Рейтинг@Mail.ru
В Иране заявили, что поддержат "Хезболлу" в случае конфликта с Израилем - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:40 02.07.2024 (обновлено: 08:42 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/iran-1956784658.html
В Иране заявили, что поддержат "Хезболлу" в случае конфликта с Израилем
В Иране заявили, что поддержат "Хезболлу" в случае конфликта с Израилем - РИА Новости, 02.07.2024
В Иране заявили, что поддержат "Хезболлу" в случае конфликта с Израилем
Иран и все члены "оси сопротивления" будут поддерживать ливанское движение "Хезболлах" всеми средствами в случае конфликта движения с Израилем, заявил советник... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T08:40
2024-07-02T08:42
в мире
израиль
иран
ливан
исраэль кац
хасан насрулла
хезболла
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Иран и все члены "оси сопротивления" будут поддерживать ливанское движение "Хезболлах" всеми средствами в случае конфликта движения с Израилем, заявил советник верховного лидера Ирана Камаль Харрази в интервью газете Financial Times. Как заявил Харрази, если Израиль начнет полномасштабное наступление на "Хезболлах", это может спровоцировать региональный конфликт. "Все ливанцы, арабские страны и члены "оси сопротивления" поддержат Ливан против Израиля... Появится вероятность распространения войны на весь регион, в которую будут вовлечены все страны, включая Иран. В такой ситуации у нас не будет другого выбора, кроме как поддерживать "Хезболлах" всеми средствами", - заявил Харрази в интервью газете. Как заявил советник верховного лидера Ирана, Тегеран не заинтересован в региональном конфликте. Он призвал США оказать давление на Израиль, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию. "Расширение войны не в чьих интересах - ни Ирана, ни США", - заявил он. Ранее газета Politico со ссылкой на разведданные США сообщила, что масштабное столкновение между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" может состояться в течение ближайших нескольких недель, если израильская сторона и палестинское движение ХАМАС не добьются заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240629/iran-1956254975.html
https://ria.ru/20240622/izrail-1954724296.html
https://ria.ru/20240701/konflikt-1915630213.html
израиль
иран
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, ливан, исраэль кац, хасан насрулла, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иран, Ливан, Исраэль Кац, Хасан Насрулла, Хезболла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Иране заявили, что поддержат "Хезболлу" в случае конфликта с Израилем

Советник верховного лидера Харрази: Иран поддержит "Хезболлу" всеми средствами

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Иран и все члены "оси сопротивления" будут поддерживать ливанское движение "Хезболлах" всеми средствами в случае конфликта движения с Израилем, заявил советник верховного лидера Ирана Камаль Харрази в интервью газете Financial Times.
Как заявил Харрази, если Израиль начнет полномасштабное наступление на "Хезболлах", это может спровоцировать региональный конфликт.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Миссия Ирана в ООН предупредила о Израиль о последствиях при атаке на Ливан
29 июня, 04:28
"Все ливанцы, арабские страны и члены "оси сопротивления" поддержат Ливан против Израиля... Появится вероятность распространения войны на весь регион, в которую будут вовлечены все страны, включая Иран. В такой ситуации у нас не будет другого выбора, кроме как поддерживать "Хезболлах" всеми средствами", - заявил Харрази в интервью газете.
Как заявил советник верховного лидера Ирана, Тегеран не заинтересован в региональном конфликте. Он призвал США оказать давление на Израиль, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.
"Расширение войны не в чьих интересах - ни Ирана, ни США", - заявил он.
Ранее газета Politico со ссылкой на разведданные США сообщила, что масштабное столкновение между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" может состояться в течение ближайших нескольких недель, если израильская сторона и палестинское движение ХАМАС не добьются заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа.
Израильский военный - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
СМИ: в США заявили Израилю, что поддержат его в случае войны с "Хезболлой"
22 июня, 14:40
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильИранЛиванИсраэль КацХасан НасруллаХезболлаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала