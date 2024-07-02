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Лукашенко намерен провести переговоры с Путиным в ближайшее время - РИА Новости, 02.07.2024
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12:10 02.07.2024 (обновлено: 12:42 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/lukashenko-1956830363.html
Лукашенко намерен провести переговоры с Путиным в ближайшее время
Лукашенко намерен провести переговоры с Путиным в ближайшее время - РИА Новости, 02.07.2024
Лукашенко намерен провести переговоры с Путиным в ближайшее время
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республику хотят втянуть в разборки, чтобы довести эскалацию в регионе до такой степени, что "мир... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T12:10
2024-07-02T12:42
александр лукашенко
россия
белоруссия
вячеслав володин
минск
в мире
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МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республику хотят втянуть в разборки, чтобы довести эскалацию в регионе до такой степени, что "мир вздрогнет"."Прошу вас, хотя мы и увидимся в ближайшее время, передайте самые добрые пожелания Владимиру Владимировичу (Путину, президенту России – ред.), у нас есть много проблем, которые мы должны с ним обсудить… Много общих вопросов, которые нам надо решать. Я думаю, вы в теме и видите, что происходит вокруг Беларуси", - сказал Лукашенко во вторник в Минске во время встречи с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.Володин прибыл с рабочим визитом в Минск для участия в мероприятиях по случаю Дня независимости Белоруссии по поручению президента России."Им (оппонентам – ред.) просто не терпится втянуть нас в какие-то разборки, чтобы растащить нас по этой границе и сделать невозможным наше сопротивление, довести эскалацию до такой степени, что весь мир вздрогнет", - подчеркнул Лукашенко.Президент Белоруссии подчеркнул, что ситуация очень серьезная, и расслабляться ни в коем случае нельзя.Лукашенко поблагодарил Володина за приезд в Минск на празднование Дня Независимости республики и выразил надежду, что предусмотренные торжественные мероприятия понравятся российской государственной делегации. "Мы всегда были привержены тому, что сделали наши предки (в годы Великой Отечественной войны - ред.). Ни один памятник вы не найдете в Беларуси, даже в самой маленькой деревеньке, чтобы он был запущенным, чтобы за ним не ухаживали. Люди помнят то время, чтят тех, кто принес нам эту жизнь… Мы чтим эту память… Это сражались наши советские люди, и мы воспитываем в этом ключе нашу молодежь", - отметил президент.Он также пригласил Володина чаще бывать в Минске. "Для меня вы человек понятный, открытый. Я поддерживаю ваше движение в направлении к людям, тем, кто вас избрал", - добавил Лукашенко.
https://ria.ru/20240628/bayden-1955989223.html
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александр лукашенко, россия, белоруссия, вячеслав володин, минск, в мире
Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Вячеслав Володин, Минск, В мире
Лукашенко намерен провести переговоры с Путиным в ближайшее время

Лукашенко заявил, что скоро увидится с Путиным и обсудит много общих вопросов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республику хотят втянуть в разборки, чтобы довести эскалацию в регионе до такой степени, что "мир вздрогнет".
"Прошу вас, хотя мы и увидимся в ближайшее время, передайте самые добрые пожелания Владимиру Владимировичу (Путину, президенту России – ред.), у нас есть много проблем, которые мы должны с ним обсудить… Много общих вопросов, которые нам надо решать. Я думаю, вы в теме и видите, что происходит вокруг Беларуси", - сказал Лукашенко во вторник в Минске во время встречи с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.
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Володин прибыл с рабочим визитом в Минск для участия в мероприятиях по случаю Дня независимости Белоруссии по поручению президента России.
«
"Им (оппонентам – ред.) просто не терпится втянуть нас в какие-то разборки, чтобы растащить нас по этой границе и сделать невозможным наше сопротивление, довести эскалацию до такой степени, что весь мир вздрогнет", - подчеркнул Лукашенко.
Президент Белоруссии подчеркнул, что ситуация очень серьезная, и расслабляться ни в коем случае нельзя.
Лукашенко поблагодарил Володина за приезд в Минск на празднование Дня Независимости республики и выразил надежду, что предусмотренные торжественные мероприятия понравятся российской государственной делегации. "Мы всегда были привержены тому, что сделали наши предки (в годы Великой Отечественной войны - ред.). Ни один памятник вы не найдете в Беларуси, даже в самой маленькой деревеньке, чтобы он был запущенным, чтобы за ним не ухаживали. Люди помнят то время, чтят тех, кто принес нам эту жизнь… Мы чтим эту память… Это сражались наши советские люди, и мы воспитываем в этом ключе нашу молодежь", - отметил президент.
Он также пригласил Володина чаще бывать в Минске. "Для меня вы человек понятный, открытый. Я поддерживаю ваше движение в направлении к людям, тем, кто вас избрал", - добавил Лукашенко.
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