https://ria.ru/20240702/indiya-1956892992.html

Более ста человек погибли во время давки на религиозном фестивале в Индии

Более ста человек погибли во время давки на религиозном фестивале в Индии - РИА Новости, 02.07.2024

Более ста человек погибли во время давки на религиозном фестивале в Индии

По меньшей мере 107 человек, в основном женщины, стали жертвами давки, возникшей во вторник на религиозном мероприятии в городе Хатрас штата Уттар-Прадеш на... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T15:46

2024-07-02T15:46

2024-07-02T15:47

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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июл – РИА Новости. По меньшей мере 107 человек, в основном женщины, стали жертвами давки, возникшей во вторник на религиозном мероприятии в городе Хатрас штата Уттар-Прадеш на севере Индии, сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на полицию штата. Инцидент произошел после обращения религиозного проповедника Бхоле Бабы. По словам одного из выживших, давка произошла, когда религиозное мероприятие закончилось, и все начали покидать место собрания. "На месте собралась огромная толпа последователей. Выхода не было, все повалились друг на друга, и началась давка. Когда я попытался выйти, снаружи оказали припаркованные мотоциклы, которые преградили мне путь. Многие потеряли сознание, а другие умерли", — рассказал пострадавший, госпитализированный в ближайшую больницу. Точная причина инцидента выясняется. Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх выразил сожаление по поводу инцидента и поручил властям в районе Хатрас и его окрестностях ускорить операции по спасению и оказанию помощи. "Он также дал указание расследовать причины инцидента под руководством главы полиции Агры и комиссара Алигарха", — сообщила канцелярия главного министра штата в соцсети X.

https://ria.ru/20240617/avariya-1953347194.html

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