Рейтинг@Mail.ru
В Кении снова вспыхнули протесты - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:54 02.07.2024 (обновлено: 13:55 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/keniya-1956858328.html
В Кении снова вспыхнули протесты
В Кении снова вспыхнули протесты - РИА Новости, 02.07.2024
В Кении снова вспыхнули протесты
Протесты из-за законопроекта о повышении налогов во вторник снова начались в крупных городах Кении, власти задействовали бронетехнику, начали применять... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T13:54
2024-07-02T13:55
в мире
кения
найроби (город)
протесты в кении
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955855477_0:127:1596:1025_1920x0_80_0_0_31e7f9b9ab782fc55f7adb3b68196ce6.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Протесты из-за законопроекта о повышении налогов во вторник снова начались в крупных городах Кении, власти задействовали бронетехнику, начали применять слезоточивый газ против протестующих. Прямую трансляцию из столицы страны Найроби, а также городов Миолонго, Маийаки Вэй, Мигори, Кисуму, Накуру ведет местный телеканал Citizen. Согласно трансляции, протестующие скандируют призывы к отставке президента Кении Уильяма Рутто, который ранее официально инициировал процесс отзыва спорного законопроекта о финансах. "Рутто должен уйти", - прокричала одна из протестующих в камеру. На трансляции телеканала видно, что правоохранители применили слезоточивый газ против протестующих в Найроби, Накуру и Маийаки Вэй, на кадрах видны результаты погромов: на дорогах разбросаны камни, горят костры, покрышки. К месту проведения акций протеста в Кисуму армия страны пригнала бронеавтомобиль. Правозащитная организация страны "Кенийская национальная комиссия по правам человека" (KNCHR) сообщила ранее, что по меньшей мере 39 человек погибли, более 360 человек пострадали в ходе протестов из-за законопроекта о повышении налогов в Кении. Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс передавало, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. Руто в среду заявил, что не подпишет проект бюджета, вызвавший масштабные протесты в стране.
https://ria.ru/20240629/keniya-1956276728.html
https://ria.ru/20240626/smi-1955713807.html
https://ria.ru/20240701/turtsiya-1956817594.html
кения
найроби (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955855477_207:0:1596:1042_1920x0_80_0_0_372197d11b4cce5f1ab6e26fad372ded.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кения, найроби (город), протесты в кении
В мире, Кения, Найроби (город), Протесты в Кении
В Кении снова вспыхнули протесты

В Кении снова начались протесты, власти применяют газ и бронетехнику

Сотрудники полиции применяют слезоточивый газ против протестующих в Найроби, Кения. Кадр видео очевидца
Сотрудники полиции применяют слезоточивый газ против протестующих в Найроби, Кения. Кадр видео очевидца
Сотрудники полиции применяют слезоточивый газ против протестующих в Найроби, Кения. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Протесты из-за законопроекта о повышении налогов во вторник снова начались в крупных городах Кении, власти задействовали бронетехнику, начали применять слезоточивый газ против протестующих. Прямую трансляцию из столицы страны Найроби, а также городов Миолонго, Маийаки Вэй, Мигори, Кисуму, Накуру ведет местный телеканал Citizen.
Акция протеста у здания парламента в Найроби - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
В Кении объяснили, что послужило триггером для протестов
29 июня, 09:40
Согласно трансляции, протестующие скандируют призывы к отставке президента Кении Уильяма Рутто, который ранее официально инициировал процесс отзыва спорного законопроекта о финансах.
"Рутто должен уйти", - прокричала одна из протестующих в камеру.
На трансляции телеканала видно, что правоохранители применили слезоточивый газ против протестующих в Найроби, Накуру и Маийаки Вэй, на кадрах видны результаты погромов: на дорогах разбросаны камни, горят костры, покрышки. К месту проведения акций протеста в Кисуму армия страны пригнала бронеавтомобиль.
Протест против повышения налогов в Найроби, Кения - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Президент Кении начал процесс отзыва закона о финансах
26 июня, 22:50
Правозащитная организация страны "Кенийская национальная комиссия по правам человека" (KNCHR) сообщила ранее, что по меньшей мере 39 человек погибли, более 360 человек пострадали в ходе протестов из-за законопроекта о повышении налогов в Кении.
Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс передавало, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. Руто в среду заявил, что не подпишет проект бюджета, вызвавший масштабные протесты в стране.
Беспорядки в Кайсери
Генпрокуратура Турции расследует антисирийские беспорядки
Вчера, 22:30
 
В миреКенияНайроби (город)Протесты в Кении
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала