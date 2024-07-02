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Губернатор Приангарья утвержден заместителем председателя Совета МАСС - РИА Новости, 02.07.2024
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Иркутская область
 
17:02 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/kobzev-1956918453.html
Губернатор Приангарья утвержден заместителем председателя Совета МАСС
Губернатор Приангарья утвержден заместителем председателя Совета МАСС - РИА Новости, 02.07.2024
Губернатор Приангарья утвержден заместителем председателя Совета МАСС
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев утвержден заместителем председателя Совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T17:02
2024-07-02T17:02
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ИРКУТСК, 2 июл — РИА Новости. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев утвержден заместителем председателя Совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское соглашение" (МАСС), сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Совместное заседание Совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе и Совета МАСС состоялось на площадке Международной выставки-форума "Россия" в Москве. "Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на заседании утвержден заместителем председателя Совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское соглашение", - говорится в сообщении. Председателем Совета МАСС избран губернатор Красноярского края Михаил Котюков, еще одним заместителем председателя Совета утверждена председатель законодательной думы Томской области Оксана Козловская. В состав совета МАСС от Иркутской области входит также председатель законодательного собрания региона Александр Ведерников, который принял участие в работе. Во время совещания участники обсудили выполнение плана реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев отметил, что при подготовке документа были учтены актуальные экономические тренды. По словам полпреда, в документ вошли 200 крупных инвестиционных проектов с совокупным объемом инвестиций в 17 триллионов рублей. Игорь Кобзев поблагодарил руководство полпредства за инициативу создания Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа. "Это новый уровень управления и взаимодействия с правительством Российской Федерации. От Иркутской области в Стратегию вошли более 50 мероприятий, инвестиции на 2,5 триллиона рублей, предусмотрено создание более 35 тысяч новых рабочих мест. Важно эти проекты, которые вошли в Стратегию, реализовать на федеральном уровне в полном объеме" - сказал Игорь Кобзев на заседании. Он отметил, что регион ведет переговоры с инвесторами, чтобы все взятые обязательства были выполнены.
https://ria.ru/20231106/vdnkh-1907669544.html
https://ria.ru/20231123/kobzev-1911426707.html
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экономика, иркутская область, россия, москва, игорь кобзев, михаил котюков, оксана козловская
Иркутская область, Экономика, Иркутская область, Россия, Москва, Игорь Кобзев, Михаил Котюков, Оксана Козловская

Губернатор Приангарья утвержден заместителем председателя Совета МАСС

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Иркутской области Игорь Кобзев
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев
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ИРКУТСК, 2 июл — РИА Новости. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев утвержден заместителем председателя Совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское соглашение" (МАСС), сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Совместное заседание Совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе и Совета МАСС состоялось на площадке Международной выставки-форума "Россия" в Москве.
Павильон Иркутской области на выставке-форуме Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
Более 50 тысяч человек посетили павильон Приангарья на выставке "Россия"
6 ноября 2023, 08:32
"Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на заседании утвержден заместителем председателя Совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское соглашение", - говорится в сообщении.
Председателем Совета МАСС избран губернатор Красноярского края Михаил Котюков, еще одним заместителем председателя Совета утверждена председатель законодательной думы Томской области Оксана Козловская. В состав совета МАСС от Иркутской области входит также председатель законодательного собрания региона Александр Ведерников, который принял участие в работе.
Во время совещания участники обсудили выполнение плана реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев отметил, что при подготовке документа были учтены актуальные экономические тренды. По словам полпреда, в документ вошли 200 крупных инвестиционных проектов с совокупным объемом инвестиций в 17 триллионов рублей.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на выставке Байкальский Олимп на стенде Иркутской области на Международной выставке-форуме Россия
Кобзев: главное богатство Иркутской области – это люди
23 ноября 2023, 18:40
Игорь Кобзев поблагодарил руководство полпредства за инициативу создания Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа.
"Это новый уровень управления и взаимодействия с правительством Российской Федерации. От Иркутской области в Стратегию вошли более 50 мероприятий, инвестиции на 2,5 триллиона рублей, предусмотрено создание более 35 тысяч новых рабочих мест. Важно эти проекты, которые вошли в Стратегию, реализовать на федеральном уровне в полном объеме" - сказал Игорь Кобзев на заседании.
Он отметил, что регион ведет переговоры с инвесторами, чтобы все взятые обязательства были выполнены.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на Международной выставке-форуме Россия
Кобзев открыл экспозицию Приангарья на выставке "Россия"
4 ноября 2023, 15:53
 
Иркутская областьЭкономикаИркутская областьРоссияМоскваИгорь КобзевМихаил КотюковОксана Козловская
 
 
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