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Путин поручил обеспечить проведение IPO минимум десяти российских компаний - РИА Новости, 02.07.2024
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11:42 02.07.2024 (обновлено: 11:54 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/ipo-1956825104.html
Путин поручил обеспечить проведение IPO минимум десяти российских компаний
Путин поручил обеспечить проведение IPO минимум десяти российских компаний - РИА Новости, 02.07.2024
Путин поручил обеспечить проведение IPO минимум десяти российских компаний
Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить проведение IPO минимум десяти российских высокотехнологических компаний до 2030 года в рамках НТИ,... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T11:42
2024-07-02T11:54
экономика
владимир путин
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить проведение IPO минимум десяти российских высокотехнологических компаний до 2030 года в рамках НТИ, сообщается на сайте Кремля.Перечень поручений дан по итогам заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов"."Правительству РФ... обеспечить продление срока реализации Национальной технологической инициативы, предусмотрев выделение в 2025-2027 годах из федерального бюджета бюджетных ассигнований на ее финансирование, а также проведение не позднее 2030 года в рамках ее реализации первичного публичного размещения на внутреннем финансовом рынке акций не менее десяти российских высокотехнологичных компаний", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 августа, далее - один раз в год, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240610/rosselkhozbank-1951855574.html
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экономика, владимир путин, михаил мишустин, россия
Экономика, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Россия
Путин поручил обеспечить проведение IPO минимум десяти российских компаний

Путин поручил обеспечить проведение IPO минимум 10 компаний до 2030 года

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить проведение IPO минимум десяти российских высокотехнологических компаний до 2030 года в рамках НТИ, сообщается на сайте Кремля.
Перечень поручений дан по итогам заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".
"Правительству РФ... обеспечить продление срока реализации Национальной технологической инициативы, предусмотрев выделение в 2025-2027 годах из федерального бюджета бюджетных ассигнований на ее финансирование, а также проведение не позднее 2030 года в рамках ее реализации первичного публичного размещения на внутреннем финансовом рынке акций не менее десяти российских высокотехнологичных компаний", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 августа, далее - один раз в год, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
Логотип Россельхозбанка - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Россельхозбанк обсуждает возможность IPO
10 июня, 07:17
 
ЭкономикаВладимир ПутинМихаил МишустинРоссия
 
 
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