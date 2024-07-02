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Лукашенко рассказал о целях Запада на Украине - РИА Новости, 02.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:58 02.07.2024 (обновлено: 21:23 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/konflikt-1956947966.html
Лукашенко рассказал о целях Запада на Украине
Лукашенко рассказал о целях Запада на Украине - РИА Новости, 02.07.2024
Лукашенко рассказал о целях Запада на Украине
Запад не собирается уходить с Украины, ему нужна эскалация для ввода натовских войск, наемники не справляются, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T18:58
2024-07-02T21:23
в мире
украина
специальная военная операция на украине
александр лукашенко
белоруссия
минск
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МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Запад не собирается уходить с Украины, ему нужна эскалация для ввода натовских войск, наемники не справляются, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Сегодня огромные деньги вброшены в Украину. Я убежден, что американцы, прежде всего, и Запад не собираются уходить с Украины. Это прекрасный плацдарм, хорошие земли… Кто оттуда уйдет? Но воевать-то некому, поэтому нужна серьезная эскалация, чтобы ввести туда натовские подразделения, натовские войска. Наемники не справляются", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Белоруссии."Там (на Украине у границы с Белоруссией – ред.) начались шевеления. Хотелось бы втянуть Беларусь в войну, но это не получится. Мы ни в какие боевые действия ввязываться не собираемся, потому что знаем, к чему это приведет. Но натовцам нужен повод, ситуация на фронте у украинцев катастрофическая, очень серьезная", - подчеркнул президент Белоруссии.Лукашенко пояснил, что сомневается в возможности столкновений на украинско-белорусской границе. "Да, нам не просто будет с россиянами потом "закрыть" эту границу. Но еще сложнее будет удержать эту границу украинцам. Поэтому я, анализируя ситуацию каждый день, … пришел к выводу, что нас хотят отвлечь от главного, от главной пакости, которая знаете, где... Поэтому начались шевеления (украинских военных у границы с Белоруссией – ред.)", - сказал президент, имея в виду политику Запада.Он напомнил о том, что Белоруссия должна "прикрыть спину" России. "Так вот они оттуда пойдут. И чтобы эти шевеления и мышкования украинцев на нашей границе не были прикрытием того главного, будем говорить военным языком, удара, который мы можем получить", - отметил президент Белоруссии. Он заверил, что Белоруссия подготовилась и к такому варианту событий.При этом Лукашенко заметил на такой печальный факт, что "в этих шевелениях (военных на Украине у границы с Белоруссией – ред.), как и в наступлении недавнем на Белгородскую область, задействован "Русский добровольческий корпус"* и белорусский, оказывается, добровольческий корпус". По словам Лукашенко, в этом белорусском формировании меньше сотни человек, но они есть, и, "как говорят украинцы, они воюют лучше, чем сами украинцы, естественно, против россиян".* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html
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в мире, украина, александр лукашенко, белоруссия, минск
В мире, Украина, Специальная военная операция на Украине, Александр Лукашенко, Белоруссия, Минск
Лукашенко рассказал о целях Запада на Украине

Лукашенко: Западу нужна эскалация на Украине для ввода войск НАТО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Запад не собирается уходить с Украины, ему нужна эскалация для ввода натовских войск, наемники не справляются, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Сегодня огромные деньги вброшены в Украину. Я убежден, что американцы, прежде всего, и Запад не собираются уходить с Украины. Это прекрасный плацдарм, хорошие земли… Кто оттуда уйдет? Но воевать-то некому, поэтому нужна серьезная эскалация, чтобы ввести туда натовские подразделения, натовские войска. Наемники не справляются", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Белоруссии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
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"Там (на Украине у границы с Белоруссией – ред.) начались шевеления. Хотелось бы втянуть Беларусь в войну, но это не получится. Мы ни в какие боевые действия ввязываться не собираемся, потому что знаем, к чему это приведет. Но натовцам нужен повод, ситуация на фронте у украинцев катастрофическая, очень серьезная", - подчеркнул президент Белоруссии.
Лукашенко пояснил, что сомневается в возможности столкновений на украинско-белорусской границе. "Да, нам не просто будет с россиянами потом "закрыть" эту границу. Но еще сложнее будет удержать эту границу украинцам. Поэтому я, анализируя ситуацию каждый день, … пришел к выводу, что нас хотят отвлечь от главного, от главной пакости, которая знаете, где... Поэтому начались шевеления (украинских военных у границы с Белоруссией – ред.)", - сказал президент, имея в виду политику Запада.
Он напомнил о том, что Белоруссия должна "прикрыть спину" России. "Так вот они оттуда пойдут. И чтобы эти шевеления и мышкования украинцев на нашей границе не были прикрытием того главного, будем говорить военным языком, удара, который мы можем получить", - отметил президент Белоруссии. Он заверил, что Белоруссия подготовилась и к такому варианту событий.
При этом Лукашенко заметил на такой печальный факт, что "в этих шевелениях (военных на Украине у границы с Белоруссией – ред.), как и в наступлении недавнем на Белгородскую область, задействован "Русский добровольческий корпус"* и белорусский, оказывается, добровольческий корпус". По словам Лукашенко, в этом белорусском формировании меньше сотни человек, но они есть, и, "как говорят украинцы, они воюют лучше, чем сами украинцы, естественно, против россиян".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлександр ЛукашенкоБелоруссияМинск
 
 
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