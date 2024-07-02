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В Горловке из-за обстрела обесточены три поселка - РИА Новости, 02.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:26 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/gorlovka-1956835239.html
В Горловке из-за обстрела обесточены три поселка
В Горловке из-за обстрела обесточены три поселка - РИА Новости, 02.07.2024
В Горловке из-за обстрела обесточены три поселка
Три поселка в Горловке обесточены в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр этого города Иван Приходько. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T12:26
2024-07-02T12:26
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
россия
происшествия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Три поселка в Горловке обесточены в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр этого города Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии в Никитовском районе Горловки обесточены поселки: Мичурина, Ртутного комбината, шахты имени Н. А. Изотова", - написал Приходько в Telegram-канале. По его словам, в один из домов в поселке шахты имени Изотова снаряд попал прямо в кровлю жилого дом и повредил его. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240702/gorlovka-1956813990.html
горловка
донецк
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горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, россия, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Россия, Происшествия, Вооруженные силы Украины
В Горловке из-за обстрела обесточены три поселка

Мэр Приходько: три поселка в Горловке обесточены из-за обстрела со стороны ВСУ

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампочки
Лампочки - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Марина Лысцева
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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Три поселка в Горловке обесточены в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр этого города Иван Приходько.
"Вследствие украинской вооруженной агрессии в Никитовском районе Горловки обесточены поселки: Мичурина, Ртутного комбината, шахты имени Н. А. Изотова", - написал Приходько в Telegram-канале.
По его словам, в один из домов в поселке шахты имени Изотова снаряд попал прямо в кровлю жилого дом и повредил его.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоРоссияПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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