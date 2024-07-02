Грушко обсудил с главой МИД Сербии ситуацию в Боснии и Герцеговине
Замглавы МИД Грушко обсудил с руководством Сербии ситуацию на Балканах
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко в ходе своего визита в Сербию обсудил с руководством страны ситуацию на Балканском полуострове, в том числе положение в Боснии и Герцеговине и вопрос энтитета Республики Сербской, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.
"Состоялся обмен мнениями по ситуации на Балканах с акцентом на положении в Боснии и Герцеговине, соблюдении Общего (Дейтонского) рамочного соглашения о мире, защите законных прав и интересов Республики Сербской", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Кроме того, Грушко заявил сербской стороне, что Запад несет ответственность "за разжигание и эскалацию кризиса вокруг Украины, действий по блокированию возможностей политического урегулирования и попыткам создать иллюзию широкой международной поддержки оторванной от реальности и изначально обреченной на провал формулы Зеленского".
Вице-премьер Сербии Александр Вулин и замглавы МИД РФ накануне заявили о решимости развивать политическое, экономического и сотрудничество в сфере безопасности России и Сербии. Вулин также поблагодарил Россию за принципиальную поддержку территориальной целостности Сербии и соблюдению резолюции 1244 Совбеза ООН по ситуации в Косово и Метохии. Обсуждалось и совместное празднование 80-летия освобождения Белграда во Второй мировой войне и 80-летия Победы над фашизмом.
В понедельник замглавы МИД РФ провел встречу за закрытыми дверями с министром внутренних дел, долгое время возглавлявшим сербский МИД, Ивицей Дачичем. Они обсудили интенсификацию сотрудничества официального Белграда и Москвы в сфере внутренних дел.
Перед этим Грушко и министр без портфеля в правительстве Сербии Ненад Попович в понедельник возложили венки к мемориалу Освободителям Белграда, Вечному огню и Памятнику красноармейцу.