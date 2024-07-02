https://ria.ru/20240702/iran-1956805892.html

В Иране допустили смену ядерной доктрины в случае серьезной угрозы

В Иране допустили смену ядерной доктрины в случае серьезной угрозы - РИА Новости, 02.07.2024

В Иране допустили смену ядерной доктрины в случае серьезной угрозы

Иран не занимается разработкой ядерного оружия, но может поменять свою доктрину в случае угрозы существованию страны, заявил советник верховного лидера Ирана и... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T10:28

2024-07-02T10:28

2024-07-02T13:45

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Иран не занимается разработкой ядерного оружия, но может поменять свою доктрину в случае угрозы существованию страны, заявил советник верховного лидера Ирана и глава стратегического совета страны по международным отношениям Камаль Харрази. Как заявил Харрази в интервью газете Financial Times, если Иран столкнется с экзистенциальной угрозой, то стране придется поменять свою доктрину. Кроме этого, Харрази подчеркнул, что, если Запад заново наложит санкции, снятые после присоединения Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и ограничения иранской ядерной программы, из Тегерана также последует серьезная реакция, связанная с изменением ядерной стратегии. При этом советник верховного лидера Ирана отметил, что Тегеран не выступает за создание ядерного оружия. "До сих пор мы не принимали решения об обогащении урана более чем на 60%. Но мы пытаемся расширить наш опыт, используя разные установки и методы", — заявил он. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В декабре 2021 года Иран в добровольном порядке разрешил МАГАТЭ заменить камеры на ядерном объекте в Карадже, ранее агентству не был предоставлен туда доступ для установки камер наблюдения или подтверждение того, что в этом цехе не возобновили производство роторных трубок и сильфонов центрифуг. При этом Тегеран сообщал, что предоставит данные камер видеонаблюдения с ядерного объекта в городе Карадж только после отмены всех американских санкций. В начале июня Москва, Тегеран и Пекин в совместном заявлении, выпущенном в рамках повестки шестого заседания Совета управляющих МАГАТЭ, сообщили, что убеждены, что западным странам пришло время предпринять шаги по восстановлению соглашения по ядерной сделке, Россия, Китай и Иран готовы к этому.

https://ria.ru/20240312/iran-1932395618.html

https://ria.ru/20240420/dm-1941174529.html

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в мире, космос - риа наука, иран, тегеран (город), китай, дональд трамп, магатэ