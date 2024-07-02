https://ria.ru/20240702/konflikt-1956910628.html

Китайский эксперт предположил, когда закончится конфликт на Украине

Китайский эксперт предположил, когда закончится конфликт на Украине - РИА Новости, 02.07.2024

Китайский эксперт предположил, когда закончится конфликт на Украине

Военные действия на Украине не прекратятся в ближайший год, конец конфликту мог бы положить политический фактор, однако он неприменим, если одна из сторон не... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T16:41

2024-07-02T16:41

2024-07-02T16:41

специальная военная операция на украине

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янь сюэтун

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владимир зеленский

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ПЕКИН, 2 июл - РИА Новости. Военные действия на Украине не прекратятся в ближайший год, конец конфликту мог бы положить политический фактор, однако он неприменим, если одна из сторон не согласна на переговоры, заявил декан факультета международных отношений Университета Цинхуа, профессор Янь Сюэтун. "В этом году, при сегодняшней тенденции антиглобализации, война на Украине закончиться не может. Не вижу, что она может закончиться и в следующем году. Возможно, военные действия еще будут продолжаться в это время в следующем году", - сказал Янь Сюэтун на пресс-конференции в преддверии Форума глобального мира. По его словам, тот факт, что военные действия продолжаются так долго, говорит о том, что военные силы двух сторон на поле боя равны. "Если бы одна из сторон обладала абсолютным превосходством, то война была бы закончена", - сказал Янь Сюэтун. При этом он отметил, что вероятность того, что какая-то из сторон достигнет такого превосходства в течение года, очень мала. "Еще один фактор, который мог бы положить конец войне при равных силах, политический. Политический фактор подразумевает, что две стороны должны принять решение, обе стороны должны иметь волю к переговорам. Если одна из сторон не хочет переговоров, то (решения - ред.) не достигнуть", - сказал Янь Сюэтун. По словам эксперта, причиной того, почему недавняя конференция по Украине в Швейцарии не способствовала движению к миру, стало то, что одной стороне не позволили участвовать. Конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

https://ria.ru/20230914/voyna-1896228644.html

https://ria.ru/20230925/medvedchuk-1898392433.html

https://ria.ru/20240518/peregovory-1946871949.html

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