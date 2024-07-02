https://ria.ru/20240702/istrebiteli-1956868713.html

Десятки F-35 могут получить повреждения из-за непогоды в США

Десятки F-35 могут получить повреждения из-за непогоды в США - РИА Новости, 02.07.2024

Десятки F-35 могут получить повреждения из-за непогоды в США

Десятки истребителей F-35 от компании Lockheed Martin, размещенных в Техасе в ожидании обновления программного обеспечения (ПО), могут из-за непогоды получить... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T14:35

2024-07-02T14:35

2024-07-02T14:39

в мире

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форт-уэрт

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министерство обороны сша

f-35

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Десятки истребителей F-35 от компании Lockheed Martin, размещенных в Техасе в ожидании обновления программного обеспечения (ПО), могут из-за непогоды получить повреждения на миллионы долларов, передает агентство Bloomberg. В мае офис конгресса США по контролю за правительством распространил доклад, согласно которому установка последнего ПО TR-3 на американские истребители F-35 отстает от плана на два года и не начнется до 2025 года. "Американские налогоплательщики, возможно, должны будут оплатить миллионы долларов за ремонт, если истребители F-35 получат существенные повреждения от непогоды, ожидая на летном поле в Техасе долго откладываемого обновления ПО", - передает агентство со ссылкой на управление по ведению контрактов Пентагона (DCMA). Официальные лица не сообщают, сколько истребителей ожидают обновления в Техасе, но, по данным Блумберг, их может быть в районе 100. По словам метеоролога Дженнифер Данн, чьи слова приводит агентство, летние штормы в городе Форт-Уэрт, где расположены машины, могут сопровождаться градом и ветром до 27 метров в секунду. В случае, если самолеты будут повреждены, их ремонт может обойтись в миллионы долларов. Как отмечает Блумберг, из-за проблем с внедрением TR-3 стоимость обновления, как ожидается, более чем в два раза превысит изначально заложенные для этой цели 718 миллионов долларов.

https://ria.ru/20230918/f-35-1896881031.html

https://ria.ru/20240311/turtsiya-1932227686.html

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в мире, техас, форт-уэрт, lockheed martin , конгресс сша, министерство обороны сша, f-35