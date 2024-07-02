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Из Хабаровского края и ЕАО выдворили более 500 мигрантов с начала года - РИА Новости, 02.07.2024
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12:40 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/migranty-1956837954.html
Из Хабаровского края и ЕАО выдворили более 500 мигрантов с начала года
Из Хабаровского края и ЕАО выдворили более 500 мигрантов с начала года - РИА Новости, 02.07.2024
Из Хабаровского края и ЕАО выдворили более 500 мигрантов с начала года
Более 500 мигрантов-нелегалов принудительно выдворены из Хабаровского края и Еврейской автономной области (ЕАО) с начала года, сообщает главное управления... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T12:40
2024-07-02T12:40
россия
хабаровский край
узбекистан
происшествия
еврейская автономная область
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ХАБАРОВСК, 2 июл - РИА Новости. Более 500 мигрантов-нелегалов принудительно выдворены из Хабаровского края и Еврейской автономной области (ЕАО) с начала года, сообщает главное управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и ЕАО в Telegram-канале. "С начала 2024 года сотрудниками ГУФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО были принудительно выдворены на родину 512 мигрантов, незаконно находившихся на территории РФ",- говорится в сообщении ведомства. В Telegram-канале управления отмечается, что одна из последних партий - 45 граждан Узбекистана. По решению суда они были привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ). Теперь въезд в Россию для них будет закрыт на пять лет. В июне МВД РФ сообщало, что свыше 30 тысяч иностранных граждан выслано из России с начала 2024 года, 100 тысячам иностранцев закрыли въезд в страну.
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хабаровский край
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россия, хабаровский край, узбекистан, происшествия, еврейская автономная область
Россия, Хабаровский край, Узбекистан, Происшествия, Еврейская автономная область
Из Хабаровского края и ЕАО выдворили более 500 мигрантов с начала года

Из Хабаровского края и ЕАО принудительно выдворили 512 мигрантов с начала года

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ХАБАРОВСК, 2 июл - РИА Новости. Более 500 мигрантов-нелегалов принудительно выдворены из Хабаровского края и Еврейской автономной области (ЕАО) с начала года, сообщает главное управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и ЕАО в Telegram-канале.
«
"С начала 2024 года сотрудниками ГУФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО были принудительно выдворены на родину 512 мигрантов, незаконно находившихся на территории РФ",- говорится в сообщении ведомства.
В Telegram-канале управления отмечается, что одна из последних партий - 45 граждан Узбекистана. По решению суда они были привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ). Теперь въезд в Россию для них будет закрыт на пять лет.
В июне МВД РФ сообщало, что свыше 30 тысяч иностранных граждан выслано из России с начала 2024 года, 100 тысячам иностранцев закрыли въезд в страну.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
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РоссияХабаровский крайУзбекистанПроисшествияЕврейская автономная область
 
 
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