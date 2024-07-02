https://ria.ru/20240702/kobzev-1956918453.html

Губернатор Приангарья утвержден заместителем председателя Совета МАСС

Губернатор Приангарья утвержден заместителем председателя Совета МАСС - РИА Новости, 02.07.2024

Губернатор Приангарья утвержден заместителем председателя Совета МАСС

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев утвержден заместителем председателя Совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T17:02

2024-07-02T17:02

2024-07-02T17:02

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иркутская область

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игорь кобзев

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оксана козловская

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ИРКУТСК, 2 июл — РИА Новости. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев утвержден заместителем председателя Совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское соглашение" (МАСС), сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Совместное заседание Совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе и Совета МАСС состоялось на площадке Международной выставки-форума "Россия" в Москве. "Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на заседании утвержден заместителем председателя Совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское соглашение", - говорится в сообщении. Председателем Совета МАСС избран губернатор Красноярского края Михаил Котюков, еще одним заместителем председателя Совета утверждена председатель законодательной думы Томской области Оксана Козловская. В состав совета МАСС от Иркутской области входит также председатель законодательного собрания региона Александр Ведерников, который принял участие в работе. Во время совещания участники обсудили выполнение плана реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев отметил, что при подготовке документа были учтены актуальные экономические тренды. По словам полпреда, в документ вошли 200 крупных инвестиционных проектов с совокупным объемом инвестиций в 17 триллионов рублей. Игорь Кобзев поблагодарил руководство полпредства за инициативу создания Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа. "Это новый уровень управления и взаимодействия с правительством Российской Федерации. От Иркутской области в Стратегию вошли более 50 мероприятий, инвестиции на 2,5 триллиона рублей, предусмотрено создание более 35 тысяч новых рабочих мест. Важно эти проекты, которые вошли в Стратегию, реализовать на федеральном уровне в полном объеме" - сказал Игорь Кобзев на заседании. Он отметил, что регион ведет переговоры с инвесторами, чтобы все взятые обязательства были выполнены.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, иркутская область, россия, москва, игорь кобзев, михаил котюков, оксана козловская