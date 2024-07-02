https://ria.ru/20240702/gospodderzhka-1956897197.html

Как господдержка помогает предпринимателям расширять свое дело

Как господдержка помогает предпринимателям расширять свое дело - РИА Новости, 02.07.2024

Как господдержка помогает предпринимателям расширять свое дело

Господдержка помогает развиваться предпринимательству самых разных отраслей. Государство активно развивает программы по выдаче средств на открытие бизнеса и... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T18:50

2024-07-02T18:50

2024-07-02T18:50

твой бизнес

поддержка бизнеса

россия

корпорация мсп

александр исаевич

кредиты

малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

ано "национальные приоритеты"

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Господдержка помогает развиваться предпринимательству самых разных отраслей. Государство активно развивает программы по выдаче средств на открытие бизнеса и расширяет льготные кредиты. Например, в 2023 году увеличились лимиты годового дохода для применения упрощенной системы налогообложения. Многие из этих программ поддержки реализуются по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство".Режим ИП становится популярнее за счет перехода бизнесменов из других форм предпринимательства, в том числе из самозанятых. Для них действует ограничение по доходу – 2,4 миллиона в год. В результате многие плательщики налога на профессиональный доход стали переходить в ИП."В 2023 году предприниматели интересовались в первую очередь сектором онлайн-торговли – за год создали 152 тысячи ИП и компаний в этой сфере. Открывалось много ресторанов, стали популярными услуги по доставке еды (+22 тысячи). Выросло число компаний по разработке компьютерного ПО (+16 тысяч). ИП стали чаще открываться в маркетинге, дизайне, консалтинге и PR", - рассказал генеральный директор Корпорации "МСП" Александр Исаевич, его слова привели в АНО "Национальные приоритеты".На данный момент самозанятым и предпринимателям доступен широкий спектр государственных услуг поддержки в центрах "Мой бизнес" по всей России. Начинающие и действующие предприниматели могут получить образовательные и консультационные услуги, разобраться в вопросах финансового планирования, а также правового обеспечения. Важно, что им также доступны и услуги маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-планирования, в том числе разработка маркетинговой стратегии, рекламной кампании, дизайна и популяризации продукции. Все услуги оказываются на бесплатной основе. Все регионы РФ предоставляют меры поддержки для развития предпринимательства.Социальный контрактНапример, предприниматель Антон Ильичев из Новомышастовской заключил социальный контракт и открыл на полученные деньги массажный кабинет.Сначала предприниматель работал, как самозанятый и принимал клиентов у себя дома. Потом решил расширить свой бизнес и приобрести новое оборудование для массажного кабинета. Для этого он разработал бизнес-план, собрал необходимые документы и подал заявку для заключения специального контракта. Со всеми процедурами Ильичеву смогли помочь в центре "Мой бизнес"."На каждом этапе оформления господдержки мне помогала сотрудница соцзащиты. Получение соцконтракта оказалось проще, чем я представлял. Вижу, что государство поддерживает, и я могу теперь консультировать и помогать тем, кто тоже готов развиваться", - приводятся в сообщении слова Ильичева.На данный момент он является ИП. За этот год Ильичев принял уже свыше 250 клиентов.Предприниматель старается расширить круг постоянных клиентов. Для этого он подготавливает новый бизнес-план.Из самозанятого в ИППредприниматель Алексей Иванов начинал свой путь в Тюмени, как самозанятый. В 2022 году переехал в село Викулово и начал развивать собственное дело здесь.Сначала Иванов работал на дому, затем взял в аренду помещение, где занимался перетяжкой мебели и автомобильных салонов, а также изготавливал мебель под заказ. Когда клиентов стало больше, появилась необходимость в новом помещении и расширении бизнеса. Тогда предприниматель обратился в Центр "Мой бизнес", который реализует программы по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство". Специалисты помогли ему с оформлением бизнес-плана и регистрацией ИП, рассказали, как выбрать систему налогообложения, ОКВЭДы, и открыть расчетный счет, а также провели консультацию по соцконтракту.В результате предприниматель арендовал второе помещение и оборудовал небольшую пилораму, открыв новые возможности для бизнеса.Фонд поддержки предпринимательстваПредпринимательница Дарина Никифорова открыла свой бизнес по изготовлению кондитерских изделий и выпечки в селе Жиганск в Якутии. Ее поддержал центр "Мой бизнес". Там Никифорова воспользовалась услугой по производству рекламной продукции, а также заказала вывеску для магазина с подсветкой, этикетки, наклейки, практически всю необходимую полиграфическую продукцию."Большим подспорьем в моей работе стали наставническая деятельность и помощь Центра "Мой бизнес", представитель которого работал у нас в районе. Поражаюсь, как один человек может проконсультировать, организовать, помочь большому количеству людей, а главное – заинтересовать их и мотивировать открыть собственное дело. Таким человеком у нас была Наталья Борисова, к сожалению, переехала недавно в другой район. Именно благодаря ей я решилась открыть свое дело. Она мне все очень подробно рассказала, обрисовала перспективы, конечно, говорили мы и о рисках. Но, главное, что я усвоила – надо любить то, чем занимаешься", - цитирует пресс-служба предпринимательницу.Строительство кондитерской сначала велось на собственные средства. Затем Никифорова обратилась в республиканский Фонд поддержки предпринимательства. Там она получила займ 500 тысяч рублей, на которые смогла провести все подключение объекта.Сегодня в меню кондитерской: торты с различными начинками, капкейки, трайфлы, расстегаи, крокембуш, шаурма, роллы, хот-доги и многое другое. Уникальность деятельности предпринимательницы в том, что она не просто готовит, но и придает своей выпечке родную, якутскую нотку, активно использует местные продукты. Никифорова состоит в Ассоциации местных производителей "Сделано в Якутии" и уже получила товарный знак.Узнать об этих и других мерах поддержки по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство", а также воспользоваться одной из них можно обратившись в один из центров "Мой бизнес" или зарегистрировавшись на платформе МСП.РФ.

https://ria.ru/20240625/novak-1955423054.html

https://ria.ru/20240625/kalendar_predprinimatelya-1955300536.html

https://ria.ru/20240624/proizvodstvo-1954568847.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

поддержка бизнеса , россия, корпорация мсп, александр исаевич, кредиты, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), ано "национальные приоритеты", господдержка