Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил о приведении в высокую готовность ВВС и ПВО Белоруссии - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:03 02.07.2024 (обновлено: 23:40 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/lukashenko-1956948650.html
Лукашенко заявил о приведении в высокую готовность ВВС и ПВО Белоруссии
Лукашенко заявил о приведении в высокую готовность ВВС и ПВО Белоруссии - РИА Новости, 02.07.2024
Лукашенко заявил о приведении в высокую готовность ВВС и ПВО Белоруссии
В Белоруссии привели в высокую боевую готовность некоторые виды войск на фоне активизации украинских военных в приграничных областях, сообщил президент... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T19:03
2024-07-02T23:40
белоруссия
вооруженные силы украины
в мире
александр лукашенко
минск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603958760_0:0:3154:1774_1920x0_80_0_0_21bb7a40b50dacbf79f4224ae4ca81a3.jpg
МИНСК, 2 июл — РИА Новости. В Белоруссии привели в высокую боевую готовность некоторые виды войск на фоне активизации украинских военных в приграничных областях, сообщил президент Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня независимости."В высокой боевой готовности находятся войска Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Как наши, так и России. Здесь полное взаимодействие. На позиции выведены ракетные системы "Полонез" и "Искандер". Какие боеприпасы у них, вы тоже знаете", — сказал белорусский лидер.Кроме того, на усиленную охрану госграницы перевели пограничников, развернуты силы специальных операций, продолжил Лукашенко. Он напомнил, что белорусские силовики проводили подобные тренировки, теперь этот опыт востребован.Белоруссия "перекрыла" южную границу с Украиной и западную — с Евросоюзом, контролирует ситуацию, чтобы "не допустить какой-либо оплошности", как это уже было в ее истории, добавил президент.Лукашенко подчеркнул, что для Минска не существует никаких красных линий: в случает агрессии последует "удар всеми видами вооружения по определенным целям". При этом он выразил уверенность, что никаких столкновений не произойдет."Мы справимся. Я гарантирую, что никаких столкновений на границе с Украиной мы не допустим. Их не будет, они не нужны нам. Но еще больше они не нужны Украине в связи с теми событиями, которые разворачиваются у них на поле боя", — пояснил белорусский лидер.В минувшую пятницу Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что принимает дополнительные меры по прикрытию границы с Украиной на фоне данных о нахождении недалеко от рубежа боевиков так называемого "Русского добровольческого корпуса"*. Кроме того, пограничники нашли тайник с двумя килограммами пластичной взрывчатки и компонентами для изготовления самодельных бомб.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240702/oborona-1956948380.html
https://ria.ru/20240630/tyao-1956506818.html
https://ria.ru/20240701/granitsa-1956652984.html
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603958760_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_2f7f652256b0a39345a31e26cef0926a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, вооруженные силы украины, в мире, александр лукашенко, минск
Белоруссия, Вооруженные силы Украины, В мире, Александр Лукашенко, Минск
Лукашенко заявил о приведении в высокую готовность ВВС и ПВО Белоруссии

Лукашенко: из-за активизации ВСУ ВВС и войска ПВО приведены в готовность

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил Белоруссии
Военнослужащие Вооруженных сил Белоруссии - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Вооруженных сил Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 2 июл — РИА Новости. В Белоруссии привели в высокую боевую готовность некоторые виды войск на фоне активизации украинских военных в приграничных областях, сообщил президент Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня независимости.
"В высокой боевой готовности находятся войска Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Как наши, так и России. Здесь полное взаимодействие. На позиции выведены ракетные системы "Полонез" и "Искандер". Какие боеприпасы у них, вы тоже знаете", — сказал белорусский лидер.
Площадь Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Белоруссия перехватывает десятки украинских разведсредств, заявил Лукашенко
Вчера, 19:00
Кроме того, на усиленную охрану госграницы перевели пограничников, развернуты силы специальных операций, продолжил Лукашенко. Он напомнил, что белорусские силовики проводили подобные тренировки, теперь этот опыт востребован.
Белоруссия "перекрыла" южную границу с Украиной и западную — с Евросоюзом, контролирует ситуацию, чтобы "не допустить какой-либо оплошности", как это уже было в ее истории, добавил президент.
Лукашенко подчеркнул, что для Минска не существует никаких красных линий: в случает агрессии последует "удар всеми видами вооружения по определенным целям". При этом он выразил уверенность, что никаких столкновений не произойдет.
Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Генштаб ВС Белоруссии заявил, что армия обучена применению ТЯО
30 июня, 20:47
"Мы справимся. Я гарантирую, что никаких столкновений на границе с Украиной мы не допустим. Их не будет, они не нужны нам. Но еще больше они не нужны Украине в связи с теми событиями, которые разворачиваются у них на поле боя", — пояснил белорусский лидер.
В минувшую пятницу Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что принимает дополнительные меры по прикрытию границы с Украиной на фоне данных о нахождении недалеко от рубежа боевиков так называемого "Русского добровольческого корпуса"*. Кроме того, пограничники нашли тайник с двумя килограммами пластичной взрывчатки и компонентами для изготовления самодельных бомб.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Сотрудники Госпогранслужбы Украины на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Погранслужба Украины признала, что ВСУ укрепляют границу с Белоруссией
1 июля, 15:52
 
БелоруссияВооруженные силы УкраиныВ миреАлександр ЛукашенкоМинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала