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Мир балансирует на грани глобальной катастрофы, заявил Лукашенко - РИА Новости, 02.07.2024
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18:23 02.07.2024 (обновлено: 18:24 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/lukashenko-1956941835.html
Мир балансирует на грани глобальной катастрофы, заявил Лукашенко
Мир балансирует на грани глобальной катастрофы, заявил Лукашенко - РИА Новости, 02.07.2024
Мир балансирует на грани глобальной катастрофы, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад начал новый "крестовый поход" и теперь мир балансирует на грани очередной глобальной катастрофы. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T18:23
2024-07-02T18:24
в мире
белоруссия
минск
польша
александр лукашенко
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МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад начал новый "крестовый поход" и теперь мир балансирует на грани очередной глобальной катастрофы."Нужна ли эта правда Западу? Нет. У руля наследники тех, кто капитулировал. Наследники и идейные, и прямые. Для них в 45-м ничего не закончилось. Более того, начался новый "крестовый поход". Они снова думают, что можно вырастить нацизм где-нибудь подальше от собственного дома и держать это чудовище на коротком поводке. Снова не понимают, что этот зверь неуправляем. Он сорвется, но придет к ним, в их же дом", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости Белоруссии.По словам Лукашенко, "мир опять балансирует на грани очередной глобальной катастрофы"."А что мы сделали не так? Разве мы, наследники победителей, не вели себя корректно и достойно? Мы, что ли, заставляли строить мемориалы нашим героям в той же Польше? Это делал польский народ. Люди, которые знали и видели, сколько советских солдат полегло, освобождая Варшаву", - подчеркнул он."Разве не мы протянули руку дружбы всем странам гитлеровского альянса, поставив мирную жизнь и добрососедство выше причиненной тогда нам боли? Мы долгие десятилетия в каждую памятную дату той страшной войны аккуратно подбирали слова, чтобы не оскорбить национальные чувства немцев, австрийцев, чехов, румын, наших прибалтов и даже братьев-украинцев. Говорили о палачах, топтавших белорусскую землю, как о людях без лица и гражданства. И к чему это привело? Они пересматривают итоги", - продолжил Лукашенко.По его словам, на Западе могут перевернуть могилы советских солдат, павших в борьбе с нацизмом, разрушить все памятники, переписать все учебники, могут бесконечно вытирать ноги о решения Нюрнбергского трибунала, но итоги Великой Отечественной войны не изменить."Наша победа — это их унижение. Они с этим должны согласиться. Позорная страница жизни западноевропейских "цивилизаторов", которую они стараются стереть из памяти. На каждый сломанный мемориал мы ответим новыми фактами их преступлений. Новыми именами убийц наших женщин, стариков и детей", - сказал белорусский президент.
https://ria.ru/20240520/diversanty-1947190907.html
https://ria.ru/20240507/voyna-1944491735.html
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в мире, белоруссия, минск, польша, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Минск, Польша, Александр Лукашенко
Мир балансирует на грани глобальной катастрофы, заявил Лукашенко

Лукашенко: мир балансирует на грани очередной глобальной катастрофы

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад начал новый "крестовый поход" и теперь мир балансирует на грани очередной глобальной катастрофы.
"Нужна ли эта правда Западу? Нет. У руля наследники тех, кто капитулировал. Наследники и идейные, и прямые. Для них в 45-м ничего не закончилось. Более того, начался новый "крестовый поход". Они снова думают, что можно вырастить нацизм где-нибудь подальше от собственного дома и держать это чудовище на коротком поводке. Снова не понимают, что этот зверь неуправляем. Он сорвется, но придет к ним, в их же дом", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости Белоруссии.
Президент Беларуси Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Запад пытается навязать Минску войну диверсионных групп, заявил Лукашенко
20 мая, 13:57
По словам Лукашенко, "мир опять балансирует на грани очередной глобальной катастрофы".
"А что мы сделали не так? Разве мы, наследники победителей, не вели себя корректно и достойно? Мы, что ли, заставляли строить мемориалы нашим героям в той же Польше? Это делал польский народ. Люди, которые знали и видели, сколько советских солдат полегло, освобождая Варшаву", - подчеркнул он.
"Разве не мы протянули руку дружбы всем странам гитлеровского альянса, поставив мирную жизнь и добрососедство выше причиненной тогда нам боли? Мы долгие десятилетия в каждую памятную дату той страшной войны аккуратно подбирали слова, чтобы не оскорбить национальные чувства немцев, австрийцев, чехов, румын, наших прибалтов и даже братьев-украинцев. Говорили о палачах, топтавших белорусскую землю, как о людях без лица и гражданства. И к чему это привело? Они пересматривают итоги", - продолжил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Мир близок к ядерной войне как никогда, заявил Лукашенко
7 мая, 18:18
По его словам, на Западе могут перевернуть могилы советских солдат, павших в борьбе с нацизмом, разрушить все памятники, переписать все учебники, могут бесконечно вытирать ноги о решения Нюрнбергского трибунала, но итоги Великой Отечественной войны не изменить.
"Наша победа — это их унижение. Они с этим должны согласиться. Позорная страница жизни западноевропейских "цивилизаторов", которую они стараются стереть из памяти. На каждый сломанный мемориал мы ответим новыми фактами их преступлений. Новыми именами убийц наших женщин, стариков и детей", - сказал белорусский президент.
Горящая деревня в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Лукашенко пообещал судить нацистов, причастных к злодеяниям в годы войны
7 мая, 17:24
 
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