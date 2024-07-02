https://ria.ru/20240702/iran-1956784658.html

В Иране заявили, что поддержат "Хезболлу" в случае конфликта с Израилем

В Иране заявили, что поддержат "Хезболлу" в случае конфликта с Израилем - РИА Новости, 02.07.2024

В Иране заявили, что поддержат "Хезболлу" в случае конфликта с Израилем

Иран и все члены "оси сопротивления" будут поддерживать ливанское движение "Хезболлах" всеми средствами в случае конфликта движения с Израилем, заявил советник... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T08:40

2024-07-02T08:40

2024-07-02T08:42

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Иран и все члены "оси сопротивления" будут поддерживать ливанское движение "Хезболлах" всеми средствами в случае конфликта движения с Израилем, заявил советник верховного лидера Ирана Камаль Харрази в интервью газете Financial Times. Как заявил Харрази, если Израиль начнет полномасштабное наступление на "Хезболлах", это может спровоцировать региональный конфликт. "Все ливанцы, арабские страны и члены "оси сопротивления" поддержат Ливан против Израиля... Появится вероятность распространения войны на весь регион, в которую будут вовлечены все страны, включая Иран. В такой ситуации у нас не будет другого выбора, кроме как поддерживать "Хезболлах" всеми средствами", - заявил Харрази в интервью газете. Как заявил советник верховного лидера Ирана, Тегеран не заинтересован в региональном конфликте. Он призвал США оказать давление на Израиль, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию. "Расширение войны не в чьих интересах - ни Ирана, ни США", - заявил он. Ранее газета Politico со ссылкой на разведданные США сообщила, что масштабное столкновение между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" может состояться в течение ближайших нескольких недель, если израильская сторона и палестинское движение ХАМАС не добьются заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240629/iran-1956254975.html

https://ria.ru/20240622/izrail-1954724296.html

https://ria.ru/20240701/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, иран, ливан, исраэль кац, хасан насрулла, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году