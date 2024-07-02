https://ria.ru/20240702/internaute-1956824055.html

"Нацобъединение" уже распределило портфели на случай победы, пишут СМИ

"Нацобъединение" уже распределило портфели на случай победы, пишут СМИ - РИА Новости, 02.07.2024

"Нацобъединение" уже распределило портфели на случай победы, пишут СМИ

Правая партия "Национальное объединение" распределила министерские портфели в случае победы на выборах в парламент, сообщило издание Internaute. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T11:36

2024-07-02T11:36

2024-07-02T11:37

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франция

алжир (провинция)

жеральд дарманен

николя дюпон-эньян

эммануэль макрон

frontex

европарламент

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ПАРИЖ, 2 июл - РИА Новости. Правая партия "Национальное объединение" распределила министерские портфели в случае победы на выборах в парламент, сообщило издание Internaute. Лидер партии Жордан Барделла не скрывает своего намерения стать премьер-министром, отмечая, однако, что для этого ему необходимо парламентское большинство, чтобы свободно проводить свою политику. Тем не менее, Барделла уже продумал, кого назначит министрами, с учётом обещанного высокого поста заключившему союз с его партией лидеру республиканцев Эрику Сьотти. Он может занять место Жеральда Дарманена во главе министерства внутренних дел. На этот пост также претендует бывший руководитель европейского агентства по защите внешних границ Frontex Фабрис Леджери, также являвшийся кандидатом от "Нацобъединения" в Европарламент. Главой минфина моет стать 38-летний депутат Нацсобрания Жан-Филипп Танги, начавший политическую карьеру с поста советника лидера партии "Вставай, Франция", экс-кандидата в президенты Николя Дюпона-Эньяна. Также на должность министра финансов могут пригласить бывшего главу EDF (Electricite de France) Анри Проглио. Главой министерства обороны может стать медиаменеджер Лоран Жакобелли, занимавший должность депутата в комиссии по обороне Нацсобрания Франции и работавшего над законом о военном бюджете 2019-2025 гг. МИД в правительстве Барделла может возглавить вице-президент "Национального объединения" Себастьян Шеню, Эрик Сьотти или же советник Марин Ле Пен и Жордана Барделла Тибо Франсуа, являвшийся членом комиссии по иностранным делам в Нацсобрании. Также рассматривается кандидатура бывшего посла Франции в Алжире Ксавье Дриенкура. При этом сама Марин Ле Пен заявляла, что сохранит должность президента фракции "Нацобъединения" в нижней палате парламента. В первом туре парламентских выборов партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, что даст ей до 270 из 577 мест в парламенте. Коалиция левых "Новый народный фронт" получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%. Второй тур выборов состоится 7 июля.

https://ria.ru/20240701/ekspert-1956717831.html

https://ria.ru/20240702/ekspert-1956777580.html

https://ria.ru/20240702/frantsiya-1956643297.html

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в мире, франция, алжир (провинция), жеральд дарманен, николя дюпон-эньян, эммануэль макрон, frontex, европарламент, парламентские выборы во франции — 2024