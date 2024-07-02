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В Горловке из-за обстрела обесточены три поселка
В Горловке из-за обстрела обесточены три поселка - РИА Новости, 02.07.2024
В Горловке из-за обстрела обесточены три поселка
Три поселка в Горловке обесточены в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр этого города Иван Приходько. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T12:26
2024-07-02T12:26
2024-07-02T12:26
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Три поселка в Горловке обесточены в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр этого города Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии в Никитовском районе Горловки обесточены поселки: Мичурина, Ртутного комбината, шахты имени Н. А. Изотова", - написал Приходько в Telegram-канале. По его словам, в один из домов в поселке шахты имени Изотова снаряд попал прямо в кровлю жилого дом и повредил его. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240702/gorlovka-1956813990.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Россия, Происшествия, Вооруженные силы Украины
В Горловке из-за обстрела обесточены три поселка
Мэр Приходько: три поселка в Горловке обесточены из-за обстрела со стороны ВСУ