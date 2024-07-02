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Григоренко: число выездных налоговых проверок в 2023 году упало почти вдвое - РИА Новости, 02.07.2024
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13:57 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/grigorenko-1956859149.html
Григоренко: число выездных налоговых проверок в 2023 году упало почти вдвое
Григоренко: число выездных налоговых проверок в 2023 году упало почти вдвое - РИА Новости, 02.07.2024
Григоренко: число выездных налоговых проверок в 2023 году упало почти вдвое
Количество выездных налоговых проверок в 2023 году уменьшилось почти вдвое, с 10,2 тысячи до 5,4 тысячи, а с начала текущего года - сократилось уже на 28%,... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T13:57
2024-07-02T13:57
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россия
дмитрий григоренко
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Количество выездных налоговых проверок в 2023 году уменьшилось почти вдвое, с 10,2 тысячи до 5,4 тысячи, а с начала текущего года - сократилось уже на 28%, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в ходе рабочей встречи с руководством Федеральной налоговой службы (ФНС) России. "В 2023 году количество выездных налоговых проверок сократилось почти в 2 раза (с 10,2 тысячи до 5,4 тысячи) по сравнению с 2022 годом. В 2024 году снижение продолжилось и с начала года составило 28%. Планируется, что с расширением цифровых инструментов дистанционного контроля число контрольных мероприятий продолжит сокращаться", - приводятся слова Григоренко в сообщении аппарата вице-премьера. По его словам, на сегодняшний день службой реализовано более 70 интерактивных сервисов, которые охватывают все категории налогоплательщиков и сферы их интересов. Вице-премьер добавил, что бизнес с помощью личного кабинета также может в электронном виде отслеживать объем налога на добавленную стоимость (НДС), заявленный к возмещению. Всего в 2023 году бизнес вернул в свой оборот почти 5 триллионов рублей НДС, а в 2022 году - 4,6 триллиона рублей. Кроме того, он напомнил, что в этом году был запущен комплексный сервис "Старт бизнеса онлайн". Так, в рамках одной услуги предприниматель может зарегистрировать бизнес, получить электронную подпись без личного обращения в Удостоверяющий центр ФНС и открыть счет в банке.
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технологии, россия, дмитрий григоренко, федеральная налоговая служба (фнс россии), твой бизнес – новости
Твой бизнес, Технологии, Россия, Дмитрий Григоренко, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Твой бизнес – новости

Григоренко: число выездных налоговых проверок в 2023 году упало почти вдвое

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВице-премьер Дмитрий Григоренко
Вице-премьер Дмитрий Григоренко - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вице-премьер Дмитрий Григоренко
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Количество выездных налоговых проверок в 2023 году уменьшилось почти вдвое, с 10,2 тысячи до 5,4 тысячи, а с начала текущего года - сократилось уже на 28%, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в ходе рабочей встречи с руководством Федеральной налоговой службы (ФНС) России.
"В 2023 году количество выездных налоговых проверок сократилось почти в 2 раза (с 10,2 тысячи до 5,4 тысячи) по сравнению с 2022 годом. В 2024 году снижение продолжилось и с начала года составило 28%. Планируется, что с расширением цифровых инструментов дистанционного контроля число контрольных мероприятий продолжит сокращаться", - приводятся слова Григоренко в сообщении аппарата вице-премьера.
По его словам, на сегодняшний день службой реализовано более 70 интерактивных сервисов, которые охватывают все категории налогоплательщиков и сферы их интересов. Вице-премьер добавил, что бизнес с помощью личного кабинета также может в электронном виде отслеживать объем налога на добавленную стоимость (НДС), заявленный к возмещению. Всего в 2023 году бизнес вернул в свой оборот почти 5 триллионов рублей НДС, а в 2022 году - 4,6 триллиона рублей.
Кроме того, он напомнил, что в этом году был запущен комплексный сервис "Старт бизнеса онлайн". Так, в рамках одной услуги предприниматель может зарегистрировать бизнес, получить электронную подпись без личного обращения в Удостоверяющий центр ФНС и открыть счет в банке.
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