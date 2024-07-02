https://ria.ru/20240702/lukashenko-1956948650.html

Лукашенко заявил о приведении в высокую готовность ВВС и ПВО Белоруссии

Лукашенко заявил о приведении в высокую готовность ВВС и ПВО Белоруссии - РИА Новости, 02.07.2024

Лукашенко заявил о приведении в высокую готовность ВВС и ПВО Белоруссии

В Белоруссии привели в высокую боевую готовность некоторые виды войск на фоне активизации украинских военных в приграничных областях, сообщил президент... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T19:03

2024-07-02T19:03

2024-07-02T23:40

белоруссия

вооруженные силы украины

в мире

александр лукашенко

минск

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МИНСК, 2 июл — РИА Новости. В Белоруссии привели в высокую боевую готовность некоторые виды войск на фоне активизации украинских военных в приграничных областях, сообщил президент Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня независимости."В высокой боевой готовности находятся войска Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Как наши, так и России. Здесь полное взаимодействие. На позиции выведены ракетные системы "Полонез" и "Искандер". Какие боеприпасы у них, вы тоже знаете", — сказал белорусский лидер.Кроме того, на усиленную охрану госграницы перевели пограничников, развернуты силы специальных операций, продолжил Лукашенко. Он напомнил, что белорусские силовики проводили подобные тренировки, теперь этот опыт востребован.Белоруссия "перекрыла" южную границу с Украиной и западную — с Евросоюзом, контролирует ситуацию, чтобы "не допустить какой-либо оплошности", как это уже было в ее истории, добавил президент.Лукашенко подчеркнул, что для Минска не существует никаких красных линий: в случает агрессии последует "удар всеми видами вооружения по определенным целям". При этом он выразил уверенность, что никаких столкновений не произойдет."Мы справимся. Я гарантирую, что никаких столкновений на границе с Украиной мы не допустим. Их не будет, они не нужны нам. Но еще больше они не нужны Украине в связи с теми событиями, которые разворачиваются у них на поле боя", — пояснил белорусский лидер.В минувшую пятницу Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что принимает дополнительные меры по прикрытию границы с Украиной на фоне данных о нахождении недалеко от рубежа боевиков так называемого "Русского добровольческого корпуса"*. Кроме того, пограничники нашли тайник с двумя килограммами пластичной взрывчатки и компонентами для изготовления самодельных бомб.* Запрещенная в России террористическая организация.

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https://ria.ru/20240630/tyao-1956506818.html

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белоруссия, вооруженные силы украины, в мире, александр лукашенко, минск