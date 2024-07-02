https://ria.ru/20240702/makron-1956772523.html

Эксперт оценил роль Макрона в "правительстве сожительства"

Эксперт оценил роль Макрона в "правительстве сожительства" - РИА Новости, 02.07.2024

Эксперт оценил роль Макрона в "правительстве сожительства"

Роль президента Франции Эммануэля Макрона в "правительстве сожительства" при премьер-министре от оппозиции будет символической, он не сможет принимать решений,... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T04:04

2024-07-02T04:04

2024-07-02T06:26

в мире

франция

украина

германия

эммануэль макрон

жак ширак

франсуа миттеран

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949065541_0:36:3072:1764_1920x0_80_0_0_14cf4cea0c89fe868d4218cdd320b86a.jpg

ПАРИЖ, 2 июл – РИА Новости. Роль президента Франции Эммануэля Макрона в "правительстве сожительства" при премьер-министре от оппозиции будет символической, он не сможет принимать решений, включая распоряжения об отправке войск на Украину, заявил РИА Новости эксперт Центра политических исследований Франции (Sciences Po) Ален Поликар. Поликар отметил, что Макрон не откажется от власти даже при потере существенного числа мест в парламенте, а в случае, если оппозиционная партия получает абсолютное большинство мест, президент обязан назначить премьером оппозиционного лидера. "Если ему придется управлять в условиях "правительства сожительства" с Жорданом Барделла, если тот станет премьер-министром, это будет крайне тяжело. Но это будет тяжело с любым (премьер-министром). Макрон привык править единолично, решение о роспуске парламента было принято без консультаций с премьер-министром. Для человека с характером Макрона крайне тяжело принять, что его власть полностью ограничена и ему больше ничего не остаётся делать, кроме символических вещей, как выражать несогласие с предложениями "Национального объединения", но это чисто символическая роль", - отметил эксперт. Поликар указал, что Макрон в вопросе отправки войск на Украину будет связан решением парламента. "Макрон действительно не сможет распоряжаться отправкой войск, хоть, согласно конституции, он и остается главнокомандующим. Но в реальности решения такого рода будут отданы на голосование парламента, и, поскольку у него не будет большинства, он не сможет этого добиться", - сказал эксперт. Поликар объяснил, что при "правительстве сожительства" в стране будет парламентский строй, а не президентский в том виде, в каком он есть сейчас. "Президент может выражать несогласие, но не сможет ничего решать. Такое в истории Пятой республики было уже три раза, и всегда мы видели, что настоящим главой государства был премьер-министр", - напомнил он. Впервые "правительство сожительства", когда премьер-министр представляет оппозиционную партию, сложилось во Франции в 1986-1988 годах. Тогда президент-социалист Франсуа Миттеран назначил премьером представителя правых Жака Ширака, с которым имел значительные разногласия. В этот период Ширак распорядился, чтобы МИД республики перестал информировать Елисейский дворец и отправлять ему дипломатическую почту. "Сожительство" обернулось двухлетней борьбой в вопросах внутренней политики. В 1993 году, когда Миттеран все еще был президентом, премьер-министром стал выходец из право-голлистской партии "Объединение в поддержку республики" Эдуар Балладур, это сожительство продлилось два года и вошло во французскую историю как "бархатное". Между кабинетами президента и премьера, возглавляемыми Юбером Ведрином и Николя Базиром, были выработаны правила сожительства, а коммуникация налажена таким образом, чтобы Елисейский дворец более не мог быть исключён. Единственным конфликтом был вопрос возобновления ядерных испытаний, против которых выступал Миттеран. Наложенный им на это в 1992 году мораторий три года спустя отменил сменивший его Жак Ширак. Третье и самое долгое оппозиционное правительство правило с 1997 по 2002 год, с Жаком Шираком в кресле президента и социалистом Лионелем Жоспеном во главе кабмина. Это сожительство стало неожиданностью для французов, так как последовало за внезапным роспуском парламента Шираком за год до очередных парламентских выборов. Первые три года были ознаменованы компромиссами. Ширак назначал предложенных Жоспеном министров, лидеры имели общий взгляд на внешнюю политику, включая отношения с Германией и конфликт в Косово. Однако последние два года были полны конфликтов на тему внутренней политики – в том числе, в вопросе бюджета страны и социального страхования. По официальным данным МВД Франции, в первом туре парламентских выборов партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, что даст ей до 270 из 577 мест в парламенте. Коалиция левых "Новый народный фронт" получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%. Второй тур выборов состоится 7 июля.

https://ria.ru/20240318/makron-1933881109.html

https://ria.ru/20240308/otpravka-1931926368.html

https://ria.ru/20240315/makron-1933213848.html

франция

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, украина, германия, эммануэль макрон, жак ширак, франсуа миттеран