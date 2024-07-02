https://ria.ru/20240702/grigorenko-1956859149.html

Григоренко: число выездных налоговых проверок в 2023 году упало почти вдвое

Григоренко: число выездных налоговых проверок в 2023 году упало почти вдвое - РИА Новости, 02.07.2024

Григоренко: число выездных налоговых проверок в 2023 году упало почти вдвое

Количество выездных налоговых проверок в 2023 году уменьшилось почти вдвое, с 10,2 тысячи до 5,4 тысячи, а с начала текущего года - сократилось уже на 28%,... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T13:57

2024-07-02T13:57

2024-07-02T13:57

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дмитрий григоренко

федеральная налоговая служба (фнс россии)

твой бизнес – новости

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Количество выездных налоговых проверок в 2023 году уменьшилось почти вдвое, с 10,2 тысячи до 5,4 тысячи, а с начала текущего года - сократилось уже на 28%, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в ходе рабочей встречи с руководством Федеральной налоговой службы (ФНС) России. "В 2023 году количество выездных налоговых проверок сократилось почти в 2 раза (с 10,2 тысячи до 5,4 тысячи) по сравнению с 2022 годом. В 2024 году снижение продолжилось и с начала года составило 28%. Планируется, что с расширением цифровых инструментов дистанционного контроля число контрольных мероприятий продолжит сокращаться", - приводятся слова Григоренко в сообщении аппарата вице-премьера. По его словам, на сегодняшний день службой реализовано более 70 интерактивных сервисов, которые охватывают все категории налогоплательщиков и сферы их интересов. Вице-премьер добавил, что бизнес с помощью личного кабинета также может в электронном виде отслеживать объем налога на добавленную стоимость (НДС), заявленный к возмещению. Всего в 2023 году бизнес вернул в свой оборот почти 5 триллионов рублей НДС, а в 2022 году - 4,6 триллиона рублей. Кроме того, он напомнил, что в этом году был запущен комплексный сервис "Старт бизнеса онлайн". Так, в рамках одной услуги предприниматель может зарегистрировать бизнес, получить электронную подпись без личного обращения в Удостоверяющий центр ФНС и открыть счет в банке.

https://ria.ru/20240523/nalogi-1947914619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, россия, дмитрий григоренко, федеральная налоговая служба (фнс россии), твой бизнес – новости