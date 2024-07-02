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Песков рассказал о повестке российско-индийских отношений - РИА Новости, 02.07.2024
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13:26 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/indiya-1956850952.html
Песков рассказал о повестке российско-индийских отношений
Песков рассказал о повестке российско-индийских отношений - РИА Новости, 02.07.2024
Песков рассказал о повестке российско-индийских отношений
Вопросы региональной и глобальной безопасности высоко стоят в повестке российско-индийских отношений, как и экономическое сотрудничество, сообщил... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T13:26
2024-07-02T13:26
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вопросы региональной и глобальной безопасности высоко стоят в повестке российско-индийских отношений, как и экономическое сотрудничество, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вопросы региональной безопасности и глобальной безопасности всегда высоко стоят в повестке дня. Кроме того, конечно же, наше торгово-экономическое взаимодействие, двустороннее – это тоже всегда один из главных вопросов, которые обсуждаются", - сказал Песков журналистам.
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россия, дмитрий песков, индия, политика, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Индия, Политика, В мире
Песков рассказал о повестке российско-индийских отношений

Песков: в российско-индийских отношениях очень важны вопросы безопасности

© Радио Sputnik, Олег ОбуховФлаги России и Индии
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Флаги России и Индии. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вопросы региональной и глобальной безопасности высоко стоят в повестке российско-индийских отношений, как и экономическое сотрудничество, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вопросы региональной безопасности и глобальной безопасности всегда высоко стоят в повестке дня. Кроме того, конечно же, наше торгово-экономическое взаимодействие, двустороннее – это тоже всегда один из главных вопросов, которые обсуждаются", - сказал Песков журналистам.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Объем торговли между Россией и Индией достиг рекордных показателей
23 октября 2023, 06:06
 
РоссияДмитрий ПесковИндияПолитикаВ мире
 
 
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