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Лукашенко: Минск не питает иллюзий, что Запад признает геноцид белорусов - РИА Новости, 02.07.2024
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18:43 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/lukashenko-1956945088.html
Лукашенко: Минск не питает иллюзий, что Запад признает геноцид белорусов
Лукашенко: Минск не питает иллюзий, что Запад признает геноцид белорусов - РИА Новости, 02.07.2024
Лукашенко: Минск не питает иллюзий, что Запад признает геноцид белорусов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Минске не питают иллюзий, что на Западе признают геноцид населения Белорусской ССР в годы Великой... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T18:43
2024-07-02T18:43
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Минске не питают иллюзий, что на Западе признают геноцид населения Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны. "Мы не питаем иллюзий, что международный суд признает геноцид мирных белорусских жителей или осудит доживших до старости преступников. Этот якобы независимый орган слишком ангажирован и зависим", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости Белоруссии. Однако он заявил, что неонацистам придется слушать страшные подробности преступлений своих предков, которые вскрываются в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. "Великая Отечественная — это апофеоз тысячелетней истории войн и сражений западной и восточной цивилизаций. Мы в этой истории уже поставили точку один раз. Надо будет - поставим и второй", - сказал Лукашенко. При этом он с иронией заметил, что на Западе и сами справятся. "Отказ от традиционных ценностей, мода на чайлдфри сделали свое дело. Посмотрите, кто стоит в авангарде антибелорусской, антирусской кампаний. Бездетные политики. Их род заканчивается. Им даже ген ненависти некому передать. Занавес. А с народами западных стран, с теми, кто живет ради будущего своих детей и внуков, мы всегда найдем общий язык", - подчеркнул Лукашенко.
https://ria.ru/20240702/lukashenko-1956943331.html
https://ria.ru/20240507/lukashenko-1944489151.html
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко
Лукашенко: Минск не питает иллюзий, что Запад признает геноцид белорусов

Лукашенко: Минск не питает иллюзий, что Запад признает геноцид белорусов в ВОВ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Минске не питают иллюзий, что на Западе признают геноцид населения Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны.
"Мы не питаем иллюзий, что международный суд признает геноцид мирных белорусских жителей или осудит доживших до старости преступников. Этот якобы независимый орган слишком ангажирован и зависим", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Западные элиты повторяют ошибки предшественников, заявил Лукашенко
Вчера, 18:30
Однако он заявил, что неонацистам придется слушать страшные подробности преступлений своих предков, которые вскрываются в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа.
"Великая Отечественная — это апофеоз тысячелетней истории войн и сражений западной и восточной цивилизаций. Мы в этой истории уже поставили точку один раз. Надо будет - поставим и второй", - сказал Лукашенко.
При этом он с иронией заметил, что на Западе и сами справятся.
"Отказ от традиционных ценностей, мода на чайлдфри сделали свое дело. Посмотрите, кто стоит в авангарде антибелорусской, антирусской кампаний. Бездетные политики. Их род заканчивается. Им даже ген ненависти некому передать. Занавес. А с народами западных стран, с теми, кто живет ради будущего своих детей и внуков, мы всегда найдем общий язык", - подчеркнул Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Лукашенко не верит, что Запад обезумел и преступит черту
7 мая, 18:06
 
В миреБелоруссияМинскАлександр Лукашенко
 
 
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