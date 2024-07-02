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США не могут позволить себе наращивать госдолг, признал глава ФРС
США не могут позволить себе наращивать госдолг, признал глава ФРС - РИА Новости, 02.07.2024
США не могут позволить себе наращивать госдолг, признал глава ФРС
США необходимо снижать уровень госдолга, заявил председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл на форуме Европейского центрального банка. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T17:15
2024-07-02T17:15
2024-07-02T19:18
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ВАШИНГТОН, 2 июл — РИА Новости. США необходимо снижать уровень госдолга, заявил председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл на форуме Европейского центрального банка. "Путь, по которому мы идем, неприемлем, это не вызывает сомнений. <...> Это должно быть в фокусе внимания — как нам вернуться на путь, который мы можем поддерживать", — сказал он.Глава ФРС подчеркнул, что Вашингтону в долгосрочной перспективе "нужно что-то предпринимать", лучше сделать это раньше, чем позже.По оценке бюджетного управления конгресса США, государственный долг вырастет с 99% ВВП в 2024 году до 122% ВВП к 2034-му.При этом в МВФ считают, что к 2032 году соотношение американского госдолга к ВВП превысит 140%. В фонде предупредили, что такой рост угрожает как национальной, так и мировой экономике.За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021-м до беспрецедентного уровня более чем 34,5 триллиона долларов в текущем.
https://ria.ru/20240627/gosdolg-1955963616.html
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сша, федеральная резервная система сша, джером пауэлл, европейский центральный банк, мвф
США, Федеральная резервная система США, Джером Пауэлл, Европейский центральный банк, МВФ
США не могут позволить себе наращивать госдолг, признал глава ФРС
Глава ФРС: уровень госдолга США нельзя поддерживать, нужно что-то предпринимать