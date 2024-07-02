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Белоруссия не допустит столкновений на границе с Украиной, заявил Лукашенко - РИА Новости, 02.07.2024
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18:59 02.07.2024 (обновлено: 19:45 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/granitsa-1956948236.html
Белоруссия не допустит столкновений на границе с Украиной, заявил Лукашенко
Белоруссия не допустит столкновений на границе с Украиной, заявил Лукашенко - РИА Новости, 02.07.2024
Белоруссия не допустит столкновений на границе с Украиной, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не допустит никаких столкновений на границе с Украиной, Киеву они тоже не нужны. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T18:59
2024-07-02T19:45
в мире
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МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не допустит никаких столкновений на границе с Украиной, Киеву они тоже не нужны."Мы справимся. Я гарантирую, что никаких столкновений на границе с Украиной мы не допустим. Их не будет, они не нужны нам. Но еще больше они не нужны Украине в связи с теми событиями, которые разворачиваются у них на поле боя – там хуже и хуже для Украины. Что им еще полторы тысячи километров фронт надо открыть?" - сказал Лукашенко во вторник в Минске на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Белоруссии.При этом он отметил, что южные соседи Белоруссии очень активизировались в последние дни у границы с Белоруссией. "И наши военные, пограничники, сразу это заметили, доложили, что в принципе это ожидали. Многие это расценивают как то, что большой контингент иностранных представителей, прежде всего братской России, прибыли к нам на День Независимости. Особенно большой воздушный эшелон, за что я России благодарен", - отметил Лукашенко.При этом он заявил, что в Минске проанализировали ситуацию, прекрасно понимают, что никакого обострения не нужно. "Мы всегда об этом говорим. Украинцы понимают, что мы ответим… Ответ, действительно будет жестким и резким… Мы ни в коем случае не должны допустить никакой эскалации, никакого обострения. Я хочу, чтобы украинское руководство это услышало", - сказал белорусский президент. Он подчеркнул, что концентрация вооруженных сил, даже ничего не значащая, очень опасная во время боевых действий.
https://ria.ru/20240702/lukashenko-1956949306.html
https://ria.ru/20240702/konflikt-1956947966.html
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в мире, белоруссия, украина, киев, минск, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Украина, Киев, Минск, Александр Лукашенко
Белоруссия не допустит столкновений на границе с Украиной, заявил Лукашенко

Лукашенко: Белоруссия не допустит столкновений на границе с Украиной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не допустит никаких столкновений на границе с Украиной, Киеву они тоже не нужны.
"Мы справимся. Я гарантирую, что никаких столкновений на границе с Украиной мы не допустим. Их не будет, они не нужны нам. Но еще больше они не нужны Украине в связи с теми событиями, которые разворачиваются у них на поле боя – там хуже и хуже для Украины. Что им еще полторы тысячи километров фронт надо открыть?" - сказал Лукашенко во вторник в Минске на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Белоруссии.
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При этом он отметил, что южные соседи Белоруссии очень активизировались в последние дни у границы с Белоруссией. "И наши военные, пограничники, сразу это заметили, доложили, что в принципе это ожидали. Многие это расценивают как то, что большой контингент иностранных представителей, прежде всего братской России, прибыли к нам на День Независимости. Особенно большой воздушный эшелон, за что я России благодарен", - отметил Лукашенко.
При этом он заявил, что в Минске проанализировали ситуацию, прекрасно понимают, что никакого обострения не нужно. "Мы всегда об этом говорим. Украинцы понимают, что мы ответим… Ответ, действительно будет жестким и резким… Мы ни в коем случае не должны допустить никакой эскалации, никакого обострения. Я хочу, чтобы украинское руководство это услышало", - сказал белорусский президент. Он подчеркнул, что концентрация вооруженных сил, даже ничего не значащая, очень опасная во время боевых действий.
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