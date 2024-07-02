https://ria.ru/20240702/migranty-1956837954.html

Из Хабаровского края и ЕАО выдворили более 500 мигрантов с начала года

Из Хабаровского края и ЕАО выдворили более 500 мигрантов с начала года - РИА Новости, 02.07.2024

Из Хабаровского края и ЕАО выдворили более 500 мигрантов с начала года

Более 500 мигрантов-нелегалов принудительно выдворены из Хабаровского края и Еврейской автономной области (ЕАО) с начала года, сообщает главное управления... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T12:40

2024-07-02T12:40

2024-07-02T12:40

россия

хабаровский край

узбекистан

происшествия

еврейская автономная область

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ХАБАРОВСК, 2 июл - РИА Новости. Более 500 мигрантов-нелегалов принудительно выдворены из Хабаровского края и Еврейской автономной области (ЕАО) с начала года, сообщает главное управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и ЕАО в Telegram-канале. "С начала 2024 года сотрудниками ГУФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО были принудительно выдворены на родину 512 мигрантов, незаконно находившихся на территории РФ",- говорится в сообщении ведомства. В Telegram-канале управления отмечается, что одна из последних партий - 45 граждан Узбекистана. По решению суда они были привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ). Теперь въезд в Россию для них будет закрыт на пять лет. В июне МВД РФ сообщало, что свыше 30 тысяч иностранных граждан выслано из России с начала 2024 года, 100 тысячам иностранцев закрыли въезд в страну.

https://ria.ru/20240608/migranty-1951500254.html

россия

хабаровский край

узбекистан

еврейская автономная область

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россия, хабаровский край, узбекистан, происшествия, еврейская автономная область