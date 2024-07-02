https://ria.ru/20240702/maduro-1956772820.html

Венесуэла возобновляет прямые переговоры с США

Венесуэла возобновляет прямые переговоры с США - РИА Новости, 02.07.2024

Венесуэла возобновляет прямые переговоры с США

Правительства Венесуэлы и США в среду возобновят прямой диалог, который, по словам президента Николаса Мадуро, должен быть публичным во избежание спекуляций. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T04:05

2024-07-02T04:05

2024-07-02T04:53

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МЕХИКО 2 июл - РИА Новости. Правительства Венесуэлы и США в среду возобновят прямой диалог, который, по словам президента Николаса Мадуро, должен быть публичным во избежание спекуляций. "Я человек диалога и хочу, чтобы посредством диалога уважалась Венесуэла. Заставить уважать нашу страну, ее демократию, ее народ. Хочу переступить через этот конфликт с нулевой суммой, брутальную конфронтацию с ними. С севером. Дело за ними. Я два месяца подряд получал предложения от правительства США восстановить переговоры и прямой диалог. Обдумав, я принял предложение, и в ближайшую среду возобновляются прямые переговоры с правительством США для исполнения соглашений, подписанных в Катаре, и для восстановления условий для уважения и диалога без манипуляций. И кроме того, пусть это будут публичные переговоры, без спекуляций. Мы не будем прятаться... Прошло уже не знаю сколько тайных встреч, но мы соблюдаем секретность, а они - нет, пытаются получить выгоду и нанести нам ущерб, выдают лживые версии", - заявил Мадуро в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +" В возобновленных переговорах с правительством США примет участие, по словам президента, спикер ассамблеи Хорхе Родригес и губернатор штата Миранда Эктор Родригес Кастро. "Хочу диалога, хочу понимания, хочу будущего для наших отношений, хочу перемен при условии абсолютного суверенитета и независимости Венесуэлы. Венесуэлу должны уважать", - добавил Мадуро. Николас Мадуро в апреле текущего года заявил, что правительство США не выполнило ни один пункт из секретных соглашений, подписанных с Венесуэлой по итогам девяти раундов переговоров в Катаре. В декабре он сообщал, что Катар способствовал освобождению заключенных США и Венесуэлой. Тогда администрация президента США Джо Байдена освободила близкого соратника Мадуро дипломата Алекса Сааба в обмен на американских заключенных.

https://ria.ru/20240508/inauguratsiya-1944554906.html

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в мире, сша, венесуэла, катар, николас мадуро, хорхе родригес, джо байден