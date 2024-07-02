https://ria.ru/20240702/kaliningrad-1956892548.html

В Калининграде тренер по карате избил ребенка

В Калининграде тренер по карате избил ребенка - РИА Новости, 02.07.2024

В Калининграде тренер по карате избил ребенка

Председатель следственного комитета поручил провести проверку по факту избиения ребенка тренером по карате в Калининградской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T15:44

2024-07-02T15:44

2024-07-02T15:44

происшествия

калининградская область

калининград

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЛИНИНГРАД, 2 июл - РИА Новости. Председатель следственного комитета поручил провести проверку по факту избиения ребенка тренером по карате в Калининградской области, сообщает пресс-служба регионального СК в Telegram-канале. "В социальных медиа сообщается, что тренер по карате несколько раз ударил палкой 12-летнего мальчика. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Калининградской области... организовать проверку и представить доклад", - говорится в сообщении. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области, по требованию ведомства возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). "Предварительно установлено, что 23 мая 2024 года в Калининграде во время тренировки по карате в спортивном клубе тренер несколько раз ударил пластиковой трубой 12-летнего мальчика. В результате этого несовершеннолетнему причинены травмы, повлекшие легкий вред здоровью", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240307/rebenok-1931792242.html

калининградская область

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происшествия, калининградская область, калининград, следственный комитет россии (ск рф)