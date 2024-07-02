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Подмосковные энергетики починили 114 километров ЛЭП к зимнему сезону - РИА Новости, 02.07.2024
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Новости Подмосковья
 
15:47 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/lep-1956893175.html
Подмосковные энергетики починили 114 километров ЛЭП к зимнему сезону
Подмосковные энергетики починили 114 километров ЛЭП к зимнему сезону - РИА Новости, 02.07.2024
Подмосковные энергетики починили 114 километров ЛЭП к зимнему сезону
Подмосковные энергетики отремонтировали 114 километров воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП) в регионе в рамках реализации основных производственных РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T15:47
2024-07-02T15:47
новости подмосковья
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Подмосковные энергетики отремонтировали 114 километров воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП) в регионе в рамках реализации основных производственных программ и подготовки электросетевого хозяйства к следующей зиме, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области. Кроме того, для повышения надежности электроснабжения потребителей и успешного прохождения отопительного сезона на данный момент построено 109,1 километра новых ЛЭП, введено в эксплуатацию 94,3 мегавольт-ампера дополнительной транспортной мощности. Данные работы по подготовке к осенне-зимнему периоду проводятся специалистами "Мосблэнерго" в рамках реализации инвестиционной программы и программы капитального ремонта. В соответствии с планом подготовки к зиме электросетевого хозяйства компании выполняется расчистка ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности. Опиловка производится для предупреждения случаев перерыва электроснабжения потребителей электроэнергии от падения деревьев на провода линий электропередачи при сильном ветре, ливне и так далее. Всего в 2024 году "Мособлэнерго" планирует провести ремонты 310,6 километра ЛЭП и электрооборудования 219 трансформаторных и распределительных подстанций, привести в порядок строительные части зданий 204 подстанций, расчистить от древесно-кустарниковой растительности трасс в охранной зоне воздушных линий электропередачи 106,4 гектара.
https://ria.ru/20240701/transport-1956712274.html
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московская область (подмосковье), мособлэнерго (акционерное общество "мособлэнерго")
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мособлэнерго (Акционерное общество "Мособлэнерго")

Подмосковные энергетики починили 114 километров ЛЭП к зимнему сезону

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМонтажник проводит плановый ремонт на линии электропередач
Монтажник проводит плановый ремонт на линии электропередач - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Монтажник проводит плановый ремонт на линии электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Подмосковные энергетики отремонтировали 114 километров воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП) в регионе в рамках реализации основных производственных программ и подготовки электросетевого хозяйства к следующей зиме, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Кроме того, для повышения надежности электроснабжения потребителей и успешного прохождения отопительного сезона на данный момент построено 109,1 километра новых ЛЭП, введено в эксплуатацию 94,3 мегавольт-ампера дополнительной транспортной мощности.
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Данные работы по подготовке к осенне-зимнему периоду проводятся специалистами "Мосблэнерго" в рамках реализации инвестиционной программы и программы капитального ремонта.
В соответствии с планом подготовки к зиме электросетевого хозяйства компании выполняется расчистка ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности. Опиловка производится для предупреждения случаев перерыва электроснабжения потребителей электроэнергии от падения деревьев на провода линий электропередачи при сильном ветре, ливне и так далее.
Всего в 2024 году "Мособлэнерго" планирует провести ремонты 310,6 километра ЛЭП и электрооборудования 219 трансформаторных и распределительных подстанций, привести в порядок строительные части зданий 204 подстанций, расчистить от древесно-кустарниковой растительности трасс в охранной зоне воздушных линий электропередачи 106,4 гектара.
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