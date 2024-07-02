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Минск по-прежнему готов к диалогу с Западом, заявил Лукашенко - РИА Новости, 02.07.2024
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20:10 02.07.2024 (обновлено: 20:21 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/lukashenko-1956958363.html
Минск по-прежнему готов к диалогу с Западом, заявил Лукашенко
Минск по-прежнему готов к диалогу с Западом, заявил Лукашенко - РИА Новости, 02.07.2024
Минск по-прежнему готов к диалогу с Западом, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск по-прежнему готов начать конструктивный диалог с соседними западными странами. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T20:10
2024-07-02T20:21
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
запад
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МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск по-прежнему готов начать конструктивный диалог с соседними западными странами."О том, что мы по-прежнему готовы начать конструктивный диалог с соседями на Западе, я уже сказал. Условия просты: уважение суверенитета Беларуси, национальных традиций, нашей исторической памяти, выбора народа", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости Белоруссии.Президент отметил, что Западу давно пора понять, что политика санкционного принуждения делает Минск только сильнее. "А в мире есть большое количество стран, которые готовы с нами не только работать, но и развивать партнерские дружественные, союзнические и взаимовыгодные отношения. В их основе - доверие к Беларуси как к партнеру, уважение нашей последовательной позиции, признание качества всего, что мы делаем", - сказал он."Наш внешнеполитический вектор — это не поворот и не разворот, как любят рассуждать некоторые эксперты. Это последовательный цивилизационный выбор, который делали наши предки, который делаем мы", - сказал белорусский президент.По его словам, Белоруссия стабильно занимает активную и конструктивную позицию в интеграционных образованиях на постсоветском пространстве — ЕАЭС, СНГ, ОДКБ."Мы последовательно работаем в этих структурах и расширяем взаимодействие. Вступление Беларуси в ШОС — вопрос нескольких дней. Все внутригосударственные процедуры завершены. Мы подали официальную заявку на присоединение к формату БРИКС в качестве участника. Развиваем сотрудничество в разных сферах со странами Африки, Азии, Латинской Америки", - напомнил Лукашенко.
https://ria.ru/20240702/konflikt-1956947966.html
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, запад
В мире, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Запад
Минск по-прежнему готов к диалогу с Западом, заявил Лукашенко

Лукашенко: Минск по-прежнему готов начать диалог с соседями на Западе

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск по-прежнему готов начать конструктивный диалог с соседними западными странами.
"О том, что мы по-прежнему готовы начать конструктивный диалог с соседями на Западе, я уже сказал. Условия просты: уважение суверенитета Беларуси, национальных традиций, нашей исторической памяти, выбора народа", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Лукашенко рассказал о целях Запада на Украине
Вчера, 18:58
Президент отметил, что Западу давно пора понять, что политика санкционного принуждения делает Минск только сильнее. "А в мире есть большое количество стран, которые готовы с нами не только работать, но и развивать партнерские дружественные, союзнические и взаимовыгодные отношения. В их основе - доверие к Беларуси как к партнеру, уважение нашей последовательной позиции, признание качества всего, что мы делаем", - сказал он.
"Наш внешнеполитический вектор — это не поворот и не разворот, как любят рассуждать некоторые эксперты. Это последовательный цивилизационный выбор, который делали наши предки, который делаем мы", - сказал белорусский президент.
По его словам, Белоруссия стабильно занимает активную и конструктивную позицию в интеграционных образованиях на постсоветском пространстве — ЕАЭС, СНГ, ОДКБ.
"Мы последовательно работаем в этих структурах и расширяем взаимодействие. Вступление Беларуси в ШОС — вопрос нескольких дней. Все внутригосударственные процедуры завершены. Мы подали официальную заявку на присоединение к формату БРИКС в качестве участника. Развиваем сотрудничество в разных сферах со странами Африки, Азии, Латинской Америки", - напомнил Лукашенко.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Лукашенко: Минск не питает иллюзий, что Запад признает геноцид белорусов
Вчера, 18:43
 
В миреБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоЗапад
 
 
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