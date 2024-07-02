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Экономист объяснила, как взять ипотеку без первоначального взноса - РИА Новости, 02.07.2024
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02:17 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/ipoteka-1956764200.html
Экономист объяснила, как взять ипотеку без первоначального взноса
Экономист объяснила, как взять ипотеку без первоначального взноса - РИА Новости, 02.07.2024
Экономист объяснила, как взять ипотеку без первоначального взноса
Взять ипотеку без первоначального взноса возможно, но лишь на определенных условиях, рассказала агентству “Прайм” доцент экономического факультета РУДН Оксана... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T02:17
2024-07-02T02:17
экономика
ипотека
рудн
недвижимость
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Взять ипотеку без первоначального взноса возможно, но лишь на определенных условиях, рассказала агентству “Прайм” доцент экономического факультета РУДН Оксана Савчина.Она напомнила, что на фоне повышения ключевой ставки банки ужесточают требования к первому взносу, в том числе, по льготным программам. Некоторые банки уже предлагают продукт под 60 и более процентов первого взноса.Но выход есть: на первоначальный взнос можно направить материнский капитал, если на него есть право. Кроме того, есть вариант заложить уже имеющуюся недвижимость. Размер кредита будет зависеть от стоимости залога. Например, если он стоит 10 миллионов рублей, ипотеку дадут на 8 миллионов. Есть и верхний потолок - не более 100 миллионов рублей.Совсем без первоначального взноса обойтись не удастся, но важно понимать - чем он выше, тем больше шанс получить одобрение ипотеки и ниже ставка по кредиту. Поэтому обходить требования банка не следует, заключила Савчина.
https://ria.ru/20240702/ipoteka-1956763243.html
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экономика, ипотека, рудн, недвижимость
Экономика, Ипотека, РУДН, Недвижимость
Экономист объяснила, как взять ипотеку без первоначального взноса

Доцент Савчина: ипотеку без первоначального взноса можно взять с маткапиталом

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкИпотека
Ипотека - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Взять ипотеку без первоначального взноса возможно, но лишь на определенных условиях, рассказала агентству “Прайм” доцент экономического факультета РУДН Оксана Савчина.
Она напомнила, что на фоне повышения ключевой ставки банки ужесточают требования к первому взносу, в том числе, по льготным программам. Некоторые банки уже предлагают продукт под 60 и более процентов первого взноса.
Но выход есть: на первоначальный взнос можно направить материнский капитал, если на него есть право. Кроме того, есть вариант заложить уже имеющуюся недвижимость. Размер кредита будет зависеть от стоимости залога. Например, если он стоит 10 миллионов рублей, ипотеку дадут на 8 миллионов. Есть и верхний потолок - не более 100 миллионов рублей.
Совсем без первоначального взноса обойтись не удастся, но важно понимать - чем он выше, тем больше шанс получить одобрение ипотеки и ниже ставка по кредиту. Поэтому обходить требования банка не следует, заключила Савчина.
Офис Сбера - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
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