Рейтинг@Mail.ru
Швейцарская газета обиделась на слова Медведева о саммите по Украине - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:47 02.07.2024 (обновлено: 11:22 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/gazeta-1956777912.html
Швейцарская газета обиделась на слова Медведева о саммите по Украине
Швейцарская газета обиделась на слова Медведева о саммите по Украине - РИА Новости, 02.07.2024
Швейцарская газета обиделась на слова Медведева о саммите по Украине
Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung опубликовала статью, в которой выражается недовольство из-за критики "мирного саммита" по Украине со стороны... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T06:47
2024-07-02T11:22
в мире
россия
украина
швейцария
дмитрий медведев
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952718110_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_581f688e9cf25aade81b6ad7f837a88f.jpg
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung опубликовала статью, в которой выражается недовольство из-за критики "мирного саммита" по Украине со стороны зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева.Как говорится в материале, в сентябре 2009 года Медведев, будучи президентом России, посетил Швейцарию с государственным визитом, который прошел в дружественной атмосфере. Однако его отношение к этой стране за прошедшие 15 лет изменилось — теперь она рассматривается "как неотъемлемая часть западного лагеря".Публикацию Медведева о саммите газета называет "полной презрения" к данному мероприятию.Как указал Медведев в своем Telegram-канале на второй день швейцарского саммита, никто из его участников не знает, что он там делает и в чем его роль. Он сравнил данное мероприятие со "Скотным двором" Джорджа Оруэлла, назвав конференцию унылой и прожигающей деньги налогоплательщиков.Швейцария 15-16 июня провела конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Россию на саммит не пригласили. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. При этом документ не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Ирак, Иордания и Руанда сначала были в списке поддержавших документ, но потом исчезли из него.В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.Читайте в Дзен: Наглость не знает пределов. Поступок Зеленской шокировал всех. Чем ошарашила жена главы киевского режима?На позициях ВСУ нашли любопытный блокнот с иностранными словами
https://ria.ru/20240626/sammit-1955492366.html
https://ria.ru/20240622/rs-1954652296.html
россия
украина
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952718110_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_373cac2856c090353fa02b502a360cd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, швейцария, дмитрий медведев, запорожская аэс
В мире, Россия, Украина, Швейцария, Дмитрий Медведев, Запорожская АЭС
Швейцарская газета обиделась на слова Медведева о саммите по Украине

Швейцарской NZZ не понравилась критика Медведевым саммита по Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung опубликовала статью, в которой выражается недовольство из-за критики "мирного саммита" по Украине со стороны зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева.
Как говорится в материале, в сентябре 2009 года Медведев, будучи президентом России, посетил Швейцарию с государственным визитом, который прошел в дружественной атмосфере. Однако его отношение к этой стране за прошедшие 15 лет изменилось — теперь она рассматривается "как неотъемлемая часть западного лагеря".
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
СМИ: американская делегация оскорбительно высказалась о саммите в Швейцарии
26 июня, 08:47
Публикацию Медведева о саммите газета называет "полной презрения" к данному мероприятию.
Как указал Медведев в своем Telegram-канале на второй день швейцарского саммита, никто из его участников не знает, что он там делает и в чем его роль. Он сравнил данное мероприятие со "Скотным двором" Джорджа Оруэлла, назвав конференцию унылой и прожигающей деньги налогоплательщиков.
Швейцария 15-16 июня провела конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Россию на саммит не пригласили. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. При этом документ не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Ирак, Иордания и Руанда сначала были в списке поддержавших документ, но потом исчезли из него.
В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Читайте в Дзен: Наглость не знает пределов. Поступок Зеленской шокировал всех. Чем ошарашила жена главы киевского режима?
На позициях ВСУ нашли любопытный блокнот с иностранными словами
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в аэропорту Нойбай в Ханое - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
RS: Путин ужесточил позицию по переговорам после саммита в Швейцарии
22 июня, 02:38
 
В миреРоссияУкраинаШвейцарияДмитрий МедведевЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала