраве региона.Взрыв газа произошел в доме №150 по улице Артёма в Стерлитамаке. По данным прокуратуры, инцидент произошел во время ремонтных работ газового оборудования. Сообщалось, что два сотрудника газовой службы и двое несовершеннолетних получили травмы, одна женщина скончалась.
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РИА Новости
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4.7
96
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Кадры с места взрыва газа в многоэтажном доме в Стерлитамаке
Кадры с места взрыва газа в многоэтажном доме в Стерлитамаке
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происшествия, стерлитамак
Происшествия, Стерлитамак
Пять человек госпитализировали после взрыва газа в Стерлитамаке

Минздрав: 5 пострадавших при взрыве газа в Стерлитамаке госпитализировали

© Фото : ГУ МЧС России по Республике БашкортостанПоследствия взрыва в Стерлитамаке
Последствия взрыва в Стерлитамаке - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
Последствия взрыва в Стерлитамаке
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УФА, 2 июл - РИА Новости. Пять человек, пострадавших при взрыве газа в Стерлитамаке, госпитализированы, пострадавшие продолжают поступать в больницу, сообщает минздрав Башкирии.
"Пять человек, пострадавших во время взрыва бытового газа, госпитализированы в городскую больницу №1 Стерлитамака. Ситуацию на личный контроль взял министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин. Пострадавшие продолжают поступать в приемный покой",- говорится в сообщении.
На данный момент госпитализированы пять взрослых пациентов с ожогами различной степени. Среди пострадавших есть дети. Один из них на данный момент направлен на консультацию к нейрохирургу, второй после осмотра врачами отпущен домой, он будет проходить лечение амбулаторно. Еще один человек скончался на месте, до приезда скорой, информирует ведомство. "Для оказания первой помощи на месте происшествия было задействовано восемь бригад СМП. По поручению министра здравоохранения РБ Айрата Рахматуллина сформирована бригада врачей-комбустиологов из Республиканского ожогового центра, которая уже выехала в Стерлитамак", - добавили в минздраве региона.
Взрыв газа произошел в доме №150 по улице Артёма в Стерлитамаке. По данным прокуратуры, инцидент произошел во время ремонтных работ газового оборудования. Сообщалось, что два сотрудника газовой службы и двое несовершеннолетних получили травмы, одна женщина скончалась.
Последствия взрыва в Стерлитамаке - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
После взрыва газа в жилом доме в Стерлитамаке возбудили уголовное дело
12:16
 
ПроисшествияСтерлитамак
 
 
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