Десятки F-35 могут получить повреждения из-за непогоды в США
Десятки истребителей F-35 могут получить повреждения из-за непогоды в Техасе
Американский истребитель F-35. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Десятки истребителей F-35 от компании Lockheed Martin, размещенных в Техасе в ожидании обновления программного обеспечения (ПО), могут из-за непогоды получить повреждения на миллионы долларов, передает агентство Bloomberg.
В мае офис конгресса США по контролю за правительством распространил доклад, согласно которому установка последнего ПО TR-3 на американские истребители F-35 отстает от плана на два года и не начнется до 2025 года.
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"Американские налогоплательщики, возможно, должны будут оплатить миллионы долларов за ремонт, если истребители F-35 получат существенные повреждения от непогоды, ожидая на летном поле в Техасе долго откладываемого обновления ПО", - передает агентство со ссылкой на управление по ведению контрактов Пентагона (DCMA).
Официальные лица не сообщают, сколько истребителей ожидают обновления в Техасе, но, по данным Блумберг, их может быть в районе 100. По словам метеоролога Дженнифер Данн, чьи слова приводит агентство, летние штормы в городе Форт-Уэрт, где расположены машины, могут сопровождаться градом и ветром до 27 метров в секунду. В случае, если самолеты будут повреждены, их ремонт может обойтись в миллионы долларов.
Как отмечает Блумберг, из-за проблем с внедрением TR-3 стоимость обновления, как ожидается, более чем в два раза превысит изначально заложенные для этой цели 718 миллионов долларов.
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