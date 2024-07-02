https://ria.ru/20240702/letchiki-1956970079.html

Пентагон назвал число украинских летчиков, обучающихся пилотированию F-16

Пентагон назвал число украинских летчиков, обучающихся пилотированию F-16 - РИА Новости, 02.07.2024

Пентагон назвал число украинских летчиков, обучающихся пилотированию F-16

Более дюжины украинцев обучаются пилотированию истребителей F-16, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T21:28

2024-07-02T21:28

2024-07-02T21:29

сша

дания

министерство обороны сша

f-16

в мире

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 2 июл — РИА Новости. Более дюжины украинцев обучаются пилотированию истребителей F-16, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Сейчас более дюжины пилотов обучаются в США и Дании на F-16", - сообщил на брифинге Райдер.Он добавил, что "предстоит еще много работы".По словам Райдера, некоторые украинские пилоты закончили курс в США и отправились в Европу для продолжения обучения.

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

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сша, дания, министерство обороны сша, f-16, в мире