https://ria.ru/20240702/guardian-1956766775.html
СМИ: один из старейших джентльменских клубов мира примет первых женщин
СМИ: один из старейших джентльменских клубов мира примет первых женщин - РИА Новости, 02.07.2024
СМИ: один из старейших джентльменских клубов мира примет первых женщин
Один из старейших джентльменских клубов в мире, британский Гарриковский клуб, решил принять актрис Джуди Денч и Шан Филлипс, они стали первыми женщинами,... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T01:05
2024-07-02T01:05
2024-07-02T03:24
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Один из старейших джентльменских клубов в мире, британский Гарриковский клуб, решил принять актрис Джуди Денч и Шан Филлипс, они стали первыми женщинами, которым позволили вступить в клуб за всю историю его существования, но процесс вступления может затянуться на пару лет, сообщает газета Guardian. "Гарриковский клуб назвал Джуди Денч и Шан Филлипс выдающимися членами, что сделало их первыми женщинами, которым разрешили присоединиться к клубу за его 193-летнюю историю", - завила газета. Guardian пишет, что кандидатуры актрис озвучили во время ежегодного общего собрания клуба, которое прошло в понедельник вечером. Отмечается, что до сих пор ни одну женщину не пускали даже в здание клуба, если ее не приглашал и не сопровождал по зданию мужчина. Газета добавляет, что изменение политики клуба произошло в мае после голосования за допуск женщин. Голосование было основано на "юридической формальности". "Хотя ряд женщин, занимавших руководящие должности в Британии, были немедленно номинированы в качестве потенциальных членов, ... процесс вступления в состав клуба может занять от двух до пяти лет. Это вызывает ... обеспокоенность тем, что, несмотря на голосование, клуб не примет своих первых женщин до 2026 года", - добавляет газета. Согласно сайту клуба, Гарриковский джентльменский клуб был основан в 1831 году и назван в честь английского актера Дэвида Гаррика. Клуб был учрежден для "покровительства драматическому искусству". Гарриковский клуб расположен в западной части Лондона Вест-Энд, где сосредоточена театральная жизнь.
https://rsport.ria.ru/20231205/apl-1913819668.html
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олимпийские игры, лондон, джуди денч
Олимпийские игры, Лондон, Джуди Денч
СМИ: один из старейших джентльменских клубов мира примет первых женщин
Guardian: один из старейших джентльменских клубов мира решил принять двух женщин
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Один из старейших джентльменских клубов в мире, британский Гарриковский клуб, решил принять актрис Джуди Денч и Шан Филлипс, они стали первыми женщинами, которым позволили вступить в клуб за всю историю его существования, но процесс вступления может затянуться на пару лет, сообщает газета Guardian
.
"Гарриковский клуб назвал Джуди Денч и Шан Филлипс выдающимися членами, что сделало их первыми женщинами, которым разрешили присоединиться к клубу за его 193-летнюю историю", - завила газета.
Guardian пишет, что кандидатуры актрис озвучили во время ежегодного общего собрания клуба, которое прошло в понедельник вечером. Отмечается, что до сих пор ни одну женщину не пускали даже в здание клуба, если ее не приглашал и не сопровождал по зданию мужчина.
Газета добавляет, что изменение политики клуба произошло в мае после голосования за допуск женщин. Голосование было основано на "юридической формальности".
"Хотя ряд женщин, занимавших руководящие должности в Британии, были немедленно номинированы в качестве потенциальных членов, ... процесс вступления в состав клуба может занять от двух до пяти лет. Это вызывает ... обеспокоенность тем, что, несмотря на голосование, клуб не примет своих первых женщин до 2026 года", - добавляет газета.
Согласно сайту клуба, Гарриковский джентльменский клуб был основан в 1831 году и назван в честь английского актера Дэвида Гаррика. Клуб был учрежден для "покровительства драматическому искусству". Гарриковский клуб расположен в западной части Лондона Вест-Энд, где сосредоточена театральная жизнь.