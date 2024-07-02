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Источник: правоохранители восстановили ход борьбы с пожаром во Фрязино - РИА Новости, 02.07.2024
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06:18 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/istochnik-1956776913.html
Источник: правоохранители восстановили ход борьбы с пожаром во Фрязино
Источник: правоохранители восстановили ход борьбы с пожаром во Фрязино - РИА Новости, 02.07.2024
Источник: правоохранители восстановили ход борьбы с пожаром во Фрязино
Правоохранители поминутно восстановили, как шла борьба с пожаром в здании во Фрязино, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T06:18
2024-07-02T06:18
происшествия
коммерческая недвижимость
фрязино
следственный комитет россии (ск рф)
крупный пожар во фрязино
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Правоохранители поминутно восстановили, как шла борьба с пожаром в здании во Фрязино, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Мне известно, что принимавшие участие в тушении пожара дали объяснения действий на пожаре поминутно", - сказал он. Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в восьмиэтажном административно-складском здании во Фрязино в понедельник днем. Возгорание произошло на пятом этаже, после чего огонь быстро распространился внутри помещений. Официально известно о шестерых погибших. Следственный комитет также возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц в сфере пожарного контроля, в рамках которого проведены обыски. По данным СК, причиной гибели людей стало, в том числе, нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов. По делу об оказании небезопасных услуг задержаны заместитель гендиректора ООО "Исприн", в ведении которой находится здание, а также представитель его собственника.
https://ria.ru/20240630/pozhar-1956416474.html
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происшествия, коммерческая недвижимость, фрязино, следственный комитет россии (ск рф), крупный пожар во фрязино
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Фрязино, Следственный комитет России (СК РФ), Крупный пожар во Фрязино
Источник: правоохранители восстановили ход борьбы с пожаром во Фрязино

Правоохранители поминутно восстановили ход борьбы с пожаром во Фрязино

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПожар в подмосковном Фрязино
Пожар в подмосковном Фрязино - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пожар в подмосковном Фрязино. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Правоохранители поминутно восстановили, как шла борьба с пожаром в здании во Фрязино, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Мне известно, что принимавшие участие в тушении пожара дали объяснения действий на пожаре поминутно", - сказал он.
Пожар в подмосковном Фрязино - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
В экстренных службах назвали главную цель экспертизы по пожару во Фрязино
30 июня, 10:07
Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в восьмиэтажном административно-складском здании во Фрязино в понедельник днем. Возгорание произошло на пятом этаже, после чего огонь быстро распространился внутри помещений. Официально известно о шестерых погибших. Следственный комитет также возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц в сфере пожарного контроля, в рамках которого проведены обыски.
По данным СК, причиной гибели людей стало, в том числе, нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов. По делу об оказании небезопасных услуг задержаны заместитель гендиректора ООО "Исприн", в ведении которой находится здание, а также представитель его собственника.
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Источник рассказал, откуда начался пожар во Фрязино
26 июня, 09:34
 
ПроисшествияКоммерческая недвижимостьФрязиноСледственный комитет России (СК РФ)Крупный пожар во Фрязино
 
 
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