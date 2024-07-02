https://ria.ru/20240702/indiya-1956850952.html

Песков рассказал о повестке российско-индийских отношений

Песков рассказал о повестке российско-индийских отношений - РИА Новости, 02.07.2024

Песков рассказал о повестке российско-индийских отношений

Вопросы региональной и глобальной безопасности высоко стоят в повестке российско-индийских отношений, как и экономическое сотрудничество, сообщил... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T13:26

2024-07-02T13:26

2024-07-02T13:26

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вопросы региональной и глобальной безопасности высоко стоят в повестке российско-индийских отношений, как и экономическое сотрудничество, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вопросы региональной безопасности и глобальной безопасности всегда высоко стоят в повестке дня. Кроме того, конечно же, наше торгово-экономическое взаимодействие, двустороннее – это тоже всегда один из главных вопросов, которые обсуждаются", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20231023/torgovlya-1904578969.html

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россия, дмитрий песков, индия, политика, в мире