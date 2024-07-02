https://ria.ru/20240702/lukashenko-1956958363.html

Минск по-прежнему готов к диалогу с Западом, заявил Лукашенко

Минск по-прежнему готов к диалогу с Западом, заявил Лукашенко - РИА Новости, 02.07.2024

Минск по-прежнему готов к диалогу с Западом, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск по-прежнему готов начать конструктивный диалог с соседними западными странами. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T20:10

2024-07-02T20:10

2024-07-02T20:21

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МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск по-прежнему готов начать конструктивный диалог с соседними западными странами."О том, что мы по-прежнему готовы начать конструктивный диалог с соседями на Западе, я уже сказал. Условия просты: уважение суверенитета Беларуси, национальных традиций, нашей исторической памяти, выбора народа", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости Белоруссии.Президент отметил, что Западу давно пора понять, что политика санкционного принуждения делает Минск только сильнее. "А в мире есть большое количество стран, которые готовы с нами не только работать, но и развивать партнерские дружественные, союзнические и взаимовыгодные отношения. В их основе - доверие к Беларуси как к партнеру, уважение нашей последовательной позиции, признание качества всего, что мы делаем", - сказал он."Наш внешнеполитический вектор — это не поворот и не разворот, как любят рассуждать некоторые эксперты. Это последовательный цивилизационный выбор, который делали наши предки, который делаем мы", - сказал белорусский президент.По его словам, Белоруссия стабильно занимает активную и конструктивную позицию в интеграционных образованиях на постсоветском пространстве — ЕАЭС, СНГ, ОДКБ."Мы последовательно работаем в этих структурах и расширяем взаимодействие. Вступление Беларуси в ШОС — вопрос нескольких дней. Все внутригосударственные процедуры завершены. Мы подали официальную заявку на присоединение к формату БРИКС в качестве участника. Развиваем сотрудничество в разных сферах со странами Африки, Азии, Латинской Америки", - напомнил Лукашенко.

https://ria.ru/20240702/konflikt-1956947966.html

https://ria.ru/20240702/lukashenko-1956945088.html

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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, запад