https://ria.ru/20240702/gorlovka-1956813990.html
В ДНР потушили загоревшийся из-за сброса боеприпаса резервуар с газом
В ДНР потушили загоревшийся из-за сброса боеприпаса резервуар с газом - РИА Новости, 02.07.2024
В ДНР потушили загоревшийся из-за сброса боеприпаса резервуар с газом
Спасатели потушили в Горловке загоревшийся из-за сброса украинского боеприпаса топливный резервуар с газом, несмотря на новые обстрелы, сообщается в... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T11:03
2024-07-02T11:03
2024-07-02T11:03
россия
горловка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956812601_0:182:801:633_1920x0_80_0_0_5eb361233045ed3506c71ff99bc84ea3.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Спасатели потушили в Горловке загоревшийся из-за сброса украинского боеприпаса топливный резервуар с газом, несмотря на новые обстрелы, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Вчера в Горловке на автозаправке загорелся топливный резервуар с газом из-за сброса боеприпаса с беспилотника... Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар, никто не пострадал", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что во время тушения огнеборцы заметили в небе дрон, через несколько минут произошел повторный сброс, затем - третий. Отмечается, что на месте работали 11 специалистов и 4 единицы техники МЧС России.
https://ria.ru/20240310/khleb-1932120272.html
https://ria.ru/20240702/ukraina-1956764485.html
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горловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, горловка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Горловка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ДНР потушили загоревшийся из-за сброса боеприпаса резервуар с газом
В Горловке потушили загоревшийся из-за сброса боеприпаса резервуар с газом