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Жители Новгородской области передали УАЗ "Патриот" в зону СВО - РИА Новости, 02.07.2024
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Жители Новгородской области передали УАЗ "Патриот" в зону СВО
Жители Новгородской области передали УАЗ "Патриот" в зону СВО - РИА Новости, 02.07.2024
Жители Новгородской области передали УАЗ "Патриот" в зону СВО
Автомобиль УАЗ "Патриот" передали жители города Пестово Новгородской области в зону проведения специальной военной операции (СВО), сообщил местный... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T12:00
2024-07-02T12:00
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Автомобиль УАЗ "Патриот" передали жители города Пестово Новгородской области в зону проведения специальной военной операции (СВО), сообщил местный предприниматель Денис Виноградов. Он уточнил, что после очередной поездки в зону СВО в начале июня от бойцов поступил запрос на машину. Для этого требовалось порядка 800 тысяч рублей, через соцсети был объявлен сбор. Необходимая сумма была собрана жителями за четыре дня. После чего в Санкт-Петербурге купили подержанное авто и отвезли бойцам. "Возвращаемся из зоны специальной военной операции, за все время поездок это самая короткая по времени, но не менее важная. Доставлен УАЗ "Патриот". Автомобиль необходим для выполнения боевых задач, передан был нашему пестовскому бойцу. Работать машина будет на направлении Бахмут", - рассказал Виноградов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он отметил, что также были доставлены личные посылки и гуманитарный груз, собранный жителями поселка Хвойная и организациями.
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новгородская область, сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, Новгородская область, СВО, Гуманитарная помощь

Жители Новгородской области передали УАЗ "Патриот" в зону СВО

© Фото : Денис Виноградов / ВКонтактеЖители Новгородской области передали УАЗ "Патриот" в зону СВО
Жители Новгородской области передали УАЗ Патриот в зону СВО - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© Фото : Денис Виноградов / ВКонтакте
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Автомобиль УАЗ "Патриот" передали жители города Пестово Новгородской области в зону проведения специальной военной операции (СВО), сообщил местный предприниматель Денис Виноградов.
Он уточнил, что после очередной поездки в зону СВО в начале июня от бойцов поступил запрос на машину. Для этого требовалось порядка 800 тысяч рублей, через соцсети был объявлен сбор. Необходимая сумма была собрана жителями за четыре дня. После чего в Санкт-Петербурге купили подержанное авто и отвезли бойцам.
© Фото : Денис Виноградов / ВКонтактеЖители Новгородской области передали УАЗ "Патриот" в зону СВО
Жители Новгородской области передали УАЗ Патриот в зону СВО - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© Фото : Денис Виноградов / ВКонтакте
Жители Новгородской области передали УАЗ "Патриот" в зону СВО
"Возвращаемся из зоны специальной военной операции, за все время поездок это самая короткая по времени, но не менее важная. Доставлен УАЗ "Патриот". Автомобиль необходим для выполнения боевых задач, передан был нашему пестовскому бойцу. Работать машина будет на направлении Бахмут", - рассказал Виноградов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что также были доставлены личные посылки и гуманитарный груз, собранный жителями поселка Хвойная и организациями.
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