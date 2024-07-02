https://ria.ru/20240702/gorlovka-1956813990.html

В ДНР потушили загоревшийся из-за сброса боеприпаса резервуар с газом

В ДНР потушили загоревшийся из-за сброса боеприпаса резервуар с газом - РИА Новости, 02.07.2024

В ДНР потушили загоревшийся из-за сброса боеприпаса резервуар с газом

Спасатели потушили в Горловке загоревшийся из-за сброса украинского боеприпаса топливный резервуар с газом, несмотря на новые обстрелы, сообщается в... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T11:03

2024-07-02T11:03

2024-07-02T11:03

россия

горловка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Спасатели потушили в Горловке загоревшийся из-за сброса украинского боеприпаса топливный резервуар с газом, несмотря на новые обстрелы, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Вчера в Горловке на автозаправке загорелся топливный резервуар с газом из-за сброса боеприпаса с беспилотника... Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар, никто не пострадал", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что во время тушения огнеборцы заметили в небе дрон, через несколько минут произошел повторный сброс, затем - третий. Отмечается, что на месте работали 11 специалистов и 4 единицы техники МЧС России.

https://ria.ru/20240310/khleb-1932120272.html

https://ria.ru/20240702/ukraina-1956764485.html

россия

горловка

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, горловка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)