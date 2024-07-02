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"Роскосмос" утвердил график развертывания Российской орбитальной станции - РИА Новости, 02.07.2024
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Наука
 
11:15 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/grafik-1956816311.html
"Роскосмос" утвердил график развертывания Российской орбитальной станции
"Роскосмос" утвердил график развертывания Российской орбитальной станции - РИА Новости, 02.07.2024
"Роскосмос" утвердил график развертывания Российской орбитальной станции
Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов утвердил график развёртывания Российской орбитальной станции, также были подписаны контракты на её постройку и создание... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T11:15
2024-07-02T11:15
наука
космос - риа наука
россия
юрий борисов (роскосмос)
денис мантуров
роскосмос
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов утвердил график развёртывания Российской орбитальной станции, также были подписаны контракты на её постройку и создание кораблей для полётов на станцию на ракете "Ангара" с космодрома Восточный, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе госкорпорации. "Сегодня, 2 июля, глава Госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов утвердил генеральный график создания Российской орбитальной станции. Подписи под документом также поставили 19 генеральных директоров предприятий основной кооперации", - говорится в сообщении. Отмечается, что график включает работы по проектированию и изготовлению модулей станции, а также по обеспечению лётных испытаний пилотируемого транспортного корабля нового поколения, создание ракет и наземной инфраструктуры, работы научных институтов отрасли по сопровождению проекта. "Также сегодня были подписаны государственные контракты на выполнение опытно-конструкторских работ по созданию космического комплекса РОС и космического комплекса с пилотируемым транспортным кораблем и ракетой-носителем тяжелого класса "Ангара" на космодроме "Восточный", - добавили в пресс-службе. Отмечается, что развёртывание станции начнётся с запуска научно-энергетического модуля в 2027 году. Он вместе с ещё тремя модулями - универсальным узловым (УУМ), шлюзовым (ШМ) и базовым (БМ), которые запустят до 2030 года, войдёт в ядро станции. На втором этапе в период с 2031 по 2033 годы планируется расширение станции путём стыковки двух целевых модулей (ЦМ1 и ЦМ2). Кроме того, как рассказали в "Роскосмосе", 20 марта 2024 года занимавший на тот момент пост вице-премьера главы Минпромторга РФ Денис Мантуров утвердил паспорт федерального проекта "Создание космического комплекса Российской орбитальной станции" с общим запланированным объёмом финансирования 608,9 миллиарда рублей. Как полагают в "Роскосмосе", создание РОС позволит обеспечить непрерывное продолжение российской пилотируемой программы после прекращения участия в проекте МКС, решать задачи научно-технического развития, народного хозяйства и национальной безопасности, не доступных на МКС. Кроме того, РОС будет использована в качестве платформы для отработки космических технологий и повысит конкурентоспособность отечественных пилотируемых космических комплексов.
https://ria.ru/20240411/angara-a5-1939349923.html
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космос - риа наука, россия, юрий борисов (роскосмос), денис мантуров, роскосмос, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Денис Мантуров, Роскосмос, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
"Роскосмос" утвердил график развертывания Российской орбитальной станции

Борисов утвердил график создания РОС, подписаны контракты на станцию и корабли

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСимволика "Роскосмоса"
Символика Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков
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Символика "Роскосмоса". Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов утвердил график развёртывания Российской орбитальной станции, также были подписаны контракты на её постройку и создание кораблей для полётов на станцию на ракете "Ангара" с космодрома Восточный, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе госкорпорации.
"Сегодня, 2 июля, глава Госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов утвердил генеральный график создания Российской орбитальной станции. Подписи под документом также поставили 19 генеральных директоров предприятий основной кооперации", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что график включает работы по проектированию и изготовлению модулей станции, а также по обеспечению лётных испытаний пилотируемого транспортного корабля нового поколения, создание ракет и наземной инфраструктуры, работы научных институтов отрасли по сопровождению проекта.
«
"Также сегодня были подписаны государственные контракты на выполнение опытно-конструкторских работ по созданию космического комплекса РОС и космического комплекса с пилотируемым транспортным кораблем и ракетой-носителем тяжелого класса "Ангара" на космодроме "Восточный", - добавили в пресс-службе.
Отмечается, что развёртывание станции начнётся с запуска научно-энергетического модуля в 2027 году. Он вместе с ещё тремя модулями - универсальным узловым (УУМ), шлюзовым (ШМ) и базовым (БМ), которые запустят до 2030 года, войдёт в ядро станции. На втором этапе в период с 2031 по 2033 годы планируется расширение станции путём стыковки двух целевых модулей (ЦМ1 и ЦМ2).
Кроме того, как рассказали в "Роскосмосе", 20 марта 2024 года занимавший на тот момент пост вице-премьера главы Минпромторга РФ Денис Мантуров утвердил паспорт федерального проекта "Создание космического комплекса Российской орбитальной станции" с общим запланированным объёмом финансирования 608,9 миллиарда рублей.
Как полагают в "Роскосмосе", создание РОС позволит обеспечить непрерывное продолжение российской пилотируемой программы после прекращения участия в проекте МКС, решать задачи научно-технического развития, народного хозяйства и национальной безопасности, не доступных на МКС. Кроме того, РОС будет использована в качестве платформы для отработки космических технологий и повысит конкурентоспособность отечественных пилотируемых космических комплексов.
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