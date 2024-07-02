https://ria.ru/20240702/lukashenko-1956945088.html

Лукашенко: Минск не питает иллюзий, что Запад признает геноцид белорусов

Лукашенко: Минск не питает иллюзий, что Запад признает геноцид белорусов - РИА Новости, 02.07.2024

Лукашенко: Минск не питает иллюзий, что Запад признает геноцид белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Минске не питают иллюзий, что на Западе признают геноцид населения Белорусской ССР в годы Великой... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T18:43

2024-07-02T18:43

2024-07-02T18:43

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белоруссия

минск

александр лукашенко

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МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Минске не питают иллюзий, что на Западе признают геноцид населения Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны. "Мы не питаем иллюзий, что международный суд признает геноцид мирных белорусских жителей или осудит доживших до старости преступников. Этот якобы независимый орган слишком ангажирован и зависим", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости Белоруссии. Однако он заявил, что неонацистам придется слушать страшные подробности преступлений своих предков, которые вскрываются в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. "Великая Отечественная — это апофеоз тысячелетней истории войн и сражений западной и восточной цивилизаций. Мы в этой истории уже поставили точку один раз. Надо будет - поставим и второй", - сказал Лукашенко. При этом он с иронией заметил, что на Западе и сами справятся. "Отказ от традиционных ценностей, мода на чайлдфри сделали свое дело. Посмотрите, кто стоит в авангарде антибелорусской, антирусской кампаний. Бездетные политики. Их род заканчивается. Им даже ген ненависти некому передать. Занавес. А с народами западных стран, с теми, кто живет ради будущего своих детей и внуков, мы всегда найдем общий язык", - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20240702/lukashenko-1956943331.html

https://ria.ru/20240507/lukashenko-1944489151.html

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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко