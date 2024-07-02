В Иране заявили, что поддержат "Хезболлу" в случае конфликта с Израилем
Советник верховного лидера Харрази: Иран поддержит "Хезболлу" всеми средствами
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Иран и все члены "оси сопротивления" будут поддерживать ливанское движение "Хезболлах" всеми средствами в случае конфликта движения с Израилем, заявил советник верховного лидера Ирана Камаль Харрази в интервью газете Financial Times.
Как заявил Харрази, если Израиль начнет полномасштабное наступление на "Хезболлах", это может спровоцировать региональный конфликт.
"Все ливанцы, арабские страны и члены "оси сопротивления" поддержат Ливан против Израиля... Появится вероятность распространения войны на весь регион, в которую будут вовлечены все страны, включая Иран. В такой ситуации у нас не будет другого выбора, кроме как поддерживать "Хезболлах" всеми средствами", - заявил Харрази в интервью газете.
"Расширение войны не в чьих интересах - ни Ирана, ни США", - заявил он.
Ранее газета Politico со ссылкой на разведданные США сообщила, что масштабное столкновение между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" может состояться в течение ближайших нескольких недель, если израильская сторона и палестинское движение ХАМАС не добьются заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.