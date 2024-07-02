https://ria.ru/20240702/grushko-1956966698.html

Грушко обсудил с главой МИД Сербии ситуацию в Боснии и Герцеговине

Грушко обсудил с главой МИД Сербии ситуацию в Боснии и Герцеговине - РИА Новости, 02.07.2024

Грушко обсудил с главой МИД Сербии ситуацию в Боснии и Герцеговине

Замглавы МИД РФ Александр Грушко в ходе своего визита в Сербию обсудил с руководством страны ситуацию на Балканском полуострове, в том числе положение в Боснии... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T21:05

2024-07-02T21:05

2024-07-02T21:05

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александр грушко

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко в ходе своего визита в Сербию обсудил с руководством страны ситуацию на Балканском полуострове, в том числе положение в Боснии и Герцеговине и вопрос энтитета Республики Сербской, сообщили в российском дипломатическом ведомстве. "Состоялся обмен мнениями по ситуации на Балканах с акцентом на положении в Боснии и Герцеговине, соблюдении Общего (Дейтонского) рамочного соглашения о мире, защите законных прав и интересов Республики Сербской", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. Кроме того, Грушко заявил сербской стороне, что Запад несет ответственность "за разжигание и эскалацию кризиса вокруг Украины, действий по блокированию возможностей политического урегулирования и попыткам создать иллюзию широкой международной поддержки оторванной от реальности и изначально обреченной на провал формулы Зеленского". Замглавы МИД РФ находился в Сербии с двухдневным рабочим визитом, во вторник он провел встречу с министром иностранных дел, бывшим послом Сербии в США, до того – директором Канцелярии по Косово и Метохии при сербском правительстве. Вице-премьер Сербии Александр Вулин и замглавы МИД РФ накануне заявили о решимости развивать политическое, экономического и сотрудничество в сфере безопасности России и Сербии. Вулин также поблагодарил Россию за принципиальную поддержку территориальной целостности Сербии и соблюдению резолюции 1244 Совбеза ООН по ситуации в Косово и Метохии. Обсуждалось и совместное празднование 80-летия освобождения Белграда во Второй мировой войне и 80-летия Победы над фашизмом. В понедельник замглавы МИД РФ провел встречу за закрытыми дверями с министром внутренних дел, долгое время возглавлявшим сербский МИД, Ивицей Дачичем. Они обсудили интенсификацию сотрудничества официального Белграда и Москвы в сфере внутренних дел. Перед этим Грушко и министр без портфеля в правительстве Сербии Ненад Попович в понедельник возложили венки к мемориалу Освободителям Белграда, Вечному огню и Памятнику красноармейцу.

https://ria.ru/20240702/serbiya-1956955133.html

https://ria.ru/20240625/ugrozy-1955214101.html

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в мире, россия, сербия, босния и герцеговина, александр грушко, балканский полуостров