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Появилось видео с последствиями удара по украинскому аэродрому Миргород

Появилось видео с последствиями удара по украинскому аэродрому Миргород - РИА Новости, 02.07.2024

Появилось видео с последствиями удара по украинскому аэродрому Миргород

Минобороны России показало кадры поражения "Искандерами" стоянки самолетов ВСУ на аэродроме Миргород. На записи видны взрывы и дым, поднимающийся над местами... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T10:27

2024-07-02T10:27

2024-07-02T10:27

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Минобороны России показало кадры поражения "Искандерами" стоянки самолетов ВСУ на аэродроме Миргород. На записи видны взрывы и дым, поднимающийся над местами попаданий.В результате удара уничтожены семь истребителей Су-27: пять действующих и еще два — находившиеся на ремонте.На военном аэродроме в Миргороде базируется 831-я бригада тактической авиации Украины. Кроме того, там есть тренажерный центр для пилотов, а рядом — склады и автотранспортное предприятие. Украинские ВВС используют Миргород как аэродром подскока для ударов по Запорожской области и Крымскому направлению.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, военной техники и наемников, а также по связанной с ВСУ инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

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Удары "Искандерами" по стоянке самолетов ВСУ в Полтавской области Российские войска ударили "Искандерами" по стоянке самолетов ВСУ на аэродроме "Миргород" в Полтавской области, уничтожены 5 действующих и повреждены 2 находящихся на ремонте Су-27, сообщило Минобороны 2024-07-02T10:27 true PT0M23S

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в мире, украина, вооруженные силы украины, россия