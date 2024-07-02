https://ria.ru/20240702/grafik-1956816311.html

"Роскосмос" утвердил график развертывания Российской орбитальной станции

"Роскосмос" утвердил график развертывания Российской орбитальной станции - РИА Новости, 02.07.2024

"Роскосмос" утвердил график развертывания Российской орбитальной станции

Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов утвердил график развёртывания Российской орбитальной станции, также были подписаны контракты на её постройку и создание... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T11:15

2024-07-02T11:15

2024-07-02T11:15

наука

космос - риа наука

россия

юрий борисов (роскосмос)

денис мантуров

роскосмос

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787379063_0:305:2889:1930_1920x0_80_0_0_fe19a17265b6658337f081e26682ab2a.jpg

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов утвердил график развёртывания Российской орбитальной станции, также были подписаны контракты на её постройку и создание кораблей для полётов на станцию на ракете "Ангара" с космодрома Восточный, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе госкорпорации. "Сегодня, 2 июля, глава Госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов утвердил генеральный график создания Российской орбитальной станции. Подписи под документом также поставили 19 генеральных директоров предприятий основной кооперации", - говорится в сообщении. Отмечается, что график включает работы по проектированию и изготовлению модулей станции, а также по обеспечению лётных испытаний пилотируемого транспортного корабля нового поколения, создание ракет и наземной инфраструктуры, работы научных институтов отрасли по сопровождению проекта. "Также сегодня были подписаны государственные контракты на выполнение опытно-конструкторских работ по созданию космического комплекса РОС и космического комплекса с пилотируемым транспортным кораблем и ракетой-носителем тяжелого класса "Ангара" на космодроме "Восточный", - добавили в пресс-службе. Отмечается, что развёртывание станции начнётся с запуска научно-энергетического модуля в 2027 году. Он вместе с ещё тремя модулями - универсальным узловым (УУМ), шлюзовым (ШМ) и базовым (БМ), которые запустят до 2030 года, войдёт в ядро станции. На втором этапе в период с 2031 по 2033 годы планируется расширение станции путём стыковки двух целевых модулей (ЦМ1 и ЦМ2). Кроме того, как рассказали в "Роскосмосе", 20 марта 2024 года занимавший на тот момент пост вице-премьера главы Минпромторга РФ Денис Мантуров утвердил паспорт федерального проекта "Создание космического комплекса Российской орбитальной станции" с общим запланированным объёмом финансирования 608,9 миллиарда рублей. Как полагают в "Роскосмосе", создание РОС позволит обеспечить непрерывное продолжение российской пилотируемой программы после прекращения участия в проекте МКС, решать задачи научно-технического развития, народного хозяйства и национальной безопасности, не доступных на МКС. Кроме того, РОС будет использована в качестве платформы для отработки космических технологий и повысит конкурентоспособность отечественных пилотируемых космических комплексов.

https://ria.ru/20240411/angara-a5-1939349923.html

https://ria.ru/20240226/sputnik-1929452637.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, россия, юрий борисов (роскосмос), денис мантуров, роскосмос, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)