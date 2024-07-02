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Грушко обсудил с главой МИД Сербии ситуацию в Боснии и Герцеговине - РИА Новости, 02.07.2024
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21:05 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/grushko-1956966698.html
Грушко обсудил с главой МИД Сербии ситуацию в Боснии и Герцеговине
Грушко обсудил с главой МИД Сербии ситуацию в Боснии и Герцеговине - РИА Новости, 02.07.2024
Грушко обсудил с главой МИД Сербии ситуацию в Боснии и Герцеговине
Замглавы МИД РФ Александр Грушко в ходе своего визита в Сербию обсудил с руководством страны ситуацию на Балканском полуострове, в том числе положение в Боснии... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T21:05
2024-07-02T21:05
в мире
россия
сербия
босния и герцеговина
александр грушко
балканский полуостров
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко в ходе своего визита в Сербию обсудил с руководством страны ситуацию на Балканском полуострове, в том числе положение в Боснии и Герцеговине и вопрос энтитета Республики Сербской, сообщили в российском дипломатическом ведомстве. "Состоялся обмен мнениями по ситуации на Балканах с акцентом на положении в Боснии и Герцеговине, соблюдении Общего (Дейтонского) рамочного соглашения о мире, защите законных прав и интересов Республики Сербской", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. Кроме того, Грушко заявил сербской стороне, что Запад несет ответственность "за разжигание и эскалацию кризиса вокруг Украины, действий по блокированию возможностей политического урегулирования и попыткам создать иллюзию широкой международной поддержки оторванной от реальности и изначально обреченной на провал формулы Зеленского". Замглавы МИД РФ находился в Сербии с двухдневным рабочим визитом, во вторник он провел встречу с министром иностранных дел, бывшим послом Сербии в США, до того – директором Канцелярии по Косово и Метохии при сербском правительстве. Вице-премьер Сербии Александр Вулин и замглавы МИД РФ накануне заявили о решимости развивать политическое, экономического и сотрудничество в сфере безопасности России и Сербии. Вулин также поблагодарил Россию за принципиальную поддержку территориальной целостности Сербии и соблюдению резолюции 1244 Совбеза ООН по ситуации в Косово и Метохии. Обсуждалось и совместное празднование 80-летия освобождения Белграда во Второй мировой войне и 80-летия Победы над фашизмом. В понедельник замглавы МИД РФ провел встречу за закрытыми дверями с министром внутренних дел, долгое время возглавлявшим сербский МИД, Ивицей Дачичем. Они обсудили интенсификацию сотрудничества официального Белграда и Москвы в сфере внутренних дел. Перед этим Грушко и министр без портфеля в правительстве Сербии Ненад Попович в понедельник возложили венки к мемориалу Освободителям Белграда, Вечному огню и Памятнику красноармейцу.
https://ria.ru/20240702/serbiya-1956955133.html
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в мире, россия, сербия, босния и герцеговина, александр грушко, балканский полуостров
В мире, Россия, Сербия, Босния и Герцеговина, Александр Грушко, Балканский полуостров
Грушко обсудил с главой МИД Сербии ситуацию в Боснии и Герцеговине

Замглавы МИД Грушко обсудил с руководством Сербии ситуацию на Балканах

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко в ходе своего визита в Сербию обсудил с руководством страны ситуацию на Балканском полуострове, в том числе положение в Боснии и Герцеговине и вопрос энтитета Республики Сербской, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.
"Состоялся обмен мнениями по ситуации на Балканах с акцентом на положении в Боснии и Герцеговине, соблюдении Общего (Дейтонского) рамочного соглашения о мире, защите законных прав и интересов Республики Сербской", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Глава МИД Сербии Марко Джурич - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
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Вчера, 19:49
Кроме того, Грушко заявил сербской стороне, что Запад несет ответственность "за разжигание и эскалацию кризиса вокруг Украины, действий по блокированию возможностей политического урегулирования и попыткам создать иллюзию широкой международной поддержки оторванной от реальности и изначально обреченной на провал формулы Зеленского".
Замглавы МИД РФ находился в Сербии с двухдневным рабочим визитом, во вторник он провел встречу с министром иностранных дел, бывшим послом Сербии в США, до того – директором Канцелярии по Косово и Метохии при сербском правительстве.
Вице-премьер Сербии Александр Вулин и замглавы МИД РФ накануне заявили о решимости развивать политическое, экономического и сотрудничество в сфере безопасности России и Сербии. Вулин также поблагодарил Россию за принципиальную поддержку территориальной целостности Сербии и соблюдению резолюции 1244 Совбеза ООН по ситуации в Косово и Метохии. Обсуждалось и совместное празднование 80-летия освобождения Белграда во Второй мировой войне и 80-летия Победы над фашизмом.
В понедельник замглавы МИД РФ провел встречу за закрытыми дверями с министром внутренних дел, долгое время возглавлявшим сербский МИД, Ивицей Дачичем. Они обсудили интенсификацию сотрудничества официального Белграда и Москвы в сфере внутренних дел.
Перед этим Грушко и министр без портфеля в правительстве Сербии Ненад Попович в понедельник возложили венки к мемориалу Освободителям Белграда, Вечному огню и Памятнику красноармейцу.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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25 июня, 05:45
 
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