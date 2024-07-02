Рейтинг@Mail.ru
Корабли российского Северного флота прибыли в Венесуэлу - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:26 02.07.2024 (обновлено: 20:34 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/korabli-1956952148.html
Корабли российского Северного флота прибыли в Венесуэлу
Корабли российского Северного флота прибыли в Венесуэлу - РИА Новости, 02.07.2024
Корабли российского Северного флота прибыли в Венесуэлу
Корабельная ударная группа Северного флота ВМФ России зашла в порт венесуэльского штата Ла-Гуайра, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T19:26
2024-07-02T20:34
венесуэла
гавана
вмф рф
атлантический океан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956959384_0:35:1280:755_1920x0_80_0_0_e44bf9f1d2e551661789ea253a29a996.jpg
МЕХИКО, 2 июл — РИА Новости. Корабельная ударная группа Северного флота ВМФ России зашла в порт венесуэльского штата Ла-Гуайра, передает корреспондент РИА Новости.Она состоит из атомной подводной лодки "Казань", фрегата "Адмирал Горшков", спасательного буксира "Николай Чикер" и танкера-снабженца "Академик Пашин", который зашел в порт первым.Командует группой начальник оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирал Михаил Неупокоев.Как сообщили в пресс-службе Северного флота, во время стоянки экипажи российских кораблей смогут отдохнуть и ознакомиться с местными достопримечательностями.Уточняется, что деловой заход продлится несколько дней, после чего корабельная группа во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" продолжит выполнение поставленных задач в акватории Атлантического океана, в их числе: демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны.Корабельная группа СФ находится в дальнем походе, в рамках которого 12-17 июня посещала с официальным визитом порт Гаваны. Тогда российские моряки провели встречи с командованием ВМФ Кубы и губернатором столицы страны, а также посетили исторические и культурные места.
https://ria.ru/20240629/ucheniya-1956371445.html
венесуэла
гавана
атлантический океан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Очередь из сотен кубинцев к российскому фрегату "Адмирал Горшков" в Гаване
Около тысячи кубинцев с зонтами и в плащах выстроились под дождем в длинную очередь, чтобы подняться на борт российского фрегата "Адмирал Горшков", посетившего Гавану с другими кораблями Северного флота. В течение четырех часов кубинцы могли осмотреть фрегат и пообщаться с моряками на его борту, которые рассказали об этом современном корабле, оснащенном гиперзвуковыми ракетами "Циркон".
2024-07-02T19:26
true
PT0M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956959384_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4e0bff82c76f6956315cdfcdf1a5d7a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венесуэла, гавана, вмф рф, атлантический океан
Венесуэла, Гавана, ВМФ РФ, Атлантический океан
Корабли российского Северного флота прибыли в Венесуэлу

Корабли Северного флота ВМФ РФ прибыли в порт венесуэльского штата Ла-Гуайра

© Фото : РИА НовостиТанкер-снабженец "Академик Пашин" в венесуэльском порту Ла-Гуайра
Танкер-снабженец Академик Пашин в венесуэльском порту Ла-Гуайра - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© Фото : РИА Новости
Танкер-снабженец "Академик Пашин" в венесуэльском порту Ла-Гуайра
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 2 июл — РИА Новости. Корабельная ударная группа Северного флота ВМФ России зашла в порт венесуэльского штата Ла-Гуайра, передает корреспондент РИА Новости.
Она состоит из атомной подводной лодки "Казань", фрегата "Адмирал Горшков", спасательного буксира "Николай Чикер" и танкера-снабженца "Академик Пашин", который зашел в порт первым.
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Черноморский флот проводит учения в Севастопольской бухте
29 июня, 20:42
Командует группой начальник оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирал Михаил Неупокоев.
Как сообщили в пресс-службе Северного флота, во время стоянки экипажи российских кораблей смогут отдохнуть и ознакомиться с местными достопримечательностями.
Уточняется, что деловой заход продлится несколько дней, после чего корабельная группа во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" продолжит выполнение поставленных задач в акватории Атлантического океана, в их числе: демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны.
Корабельная группа СФ находится в дальнем походе, в рамках которого 12-17 июня посещала с официальным визитом порт Гаваны. Тогда российские моряки провели встречи с командованием ВМФ Кубы и губернатором столицы страны, а также посетили исторические и культурные места.
 
ВенесуэлаГаванаВМФ РФАтлантический океан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала