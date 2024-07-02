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Жители Новгородской области передали УАЗ "Патриот" в зону СВО
Жители Новгородской области передали УАЗ "Патриот" в зону СВО - РИА Новости, 02.07.2024
Жители Новгородской области передали УАЗ "Патриот" в зону СВО
Автомобиль УАЗ "Патриот" передали жители города Пестово Новгородской области в зону проведения специальной военной операции (СВО), сообщил местный... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T12:00
2024-07-02T12:00
2024-07-02T12:00
надежные люди
новгородская область
сво
гуманитарная помощь
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Автомобиль УАЗ "Патриот" передали жители города Пестово Новгородской области в зону проведения специальной военной операции (СВО), сообщил местный предприниматель Денис Виноградов. Он уточнил, что после очередной поездки в зону СВО в начале июня от бойцов поступил запрос на машину. Для этого требовалось порядка 800 тысяч рублей, через соцсети был объявлен сбор. Необходимая сумма была собрана жителями за четыре дня. После чего в Санкт-Петербурге купили подержанное авто и отвезли бойцам. "Возвращаемся из зоны специальной военной операции, за все время поездок это самая короткая по времени, но не менее важная. Доставлен УАЗ "Патриот". Автомобиль необходим для выполнения боевых задач, передан был нашему пестовскому бойцу. Работать машина будет на направлении Бахмут", - рассказал Виноградов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он отметил, что также были доставлены личные посылки и гуманитарный груз, собранный жителями поселка Хвойная и организациями.
https://ria.ru/20240701/pomosch-1956676608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, Новгородская область, СВО, Гуманитарная помощь
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Автомобиль УАЗ "Патриот" передали жители города Пестово Новгородской области в зону проведения специальной военной операции (СВО), сообщил местный предприниматель Денис Виноградов.
Он уточнил, что после очередной поездки в зону СВО в начале июня от бойцов поступил запрос на машину. Для этого требовалось порядка 800 тысяч рублей, через соцсети был объявлен сбор. Необходимая сумма была собрана жителями за четыре дня. После чего в Санкт-Петербурге
купили подержанное авто и отвезли бойцам.
"Возвращаемся из зоны специальной военной операции, за все время поездок это самая короткая по времени, но не менее важная. Доставлен УАЗ "Патриот". Автомобиль необходим для выполнения боевых задач, передан был нашему пестовскому бойцу. Работать машина будет на направлении Бахмут", - рассказал Виноградов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что также были доставлены личные посылки и гуманитарный груз, собранный жителями поселка Хвойная и организациями.