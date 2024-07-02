https://ria.ru/20240702/informatizatsiya-1956870355.html

Руденя определил задачи в сфере цифрового развития и информатизации

Руденя определил задачи в сфере цифрового развития и информатизации - РИА Новости, 02.07.2024

Руденя определил задачи в сфере цифрового развития и информатизации

На заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени во вторник первым вопросом рассмотрена реализация региональной... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T14:43

2024-07-02T14:43

2024-07-02T14:43

тверская область

вышний волочек

осташков

игорь руденя

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. На заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени во вторник первым вопросом рассмотрена реализация региональной государственной программы цифрового развития и информатизации, задачи на текущий год и на период до 2030 года, сообщает пресс-служба регионального правительства. Президент РФ Владимир Путин обозначил в числе национальных целей развития страны до 2030 года и на перспективу до 2036 года цифровую трансформацию государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы. "В тверском регионе для этого необходимо завершить создание единых цифровых платформ и модели управления в системе публичной власти, в ключевых сферах нашей экономики и социальной сферы, обеспечить опережающее инвестирование в сферу информационных технологий. Еще одно ключевое направление – обеспечение устойчивого покрытия и доступа жителей к сотовой связи на всей территории Тверской области. Особенно это важно там, где есть точки производственной и экономической активности", - цитирует пресс-служба Руденю. Губернатор поставил задачи по цифровизации органов исполнительной власти. Эта работа, подчеркнул глава региона, должна быть в первую очередь направлена на повышение эффективности, скорости принятия решений в интересах жителей Верхневолжья, чтобы люди могли максимально оперативно получать необходимые им услуги благодаря развитию цифрового пространства в медицине, ЖКХ, образовании, культуре и других сферах. Все социально значимые государственные и муниципальные услуги в регионе должны предоставляться в электронной форме в удобное для граждан время. В настоящее время на портале госуслуг зарегистрирован почти 1 миллион пользователей Верхневолжья, которые с 2022 года получили более миллиона различных услуг. Руденя акцентировал, что необходимо обеспечить развитие региональных порталов и сервисов, востребованных у жителей и гостей Верхневолжья – туристических, социальных и других, а также цифровых возможностей МФЦ. Для решения задач, поставленных главой региона, ведется работа по увеличению охвата территорий Тверской области доступом к интернету и повышению качество связи, в том числе на автодорогах Верхневолжья. Ключевые направления – федеральные трассы М-9, М-10 и М-11, Р-132 "Золотое кольцо". Так, заявлена реализация в Тверской области проекта по повышению качества связи на участке дороги М-9 "Балтия" – востребованного среди туристов направления. Сети связи развивают на дорогах, соединяющих окружные центры: от Вышнего Волочка до Сонково, от Осташкова до Ржева, от Бежецка до Кашина и по другим маршрутам. В 2024 году планируется установить 41 базовую станцию для улучшения покрытия дорог качественной сотовой связью. Руденя отметил, что аналогичную работу следует вести и в пределах железных дорог, проходящих по территории Тверской области. В регионе также реализуется программа устранения цифрового неравенства, которая продлена до 2030 года.

https://ria.ru/20240627/podgotovka-1955919312.html

https://ria.ru/20240621/zhile-1954474714.html

https://ria.ru/20240618/prioritety-1953731167.html

вышний волочек

осташков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вышний волочек, осташков, игорь руденя