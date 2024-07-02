https://ria.ru/20240702/lukashenko-1956946768.html

Минском сложно манипулировать из-за прочной экономики, заявил Лукашенко

Минском сложно манипулировать из-за прочной экономики, заявил Лукашенко - РИА Новости, 02.07.2024

Минском сложно манипулировать из-за прочной экономики, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика создала прочную экономику, так что Минском теперь сложно манипулировать. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T18:53

2024-07-02T18:53

2024-07-02T18:53

белоруссия

минск

александр лукашенко

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939616104_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8851ec9727f7119336f9c373375c8ba6.jpg

МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика создала прочную экономику, так что Минском теперь сложно манипулировать. "Мы сумели создать экономику с таким запасом прочности, что нами очень сложно манипулировать" - сказал Лукашенко во вторник в Минске на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости Белоруссии. "Сегодня уже никто не скажет, мол, мы прекратим вам поставлять продукты питания, и вы умрете с голоду. Мы сами себя кормим и реализуем продовольствие на рынки более 100 стран мира, получая от этого около 8 миллиардов долларов прибыли ежегодно. Бесполезно нам угрожать запретом на продажи машин, агрегатов и их обслуживание. Многое делаем сами: от комбайнов и ноутбуков до легковых автомобилей и электробусов. Ну, а если каких-то возможностей пока нет, так и на Западе свет клином не сошелся", - подчеркнул Лукашенко. Он заметил, что у Минска "есть друзья в других частях света". Лукашенко заметил, что там формируется созидательная повестка - экономическая, международная, мировоззренческая". "Там и в прямом, и в переносном смысле встает солнце", - подчеркнул президент. "Как человек приходит в мир через боль, так и нации рождаются в муках. Взрослеют и крепнут в борьбе за жизнь, за свободу, за свою историческую память. Мы этот закон усвоили, поэтому делали и делаем все, чтобы не свернуть с дороги, проложенной предыдущими поколениями", - сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что Белоруссия 30 лет идет по ней, "перешагивая через санкции, политические интриги, шантаж, информационные провокации". "Строим Беларусь вопреки самым мрачным прогнозам и предсказаниям. Нам пророчили крах государственности в 90-е. Наш суверенитет ставили на кон в 20-м. И тогда, и сейчас мы прошли по краю. Но хватило мудрости, сил, характера сохранить народное достояние, свои традиции, ценности, историческую память. Поэтому живем в мире. И у нас большие планы на жизнь", - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20240702/lukashenko-1956945088.html

https://ria.ru/20240702/lukashenko-1956941835.html

https://ria.ru/20240702/lukashenko-1956943331.html

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, минск, александр лукашенко, в мире