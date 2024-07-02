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Десятки F-35 могут получить повреждения из-за непогоды в США - РИА Новости, 02.07.2024
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14:35 02.07.2024 (обновлено: 14:39 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/istrebiteli-1956868713.html
Десятки F-35 могут получить повреждения из-за непогоды в США
Десятки F-35 могут получить повреждения из-за непогоды в США - РИА Новости, 02.07.2024
Десятки F-35 могут получить повреждения из-за непогоды в США
Десятки истребителей F-35 от компании Lockheed Martin, размещенных в Техасе в ожидании обновления программного обеспечения (ПО), могут из-за непогоды получить... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T14:35
2024-07-02T14:39
в мире
техас
форт-уэрт
lockheed martin
конгресс сша
министерство обороны сша
f-35
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Десятки истребителей F-35 от компании Lockheed Martin, размещенных в Техасе в ожидании обновления программного обеспечения (ПО), могут из-за непогоды получить повреждения на миллионы долларов, передает агентство Bloomberg. В мае офис конгресса США по контролю за правительством распространил доклад, согласно которому установка последнего ПО TR-3 на американские истребители F-35 отстает от плана на два года и не начнется до 2025 года. "Американские налогоплательщики, возможно, должны будут оплатить миллионы долларов за ремонт, если истребители F-35 получат существенные повреждения от непогоды, ожидая на летном поле в Техасе долго откладываемого обновления ПО", - передает агентство со ссылкой на управление по ведению контрактов Пентагона (DCMA). Официальные лица не сообщают, сколько истребителей ожидают обновления в Техасе, но, по данным Блумберг, их может быть в районе 100. По словам метеоролога Дженнифер Данн, чьи слова приводит агентство, летние штормы в городе Форт-Уэрт, где расположены машины, могут сопровождаться градом и ветром до 27 метров в секунду. В случае, если самолеты будут повреждены, их ремонт может обойтись в миллионы долларов. Как отмечает Блумберг, из-за проблем с внедрением TR-3 стоимость обновления, как ожидается, более чем в два раза превысит изначально заложенные для этой цели 718 миллионов долларов.
https://ria.ru/20230918/f-35-1896881031.html
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в мире, техас, форт-уэрт, lockheed martin , конгресс сша, министерство обороны сша, f-35
В мире, Техас, Форт-Уэрт, Lockheed Martin , Конгресс США, Министерство обороны США, F-35
Десятки F-35 могут получить повреждения из-за непогоды в США

Десятки истребителей F-35 могут получить повреждения из-за непогоды в Техасе

© Фото : Los Alamos National LaboratoryАмериканский истребитель F-35
Американский истребитель F-35 - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© Фото : Los Alamos National Laboratory
Американский истребитель F-35. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Десятки истребителей F-35 от компании Lockheed Martin, размещенных в Техасе в ожидании обновления программного обеспечения (ПО), могут из-за непогоды получить повреждения на миллионы долларов, передает агентство Bloomberg.
В мае офис конгресса США по контролю за правительством распространил доклад, согласно которому установка последнего ПО TR-3 на американские истребители F-35 отстает от плана на два года и не начнется до 2025 года.
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"Американские налогоплательщики, возможно, должны будут оплатить миллионы долларов за ремонт, если истребители F-35 получат существенные повреждения от непогоды, ожидая на летном поле в Техасе долго откладываемого обновления ПО", - передает агентство со ссылкой на управление по ведению контрактов Пентагона (DCMA).
Официальные лица не сообщают, сколько истребителей ожидают обновления в Техасе, но, по данным Блумберг, их может быть в районе 100. По словам метеоролога Дженнифер Данн, чьи слова приводит агентство, летние штормы в городе Форт-Уэрт, где расположены машины, могут сопровождаться градом и ветром до 27 метров в секунду. В случае, если самолеты будут повреждены, их ремонт может обойтись в миллионы долларов.
Как отмечает Блумберг, из-за проблем с внедрением TR-3 стоимость обновления, как ожидается, более чем в два раза превысит изначально заложенные для этой цели 718 миллионов долларов.
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В миреТехасФорт-УэртLockheed MartinКонгресс СШАМинистерство обороны СШАF-35
 
 
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