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Корабли российского Северного флота прибыли в Венесуэлу
Корабли российского Северного флота прибыли в Венесуэлу - РИА Новости, 02.07.2024
Корабли российского Северного флота прибыли в Венесуэлу
Корабельная ударная группа Северного флота ВМФ России зашла в порт венесуэльского штата Ла-Гуайра, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T19:26
2024-07-02T19:26
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МЕХИКО, 2 июл — РИА Новости. Корабельная ударная группа Северного флота ВМФ России зашла в порт венесуэльского штата Ла-Гуайра, передает корреспондент РИА Новости.Она состоит из атомной подводной лодки "Казань", фрегата "Адмирал Горшков", спасательного буксира "Николай Чикер" и танкера-снабженца "Академик Пашин", который зашел в порт первым.Командует группой начальник оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирал Михаил Неупокоев.Как сообщили в пресс-службе Северного флота, во время стоянки экипажи российских кораблей смогут отдохнуть и ознакомиться с местными достопримечательностями.Уточняется, что деловой заход продлится несколько дней, после чего корабельная группа во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" продолжит выполнение поставленных задач в акватории Атлантического океана, в их числе: демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны.Корабельная группа СФ находится в дальнем походе, в рамках которого 12-17 июня посещала с официальным визитом порт Гаваны. Тогда российские моряки провели встречи с командованием ВМФ Кубы и губернатором столицы страны, а также посетили исторические и культурные места.
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Очередь из сотен кубинцев к российскому фрегату "Адмирал Горшков" в Гаване
Около тысячи кубинцев с зонтами и в плащах выстроились под дождем в длинную очередь, чтобы подняться на борт российского фрегата "Адмирал Горшков", посетившего Гавану с другими кораблями Северного флота.
В течение четырех часов кубинцы могли осмотреть фрегат и пообщаться с моряками на его борту, которые рассказали об этом современном корабле, оснащенном гиперзвуковыми ракетами "Циркон".
2024-07-02T19:26
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венесуэла, гавана, вмф рф, атлантический океан
Венесуэла, Гавана, ВМФ РФ, Атлантический океан
Корабли российского Северного флота прибыли в Венесуэлу
Корабли Северного флота ВМФ РФ прибыли в порт венесуэльского штата Ла-Гуайра