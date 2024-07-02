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Пленный рассказал о побеге нацбата "Кракен" с позиций в Часовом Яре - РИА Новости, 02.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:20 02.07.2024 (обновлено: 10:08 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/kraken-1956774890.html
Пленный рассказал о побеге нацбата "Кракен" с позиций в Часовом Яре
Пленный рассказал о побеге нацбата "Кракен" с позиций в Часовом Яре - РИА Новости, 02.07.2024
Пленный рассказал о побеге нацбата "Кракен" с позиций в Часовом Яре
Нацбатальон "Кракен" сбежал с позиций в Часовом Яре раньше регулярных частей ВСУ, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Валентин Гриднев. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T05:20
2024-07-02T10:08
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
часов яр
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 2 июл — РИА Новости. Нацбатальон "Кракен" сбежал с позиций в Часовом Яре раньше регулярных частей ВСУ, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Валентин Гриднев.&quot;Обещали, что нас будет прикрывать &quot;Кракен&quot;, а когда мы подъезжали, начальство уже знало, что их никого нет, в общем, нас бросили. Мы подъезжали — их последняя машина уехала, и мы остались одни&quot;, — рассказал он.По словам пленного, его мобилизовали в Херсоне в конце апреля 2023 года. Командование батальона, отправляя его группу на позиции в Часов Яр, обещало, что прикрывать их будет "Кракен", который занимал вторую линию обороны.Но все боевики оставили позиции еще до приезда его группы, добавил собеседник агентства."Ваши штурмовики сначала одно здание взяли, второе, уже третье — к нему подбирались, а они (бойцы "Кракена". — Прим. ред.), наверное, подумали: "Зачем нам это надо" — и все. Нам сказали, что они будут прикрывать, а мы когда подъезжали, как раз их бронемашина последняя в то же самое время рано утром выехала", — добавил Гриднев.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240624/ukraina-1955077781.html
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в мире, херсон, часов яр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Часов Яр, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал о побеге нацбата "Кракен" с позиций в Часовом Яре

Пленный Гриднев: "Кракен" бежал с позиций в Часовом Яре раньше регулярных частей

© AP Photo / Ukraine Patrol PoliceГород Часов Яр
Город Часов Яр - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Ukraine Patrol Police
Город Часов Яр. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 2 июл — РИА Новости. Нацбатальон "Кракен" сбежал с позиций в Часовом Яре раньше регулярных частей ВСУ, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Валентин Гриднев.
«

"Обещали, что нас будет прикрывать "Кракен", а когда мы подъезжали, начальство уже знало, что их никого нет, в общем, нас бросили. Мы подъезжали — их последняя машина уехала, и мы остались одни", — рассказал он.

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По словам пленного, его мобилизовали в Херсоне в конце апреля 2023 года. Командование батальона, отправляя его группу на позиции в Часов Яр, обещало, что прикрывать их будет "Кракен", который занимал вторую линию обороны.
Но все боевики оставили позиции еще до приезда его группы, добавил собеседник агентства.
"Ваши штурмовики сначала одно здание взяли, второе, уже третье — к нему подбирались, а они (бойцы "Кракена". — Прим. ред.), наверное, подумали: "Зачем нам это надо" — и все. Нам сказали, что они будут прикрывать, а мы когда подъезжали, как раз их бронемашина последняя в то же самое время рано утром выехала", — добавил Гриднев.

Националистическое диверсионное подразделение "Кракен" сформировали в марте 2022 года главари полка "Азов"* и Главного управления разведки Минобороны Украины.

Его командира Сергея Величко объявили в России в розыск из-за пыток военнопленных. Как рассказывали РИА Новости в полиции ЛНР, "Кракен" особо отличился на Харьковском направлении, где его боевики издевались над мирными жителями и пленными.

* Запрещенная в России террористическая организация.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонЧасов ЯрВооруженные силы Украины
 
 
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