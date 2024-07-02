https://ria.ru/20240702/kraken-1956774890.html

Пленный рассказал о побеге нацбата "Кракен" с позиций в Часовом Яре

Пленный рассказал о побеге нацбата "Кракен" с позиций в Часовом Яре - РИА Новости, 02.07.2024

Пленный рассказал о побеге нацбата "Кракен" с позиций в Часовом Яре

Нацбатальон "Кракен" сбежал с позиций в Часовом Яре раньше регулярных частей ВСУ, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Валентин Гриднев. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T05:20

2024-07-02T05:20

2024-07-02T10:08

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ЛУГАНСК, 2 июл — РИА Новости. Нацбатальон "Кракен" сбежал с позиций в Часовом Яре раньше регулярных частей ВСУ, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Валентин Гриднев."Обещали, что нас будет прикрывать "Кракен", а когда мы подъезжали, начальство уже знало, что их никого нет, в общем, нас бросили. Мы подъезжали — их последняя машина уехала, и мы остались одни", — рассказал он.По словам пленного, его мобилизовали в Херсоне в конце апреля 2023 года. Командование батальона, отправляя его группу на позиции в Часов Яр, обещало, что прикрывать их будет "Кракен", который занимал вторую линию обороны.Но все боевики оставили позиции еще до приезда его группы, добавил собеседник агентства."Ваши штурмовики сначала одно здание взяли, второе, уже третье — к нему подбирались, а они (бойцы "Кракена". — Прим. ред.), наверное, подумали: "Зачем нам это надо" — и все. Нам сказали, что они будут прикрывать, а мы когда подъезжали, как раз их бронемашина последняя в то же самое время рано утром выехала", — добавил Гриднев.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240624/ukraina-1955077781.html

https://ria.ru/20240630/spetsoperatsiya-1956478186.html

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в мире, херсон, часов яр, вооруженные силы украины