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Лукашенко заявил о контроле силовиков за ситуацией на границе - РИА Новости, 02.07.2024
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19:09 02.07.2024 (обновлено: 19:17 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/lukashenko-1956949769.html
Лукашенко заявил о контроле силовиков за ситуацией на границе
Лукашенко заявил о контроле силовиков за ситуацией на границе - РИА Новости, 02.07.2024
Лукашенко заявил о контроле силовиков за ситуацией на границе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские силовики "перекрыли" южную и западную границы, контролируют ситуацию, чтобы не допустить... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T19:09
2024-07-02T19:17
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские силовики "перекрыли" южную и западную границы, контролируют ситуацию, чтобы не допустить "оплошность"."Мы предусмотрели все… наши подразделения там, где мы определили, находятся. То есть мы перекрыли как южную границу (с Украиной – ред.), то и западную (с ЕС – ред.), чтобы не дай бог не допустить какой-либо оплошности, как это уже было в нашей истории", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Белоруссии.
https://ria.ru/20240702/lukashenko-1956949306.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, украина, евросоюз
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Украина, Евросоюз
Лукашенко заявил о контроле силовиков за ситуацией на границе

Лукашенко: силовики перекрыли южную и западную границы, контролируют ситуацию

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко . Архивное фото
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МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские силовики "перекрыли" южную и западную границы, контролируют ситуацию, чтобы не допустить "оплошность".
"Мы предусмотрели все… наши подразделения там, где мы определили, находятся. То есть мы перекрыли как южную границу (с Украиной – ред.), то и западную (с ЕС – ред.), чтобы не дай бог не допустить какой-либо оплошности, как это уже было в нашей истории", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Лукашенко исключил отдачу приказа защищать границу с Польшей от мигрантов
Вчера, 19:06
 
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