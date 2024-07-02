https://ria.ru/20240702/matveev-1956799138.html

Умер актер Владимир Матвеев

Умер актер Владимир Матвеев - РИА Новости, 02.07.2024

Умер актер Владимир Матвеев

Народный артист России Владимир Матвеев умер на 73-м году жизни, сообщили РИА Новости в театре имени Ленсовета. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T10:14

2024-07-02T10:14

2024-07-02T12:29

культура

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл — РИА Новости. Народный артист России Владимир Матвеев умер на 73-м году жизни, сообщили РИА Новости в театре имени Ленсовета. "Скоропостижная смерть", — сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей. Владимир Матвеев родился 22 января 1952 года в селе Сладково Маслянского района Тюменской области. В 1974 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, после чего его приняли в труппу Ленсовета. На этой сцене сыграл множество ролей в спектаклях "Левша", "Укрощение строптивой", "Прошлым летом в Чулимске", "Трехгрошовая опера", "Убийство Гонзаго", "На бойком месте", "Мера за меру", "Каренин. Анна. Вронский", "На всякого мудреца довольно простоты" и других. Работал также в театре "Буфф" и в "Русской антрепризе имени Андрея Миронова".Зрителям Матвеев известен по многочисленным ролям в фильмах и сериалах, среди которых: "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Убойная сила", "Тайны следствия", "Мастер и Маргарита", "Агент особого назначения", "Ленинград 46", "Великая", "Салют-7", "Троцкий".В 2001 стал лауреатом высшей петербургской театральной премии "Золотой софит", Царскосельской художественной премии и Приза зрительских симпатий петербургского общества "Театрал", в 2007 году — премии Николая Симонова. В 2008 году удостоен звания народного артиста России.

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