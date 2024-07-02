В Европе определили наиболее вероятный исход конфликта на Украине
Guardian: в переговоры с РФ сочли наиболее вероятным исходом ситуации на Украине
© AP Photo / Virginia MayoАктеры во время акции у здания Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Актеры во время акции у здания Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Европейские страны считают наиболее вероятным исходом украинского конфликта достижение договоренности с Россией, а не победу Украины, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на опрос аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям".
"Согласно результатам крупного опроса, проведенного в 15 странах, наиболее вероятным исходом в большинстве европейских стран теперь считается достижение договоренности с Россией, а не прямая военная победа Украины", - говорится в публикации.
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Как отмечается, опрос проводился среди 19 566 человек в первой половине мая 2024 года в 15 странах, в том числе на Украине.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньём, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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