https://ria.ru/20240702/gosdolg-1956922670.html

США не могут позволить себе наращивать госдолг, признал глава ФРС

США не могут позволить себе наращивать госдолг, признал глава ФРС - РИА Новости, 02.07.2024

США не могут позволить себе наращивать госдолг, признал глава ФРС

США необходимо снижать уровень госдолга, заявил председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл на форуме Европейского центрального банка. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T17:15

2024-07-02T17:15

2024-07-02T19:18

сша

федеральная резервная система сша

джером пауэлл

европейский центральный банк

мвф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949135374_0:196:3071:1923_1920x0_80_0_0_78159e1fdb978e38f85ba71b3d623285.jpg

ВАШИНГТОН, 2 июл — РИА Новости. США необходимо снижать уровень госдолга, заявил председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл на форуме Европейского центрального банка. "Путь, по которому мы идем, неприемлем, это не вызывает сомнений. <...> Это должно быть в фокусе внимания — как нам вернуться на путь, который мы можем поддерживать", — сказал он.Глава ФРС подчеркнул, что Вашингтону в долгосрочной перспективе "нужно что-то предпринимать", лучше сделать это раньше, чем позже.По оценке бюджетного управления конгресса США, государственный долг вырастет с 99% ВВП в 2024 году до 122% ВВП к 2034-му.При этом в МВФ считают, что к 2032 году соотношение американского госдолга к ВВП превысит 140%. В фонде предупредили, что такой рост угрожает как национальной, так и мировой экономике.За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021-м до беспрецедентного уровня более чем 34,5 триллиона долларов в текущем.

https://ria.ru/20240627/gosdolg-1955963616.html

https://ria.ru/20240701/ssha-1956538961.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, федеральная резервная система сша, джером пауэлл, европейский центральный банк, мвф