https://ria.ru/20240702/lep-1956893175.html

Подмосковные энергетики починили 114 километров ЛЭП к зимнему сезону

Подмосковные энергетики починили 114 километров ЛЭП к зимнему сезону - РИА Новости, 02.07.2024

Подмосковные энергетики починили 114 километров ЛЭП к зимнему сезону

Подмосковные энергетики отремонтировали 114 километров воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП) в регионе в рамках реализации основных производственных РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T15:47

2024-07-02T15:47

2024-07-02T15:47

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мособлэнерго (акционерное общество "мособлэнерго")

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Подмосковные энергетики отремонтировали 114 километров воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП) в регионе в рамках реализации основных производственных программ и подготовки электросетевого хозяйства к следующей зиме, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области. Кроме того, для повышения надежности электроснабжения потребителей и успешного прохождения отопительного сезона на данный момент построено 109,1 километра новых ЛЭП, введено в эксплуатацию 94,3 мегавольт-ампера дополнительной транспортной мощности. Данные работы по подготовке к осенне-зимнему периоду проводятся специалистами "Мосблэнерго" в рамках реализации инвестиционной программы и программы капитального ремонта. В соответствии с планом подготовки к зиме электросетевого хозяйства компании выполняется расчистка ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности. Опиловка производится для предупреждения случаев перерыва электроснабжения потребителей электроэнергии от падения деревьев на провода линий электропередачи при сильном ветре, ливне и так далее. Всего в 2024 году "Мособлэнерго" планирует провести ремонты 310,6 километра ЛЭП и электрооборудования 219 трансформаторных и распределительных подстанций, привести в порядок строительные части зданий 204 подстанций, расчистить от древесно-кустарниковой растительности трасс в охранной зоне воздушных линий электропередачи 106,4 гектара.

https://ria.ru/20240701/transport-1956712274.html

https://ria.ru/20240701/stroitelstvo-1956655473.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), мособлэнерго (акционерное общество "мособлэнерго")