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Песков рассказал о повестке российско-индийских отношений
Песков рассказал о повестке российско-индийских отношений - РИА Новости, 02.07.2024
Песков рассказал о повестке российско-индийских отношений
Вопросы региональной и глобальной безопасности высоко стоят в повестке российско-индийских отношений, как и экономическое сотрудничество, сообщил... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T13:26
2024-07-02T13:26
2024-07-02T13:26
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вопросы региональной и глобальной безопасности высоко стоят в повестке российско-индийских отношений, как и экономическое сотрудничество, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вопросы региональной безопасности и глобальной безопасности всегда высоко стоят в повестке дня. Кроме того, конечно же, наше торгово-экономическое взаимодействие, двустороннее – это тоже всегда один из главных вопросов, которые обсуждаются", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20231023/torgovlya-1904578969.html
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россия, дмитрий песков, индия, политика, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Индия, Политика, В мире
Песков рассказал о повестке российско-индийских отношений
Песков: в российско-индийских отношениях очень важны вопросы безопасности