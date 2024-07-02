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В ДНР потушили загоревшийся из-за сброса боеприпаса резервуар с газом - РИА Новости, 02.07.2024
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11:03 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/gorlovka-1956813990.html
В ДНР потушили загоревшийся из-за сброса боеприпаса резервуар с газом
В ДНР потушили загоревшийся из-за сброса боеприпаса резервуар с газом - РИА Новости, 02.07.2024
В ДНР потушили загоревшийся из-за сброса боеприпаса резервуар с газом
Спасатели потушили в Горловке загоревшийся из-за сброса украинского боеприпаса топливный резервуар с газом, несмотря на новые обстрелы, сообщается в... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T11:03
2024-07-02T11:03
россия
горловка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Спасатели потушили в Горловке загоревшийся из-за сброса украинского боеприпаса топливный резервуар с газом, несмотря на новые обстрелы, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Вчера в Горловке на автозаправке загорелся топливный резервуар с газом из-за сброса боеприпаса с беспилотника... Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар, никто не пострадал", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что во время тушения огнеборцы заметили в небе дрон, через несколько минут произошел повторный сброс, затем - третий. Отмечается, что на месте работали 11 специалистов и 4 единицы техники МЧС России.
https://ria.ru/20240310/khleb-1932120272.html
https://ria.ru/20240702/ukraina-1956764485.html
россия
горловка
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россия, горловка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Горловка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ДНР потушили загоревшийся из-за сброса боеприпаса резервуар с газом

В Горловке потушили загоревшийся из-за сброса боеприпаса резервуар с газом

© МЧС РоссииПожар из-за сброса боеприпаса с беспилотника на автозаправке в Горловке. Кадр видео
Пожар из-за сброса боеприпаса с беспилотника на автозаправке в Горловке. Кадр видео
© МЧС России
Пожар из-за сброса боеприпаса с беспилотника на автозаправке в Горловке. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Спасатели потушили в Горловке загоревшийся из-за сброса украинского боеприпаса топливный резервуар с газом, несмотря на новые обстрелы, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
"Вчера в Горловке на автозаправке загорелся топливный резервуар с газом из-за сброса боеприпаса с беспилотника... Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар, никто не пострадал", - говорится в сообщении.
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Подчеркивается, что во время тушения огнеборцы заметили в небе дрон, через несколько минут произошел повторный сброс, затем - третий.
Отмечается, что на месте работали 11 специалистов и 4 единицы техники МЧС России.
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РоссияГорловкаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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