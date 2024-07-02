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В Европе определили наиболее вероятный исход конфликта на Украине - РИА Новости, 02.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:33 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/konflikt-1956977140.html
В Европе определили наиболее вероятный исход конфликта на Украине
В Европе определили наиболее вероятный исход конфликта на Украине - РИА Новости, 02.07.2024
В Европе определили наиболее вероятный исход конфликта на Украине
Европейские страны считают наиболее вероятным исходом украинского конфликта достижение договоренности с Россией, а не победу Украины, сообщает британская газета РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T22:33
2024-07-02T22:33
специальная военная операция на украине
россия
украина
эстония
владимир путин
владимир зеленский
дмитрий песков
европейский совет
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Европейские страны считают наиболее вероятным исходом украинского конфликта достижение договоренности с Россией, а не победу Украины, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на опрос аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям". "Согласно результатам крупного опроса, проведенного в 15 странах, наиболее вероятным исходом в большинстве европейских стран теперь считается достижение договоренности с Россией, а не прямая военная победа Украины", - говорится в публикации. Как отмечается, опрос проводился среди 19 566 человек в первой половине мая 2024 года в 15 странах, в том числе на Украине. По данным опроса, из 14 европейских стран только в Эстонии преобладало мнение, что Украина победит в конфликте безоговорочно. Большинство жителей Италии, Греции и Болгарии считают плохой идеей увеличение поставок оружия на Украину. Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньём, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240624/slovakiya-1954897701.html
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
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россия, украина, эстония, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков, европейский совет, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Эстония, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Европейский совет, НАТО, В мире
В Европе определили наиболее вероятный исход конфликта на Украине

Guardian: в переговоры с РФ сочли наиболее вероятным исходом ситуации на Украине

© AP Photo / Virginia MayoАктеры во время акции у здания Европейского парламента в Брюсселе
Актеры во время акции у здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Актеры во время акции у здания Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Европейские страны считают наиболее вероятным исходом украинского конфликта достижение договоренности с Россией, а не победу Украины, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на опрос аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям".
"Согласно результатам крупного опроса, проведенного в 15 странах, наиболее вероятным исходом в большинстве европейских стран теперь считается достижение договоренности с Россией, а не прямая военная победа Украины", - говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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Как отмечается, опрос проводился среди 19 566 человек в первой половине мая 2024 года в 15 странах, в том числе на Украине.
По данным опроса, из 14 европейских стран только в Эстонии преобладало мнение, что Украина победит в конфликте безоговорочно. Большинство жителей Италии, Греции и Болгарии считают плохой идеей увеличение поставок оружия на Украину.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньём, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЭстонияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковЕвропейский советНАТОВ мире
 
 
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