Швейцарская газета обиделась на слова Медведева о саммите по Украине
Швейцарской NZZ не понравилась критика Медведевым саммита по Украине
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung опубликовала статью, в которой выражается недовольство из-за критики "мирного саммита" по Украине со стороны зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева.
Как говорится в материале, в сентябре 2009 года Медведев, будучи президентом России, посетил Швейцарию с государственным визитом, который прошел в дружественной атмосфере. Однако его отношение к этой стране за прошедшие 15 лет изменилось — теперь она рассматривается "как неотъемлемая часть западного лагеря".
Публикацию Медведева о саммите газета называет "полной презрения" к данному мероприятию.
Как указал Медведев в своем Telegram-канале на второй день швейцарского саммита, никто из его участников не знает, что он там делает и в чем его роль. Он сравнил данное мероприятие со "Скотным двором" Джорджа Оруэлла, назвав конференцию унылой и прожигающей деньги налогоплательщиков.
Швейцария 15-16 июня провела конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Россию на саммит не пригласили. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. При этом документ не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Ирак, Иордания и Руанда сначала были в списке поддержавших документ, но потом исчезли из него.
В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.