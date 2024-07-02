https://ria.ru/20240702/le-pen-1956854226.html

Ле Пен обвинила Макрона в подготовке "административного переворота"

Ле Пен обвинила Макрона в подготовке "административного переворота" - РИА Новости, 02.07.2024

Ле Пен обвинила Макрона в подготовке "административного переворота"

Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне провала своей партии на выборах готовит "административный переворот", заявила лидер парламентской фракции... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T13:44

2024-07-02T13:44

2024-07-02T14:21

в мире

эммануэль макрон

марин ле пен

парламент франции

выборы в европарламент — 2024

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ПАРИЖ, 2 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне провала своей партии на выборах готовит "административный переворот", заявила лидер парламентской фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен в эфире радиостанции France Inter."Ходят слухи, что президент республики рассмотрит возможность завтра, то есть за четыре дня до второго тура, сменить генерального директора национальной полиции, хотя он должен был остаться на посту до конца Олимпийских игр, и директора Национальной жандармерии", — заявила политик.По ее словам, цель таких поспешных назначений — не допустить, чтобы лидер "Национального объединения" Жордан Барделла мог управлять страной "так, как хочет", если партия наберет большинство голосов во втором туре парламентских выборов и он получит пост премьера."Это форма административного госпереворота", — подчеркнула Ле Пен.О том, что Макрон может сменить этих чиновников, поставив на их место своих приближенных, писало издание Journal du Dimanche. Утверждается, что таким образом президент хочет ограничить власть возможного премьер-министра от оппозиции. Сообщалось, что Макрон также может заменить некоторых префектов. В первом туре партия "Национальное объединение" вместе с союзниками от республиканцев набрала 33,15% голосов, что даст ей до 270 из 577 мест в парламенте. Левый блок "Новый народный фронт" получил 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%.Второй тур выборов состоится 7 июля.

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в мире, эммануэль макрон, марин ле пен, парламент франции, выборы в европарламент — 2024