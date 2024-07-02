https://ria.ru/20240702/korabli-1956952148.html

Корабли российского Северного флота прибыли в Венесуэлу

Корабли российского Северного флота прибыли в Венесуэлу - РИА Новости, 02.07.2024

Корабли российского Северного флота прибыли в Венесуэлу

Корабельная ударная группа Северного флота ВМФ России зашла в порт венесуэльского штата Ла-Гуайра, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T19:26

2024-07-02T19:26

2024-07-02T20:34

венесуэла

гавана

вмф рф

атлантический океан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956959384_0:35:1280:755_1920x0_80_0_0_e44bf9f1d2e551661789ea253a29a996.jpg

МЕХИКО, 2 июл — РИА Новости. Корабельная ударная группа Северного флота ВМФ России зашла в порт венесуэльского штата Ла-Гуайра, передает корреспондент РИА Новости.Она состоит из атомной подводной лодки "Казань", фрегата "Адмирал Горшков", спасательного буксира "Николай Чикер" и танкера-снабженца "Академик Пашин", который зашел в порт первым.Командует группой начальник оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирал Михаил Неупокоев.Как сообщили в пресс-службе Северного флота, во время стоянки экипажи российских кораблей смогут отдохнуть и ознакомиться с местными достопримечательностями.Уточняется, что деловой заход продлится несколько дней, после чего корабельная группа во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" продолжит выполнение поставленных задач в акватории Атлантического океана, в их числе: демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны.Корабельная группа СФ находится в дальнем походе, в рамках которого 12-17 июня посещала с официальным визитом порт Гаваны. Тогда российские моряки провели встречи с командованием ВМФ Кубы и губернатором столицы страны, а также посетили исторические и культурные места.

https://ria.ru/20240629/ucheniya-1956371445.html

венесуэла

гавана

атлантический океан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Очередь из сотен кубинцев к российскому фрегату "Адмирал Горшков" в Гаване Около тысячи кубинцев с зонтами и в плащах выстроились под дождем в длинную очередь, чтобы подняться на борт российского фрегата "Адмирал Горшков", посетившего Гавану с другими кораблями Северного флота. В течение четырех часов кубинцы могли осмотреть фрегат и пообщаться с моряками на его борту, которые рассказали об этом современном корабле, оснащенном гиперзвуковыми ракетами "Циркон". 2024-07-02T19:26 true PT0M40S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

венесуэла, гавана, вмф рф, атлантический океан