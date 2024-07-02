Рейтинг@Mail.ru
Китайский эксперт предположил, когда закончится конфликт на Украине - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:41 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/konflikt-1956910628.html
Китайский эксперт предположил, когда закончится конфликт на Украине
Китайский эксперт предположил, когда закончится конфликт на Украине - РИА Новости, 02.07.2024
Китайский эксперт предположил, когда закончится конфликт на Украине
Военные действия на Украине не прекратятся в ближайший год, конец конфликту мог бы положить политический фактор, однако он неприменим, если одна из сторон не... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T16:41
2024-07-02T16:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
янь сюэтун
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938101719_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7222b840c8efb26f12a4523012369ca5.jpg
ПЕКИН, 2 июл - РИА Новости. Военные действия на Украине не прекратятся в ближайший год, конец конфликту мог бы положить политический фактор, однако он неприменим, если одна из сторон не согласна на переговоры, заявил декан факультета международных отношений Университета Цинхуа, профессор Янь Сюэтун. "В этом году, при сегодняшней тенденции антиглобализации, война на Украине закончиться не может. Не вижу, что она может закончиться и в следующем году. Возможно, военные действия еще будут продолжаться в это время в следующем году", - сказал Янь Сюэтун на пресс-конференции в преддверии Форума глобального мира. По его словам, тот факт, что военные действия продолжаются так долго, говорит о том, что военные силы двух сторон на поле боя равны. "Если бы одна из сторон обладала абсолютным превосходством, то война была бы закончена", - сказал Янь Сюэтун. При этом он отметил, что вероятность того, что какая-то из сторон достигнет такого превосходства в течение года, очень мала. "Еще один фактор, который мог бы положить конец войне при равных силах, политический. Политический фактор подразумевает, что две стороны должны принять решение, обе стороны должны иметь волю к переговорам. Если одна из сторон не хочет переговоров, то (решения - ред.) не достигнуть", - сказал Янь Сюэтун. По словам эксперта, причиной того, почему недавняя конференция по Украине в Швейцарии не способствовала движению к миру, стало то, что одной стороне не позволили участвовать. Конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
https://ria.ru/20230914/voyna-1896228644.html
https://ria.ru/20230925/medvedchuk-1898392433.html
https://ria.ru/20240518/peregovory-1946871949.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938101719_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_af37ed345e91530a26d68d683fc73478.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, янь сюэтун, владимир путин, владимир зеленский, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Янь Сюэтун, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Запорожская АЭС
Китайский эксперт предположил, когда закончится конфликт на Украине

Профессор Янь Сюэтун: военные действия на Украине не прекратятся в ближайший год

© AP Photo / Kin CheungУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 2 июл - РИА Новости. Военные действия на Украине не прекратятся в ближайший год, конец конфликту мог бы положить политический фактор, однако он неприменим, если одна из сторон не согласна на переговоры, заявил декан факультета международных отношений Университета Цинхуа, профессор Янь Сюэтун.
"В этом году, при сегодняшней тенденции антиглобализации, война на Украине закончиться не может. Не вижу, что она может закончиться и в следующем году. Возможно, военные действия еще будут продолжаться в это время в следующем году", - сказал Янь Сюэтун на пресс-конференции в преддверии Форума глобального мира.
Участники акции протеста против коррупции на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
"Мы обречены". На Украине заговорили об угрозе гражданской войны
14 сентября 2023, 00:35
По его словам, тот факт, что военные действия продолжаются так долго, говорит о том, что военные силы двух сторон на поле боя равны.
"Если бы одна из сторон обладала абсолютным превосходством, то война была бы закончена", - сказал Янь Сюэтун.
При этом он отметил, что вероятность того, что какая-то из сторон достигнет такого превосходства в течение года, очень мала.
"Еще один фактор, который мог бы положить конец войне при равных силах, политический. Политический фактор подразумевает, что две стороны должны принять решение, обе стороны должны иметь волю к переговорам. Если одна из сторон не хочет переговоров, то (решения - ред.) не достигнуть", - сказал Янь Сюэтун.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Медведчук назвал три условия разрядки кризиса на Украине
25 сентября 2023, 00:13
По словам эксперта, причиной того, почему недавняя конференция по Украине в Швейцарии не способствовала движению к миру, стало то, что одной стороне не позволили участвовать.
Конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
Российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
Политолог назвал два условия для переговоров России и Украины
18 мая, 13:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевЯнь СюэтунВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала