https://ria.ru/20240702/lukashenko-1956943331.html

Западные элиты повторяют ошибки предшественников, заявил Лукашенко

Западные элиты повторяют ошибки предшественников, заявил Лукашенко - РИА Новости, 02.07.2024

Западные элиты повторяют ошибки предшественников, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешние западноевропейские элиты повторяют ошибки предшественников. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T18:30

2024-07-02T18:30

2024-07-02T18:30

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минск

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МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешние западноевропейские элиты повторяют ошибки предшественников. "Беларусь помнит героев. Имена многих уроженцев братских республик увековечены в названиях улиц наших городов и сел…Помнит и вклад в победу стран-участниц антигитлеровской коалиции. Жаль, что той коалиции больше не существует. И жаль, что новые западноевропейские элиты повторяют ошибки своих предшественников", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости Белоруссии. "Что сегодня реально объединяет коллективный Запад? Жажда наживы за чужой счет. И генетическая ненависть к победителям", - подчеркнул президент. Он напомнил, что против Советского Союза воевала вся Европа. "Под гитлеровскую свастику встал легион граждан ее государств, более десятка иностранных и собранных из коллаборационистов дивизий - фанатики, принесшие в жертву свои народы. A за их спинами стояли элиты - политики и бизнес, сделавшие ставку на победу фашистской Германии", - подчеркнул Лукашенко. Он отметил, что за более чем три года оккупации Белоруссия превратилась в выжженную землю, а карта республики с местами захоронений "шокирует и разрывает сердце". "А сегодня их потомки, вместо того чтобы каяться, отмаливать грехи своих дедов, душат нас санкциями, угрожают нам оружием", - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20240702/lukashenko-1956941835.html

https://ria.ru/20240520/diversanty-1947190907.html

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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, европа