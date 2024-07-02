https://ria.ru/20240702/gaza-1956954061.html
Россия продолжит помогать жителям сектора Газа, заявил Небензя
Россия продолжит помогать жителям сектора Газа, заявил Небензя - РИА Новости, 02.07.2024
Россия продолжит помогать жителям сектора Газа, заявил Небензя
Россия продолжит оказывать жителям Газы "посильную гуманитарную помощь", уже доставили свыше 500 тонн гуманитарных грузов, заявил постпред России при ООН... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T19:40
2024-07-02T19:40
2024-07-02T19:40
в мире
россия
василий небензя
оон
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красный полумесяц
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 2 июл – РИА Новости. Россия продолжит оказывать жителям Газы "посильную гуманитарную помощь", уже доставили свыше 500 тонн гуманитарных грузов, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "Со своей стороны продолжим оказывать палестинцам посильную гуманитарную помощь. С самого начала кризиса самолетами МЧС России в приграничный египетский Аль-Ариш для последующей отправки в осажденный палестинский анклав по линии египетского общества Красного полумесяца было доставлено более 500 тонн гуманитарных грузов. Последняя такая гуманитарная акция осуществлена 19 июня", – сказал российский дипломат в ходе заседания СБ ООН. Наряду с государственными органами к сбору гуманитарной помощи для нуждающихся палестинцев активно подключились многочисленные российские неправительственные и общественные организации, а также рядовые граждане, отметил Небензя.
https://ria.ru/20240702/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, василий небензя, оон, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красный полумесяц, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Василий Небензя, ООН, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Красный полумесяц, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия продолжит помогать жителям сектора Газа, заявил Небензя
Небензя: РФ продолжит помогать жителям Газы, передала уже свыше 500 тонн помощи