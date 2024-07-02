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Пентагон назвал число украинских летчиков, обучающихся пилотированию F-16
Пентагон назвал число украинских летчиков, обучающихся пилотированию F-16 - РИА Новости, 02.07.2024
Пентагон назвал число украинских летчиков, обучающихся пилотированию F-16
Более дюжины украинцев обучаются пилотированию истребителей F-16, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T21:28
2024-07-02T21:28
2024-07-02T21:29
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ВАШИНГТОН, 2 июл — РИА Новости. Более дюжины украинцев обучаются пилотированию истребителей F-16, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Сейчас более дюжины пилотов обучаются в США и Дании на F-16", - сообщил на брифинге Райдер.Он добавил, что "предстоит еще много работы".По словам Райдера, некоторые украинские пилоты закончили курс в США и отправились в Европу для продолжения обучения.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
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сша, дания, министерство обороны сша, f-16, в мире
США, Дания, Министерство обороны США, F-16, В мире, Специальная военная операция на Украине
Пентагон назвал число украинских летчиков, обучающихся пилотированию F-16
Пентагон: более дюжины летчиков ВСУ обучаются пилотированию F-16 в США и Дании